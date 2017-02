NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung Montreal – Philadelphia (mit Streit/1 Assist) 1:3

Edmonton – Nashville (mit Weber) 0:2

San José – Vancouver (mit Bärtschi und Sbisa) 4:1



Bild: X02835

Streit mit Assist bei Sieg – Marleau mit 500. NHL-Tor

Mark Streit steuert in der NHL einen Assist zum 3:1-Heimsieg der Philadelphia Flyers gegen die Montreal Canadiens bei.

Streit gab im Powerplay den Pass zum 1:1 von Captain Claude Giroux. Einen grossen Anteil am Ausgleich hatte auch Wayne Simmonds, der Montreals Goalie Carey Price die Sicht nahm. Für Streit war es der 15. Assist und der 20. Skorerpunkt der Saison.

Das entscheidende 2:1 erzielte Matt Read in der 44. Minute, 14 Sekunden vor dem Ende machte Sean Couturier mit einem Schuss ins leere Tor den vierten Sieg in den letzten fünf Partien endgültig perfekt. Bei Montreal war Sven Andrighetto überzählig, obwohl er in zwei der drei vorangegangenen Spielen gepunktet hatte.

Yannick Weber und die Nashville Predators feiern einen 2:0-Sieg gegen die Edmonton Oilers. Die beiden Tore waren dabei äusserst sehenswert:

Beim 1:0 entwischt Viktor Arvidsson und hämmert die Scheibe humorlos in den Netzhimmel.

Auch beim 2:0 hat der Schwede seinen Stock im Spiel. Arvidsson spielt die Scheibe in einer herrlichen Kombination durch den Slot zu Ryan Johansen, welcher per One-Timer für den 2:0-Endstand besorgt ist.

Pekka Rinne kam dank 31 Paraden zu seinem zweiten Shutout der Saison. Während Yannick Weber bei Nashville gut 13 Minuten eingesetzt wurde, figuriert Roman Josi nach seiner am 12. Januar erlittenen Hirnerschütterung weiter auf der Verletztenliste. Der Berner Verteidiger trainiert zwar, es wird jedoch kein Risiko eingegangen und von Tag zu Tag geschaut.

Für Sven Bärtschi und Luca Sbisa verlief der Abend weniger glücklich. Sie verloren mit den Vancouver Canucks gegen San José mit 1:4.

Eine beeindruckende Marke stellte San-José-Spieler Patrick Marleau auf. Der Kanadier schoss mit dem 1:0 sein 500. NHL-Tor. (zap/sda)

