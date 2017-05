Eishockey-WM, Vorrunde Gruppe A: Schweden – Slowakei 4:2 (2:0,1:1,1:1)

Russland – USA 3:5 (:0,2:3,0:2)

Deutschland – Lettland 20.15 Uhr

Gruppe B: Weissrussland – Norwegen 4:3(0:0,2:1,2:2)

Tschechien – Schweiz 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Kanada – Finnland 20.15 Uhr

Die USA krallen sich dank Sieg den ersten Platz – Schweden schlägt die Slowakei

Schweden trotz Sieg nur auf Rang 3

Schweden feierte an der Eishockey-WM zum Abschluss der Vorrunde einen 4:2-Erfolg gegen die Slowakei. Die Basis zum Sieg in Köln legten die Skandinavier in den ersten neun Minuten, in denen sie dank William Nylander (5.) und Oliver Ekman-Larsson 2:0 in Führung gingen. Für den 21-jährigen Nylander waren es bereits der fünfte Treffer und der zehnte Skorerpunkt an diesem Turnier.

Nachdem den Slowaken zweimal der Anschlusstreffer gelungen war, machte William Karlsson 32 Sekunden vor dem Ende mit einem Schuss ins leere Tor alles klar. Karlsson hatte sich zuvor bereits zwei Assists gutschreiben lassen. Derweil beenden die Slowaken die WM im enttäuschenden 14. Schlussrang. So schlecht waren sie noch nie klassiert.

Z. Cíger (cont.): "I was considering stepping down during the tournament but I didn't do that just because of the guys in the team." https://t.co/sdeTXlLzKq — Jakub Homoľa (@Jakub_Homola) May 16, 2017

USA gewinnen attraktives Spitzenspiel

Die USA machen am letzten Spieltag in der Gruppe A dank eines 5:3-Siegs gegen Russland noch einen Sprung vom 3. auf den 1. Platz.

Die Russen gingen dreimal in Führung, doch die Amerikaner, die sich im Lauf der WM gesteigert haben, glichen jedes Mal wieder aus. Auf das 4:3 durch Anders Lee von den New York Islanders in der 53. Minute wussten die Russen keine Antwort mehr. Die USA waren mit einem 1:2 gegen Gastgeber Deutschland ins Turnier gestartet und sind nun Gruppensieger und können in Köln bleiben.

Versöhnlicher Abschluss für Weissrussland

In der «Schweizer» Gruppe in Paris gelang Weissrussland ein versöhnlicher Abschluss. Die Osteuropäer, die mit vier Niederlagen ins Turnier gestartet waren, drehten gegen Norwegen in den letzten sechs Minuten ein 2:3 (44.) in ein 4:3. Den Siegtreffer erzielte der zweifache Torschütze Jewgeni Lisowez in der 57. Minute.

Die Telegramme

Schweden - Slowakei 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Köln. - 10'259 Zuschauer. - SR Jerabek/Odins (CZE/LAT), Kohlmüller/Lasarew (GER/RUS).

Tore: 5. Nylander (Bäckström, John Klingberg) 1:0. 9. Ekman-Larsson (Everberg, Karlsson) 2:0. 25. Matousek (Skalicky, Zigo) 2:1. 26. Everberg (Karlsson) 3:1. 42. Kudrna (Cingel) 3:2. 60. Karlsson (Edler) 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Schweden, 2mal 2 Minuten gegen die Slowakei.

Bemerkungen: Schweden ohne Carl Klingberg (Zug).

Russland - USA 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Köln. - 18'756 Zuschauer (ausverkauft). - SR Salonen/Stricker (FIN/SUI), Lhotsky/Malmqvist (CZE/SWE).

Tore: 13. Gussew (Kisselewitsch) 1:0. 22. Hayes (Nelson, Keller/Ausschluss Kutscherow) 1:1. 28. Below (Plotnikow, Andronow) 2:1. 33. Larkin (Nelson) 2:2. 37. (36:15) Gussew (Schipatschow, Dadonow/Ausschluss Murphy) 3:2. 38. (37:43) Hayes (Gaudreau, Bjugstad) 3:3. 53. Lee (Gaudreau, Eichel/Ausschluss Kusnezow) 3:4. 60. (59:38) Nelson (Larkin) 3:5 (ins leere Tor).

Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Russland, 4mal 2 Minuten gegen die USA.

Bemerkung: Russland ohne Mosjakin (verletzt).

Weissrussland - Norwegen 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Paris. - 3867 Zuschauer. - SR Piechaczek/Wehrli (GER/SUI), Leermakers/Vanoosten (NED/CAN).

Tore: 27. Lisowez (Stefanowitsch) 1:0. 36. Sörvik (Mathis Olimb) 1:1. 38. Kulakow (Stas, Demkow) 2:1. 42. Reichenberg (Thoresen, Ödegaard) 2:2. 44. Holös (Martinsen, Mathis Olimb) 2:3. 55. Schinkewitsch (Kowyrschin, Stefanowitsch) 3:3. 57. Lisowez (Pawlowitsch, Linglet) 4:3.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Weissrussland, 2mal 2 Minuten gegen Norwegen.

Bemerkungen: Norwegen mit Thoresen (ZSC Lions). (abu/sda)

Die Tabellen

Gruppe A:

Gruppe B:

Alle Eishockey-Weltmeister

