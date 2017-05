«Es ging ruhiger zu und her als auch schon» – Genoni freut sich über zweiten WM-Shutout

Malgin vor Nati-Debüt ausgerechnet gegen Russland: «Bin Schweizer im Herzen»

Im WM-Test gegen Russland spielt Denis Malgin heute Abend erstmals für die A-Nati. Ausgerechnet gegen Russland – das Land, aus dem sein Vater stammt. Doch das lässt den Schweizer NHL-Stürmer kalt.

Mit zwei Länderspielen gegen Russland in Freiburg und Biel steigt das Schweizer Nationalteam an diesem Wochenende in die zweite Hälfte der WM-Vorbereitung. Erstmals dabei ist NHL-Stürmer Denis Malgin. In der Vergangenheit lief er bisher einzig für die Schweizer Junioren-Auswahlen auf, letztmals vor einem Jahr an der U20-Weltmeisterschaft. Nach seiner ersten Saison in der NHL, in welcher der Center in 47 Partien 10 Skorerpunkte erzielt hat, debütiert der 20-jährige Malgin nun auch auf Stufe …