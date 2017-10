Bild: AP/FR170793 AP

Roman Josi leidet an einer «Unterkörperverletzung» – alles halb so wild?

Roman Josi hat das erste Heimspiel der Nashville Predators verletzungsbedingt verpasst. Wobei Verletzung vermutlich zu hoch gegriffen ist. Viel wahrscheinlicher ist, dass der jüngst zum Captain ernannte Berner derzeit einfach leicht angeschlagen ist.

Roman Josi and Colton Sissons are both day-to-day with lower-body injuries. #Preds — Nashville Preds PR (@PredsPR) 11. Oktober 2017

Nach Angaben der Predators hat Josi eine Unterkörperverletzung, also eine Verletzung von der Hüfte an abwärts. Was den 27-Jährigen aber genau beeinträchtigt, ist unbekannt. 2008 hat die NHL entschieden, dass Teams Verletzungen ihrer Spieler nicht mehr detailliert kommunizieren müssen. Das liegt vor allem daran, dass die Mannschaften den Gegnern nicht ermöglichen wollen, einen angeschlagenen Spieler genau an der verletzten Stelle angreifen zu können.

Josi stand bereits am Montag im Training nicht auf dem Eis. Am Dienstag verpasste er das Warm-up und das Spiel. Aber der Schweizer ist als «day-to-day» gelistet. Das bedeutet, dass sein Gesundheitsstatus jeden Tag neu evaluiert wird. Gut möglich, dass er am Donnerstag gegen Dallas bereits wieder im Einsatz ist. (abu)

