Was die Münchner Polizei vom Oktoberfest twittert, ist grosses Kino 🍺

#Wiesnwache

Bis am 3. Oktober ist in München Oktoberfest. Und wenn das Bier in Strömen fliesst, twittert die Münchner Polizei unter dem Hashtag #Wiesnwache, dass kein Auge trocken bleibt.

Die Uniformierten sind auf alles gefasst

Vollakademiker...

Zeltpinkler...

Dabei erweisen sich die Ordnungshüter als wahre Sprachakrobaten

Beihilfe zum Wildpinkeln?

Drillingsgeburt

Und ziemperlich sans ned, na!

Obacht!

Larrys im «Rage Mode»

(dsc)