Der alte Mann und der Puck: Jagr «zu 99,9 Prozent» vor seiner letzten NHL-Saison

Der 45-jährige Superstar Jaromir Jagr verlängert seine Karriere in der NHL. Er hat bei den Calgary Flames einen Einjahres-Vertrag unterschrieben. Vermutlich sei es sein letzter in der besten Liga der Welt, sagte Jagr.

Jaromir Jagr bleibt der NHL erhalten. Erstmals wird er in einem kanadischen Team auf Torjagd gehen: Der 45 Jahre alte Tscheche hat bei den Calgary Flames unterschrieben. Jagr verdient mindestens eine Million Dollar und zusätzlich maximal eine weitere Million Dollar an Prämien. «Niemand offeriert einem Spieler in diesem Alter mehr Geld», sagte Jagr und scherzte: «Der am schlechtesten bezahlte Spieler des Teams zu sein, ist gar nicht mal so übel. So habe ich keinen Druck.»

Look, I just tell my cat, there is a chance to play in NHL this year. 😀😀😀 pic.twitter.com/8iBoTYeEl7 — Jaromir Jagr (@68Jagr) 1. Oktober 2017

Mit zwei Stanley-Cup-Triumphen (1991 und 1992 mit den Pittsburgh Penguins), zwei Weltmeister-Titeln (2005 und 2010) und dem Olympiasieg 1998 gehört Jagr dem exklusiven «Triple Gold Club» an.

Erstmals im Mutterland des Eishockeys

Nach zweieinhalb Saisons bei den Florida Panthers hatte der Flügelstürmer in Florida keinen Vertrag mehr erhalten. Jagr kündigte nach der Unterschrift bei den Flames an, dass dies zu 99,9 Prozent seine letzte Saison in der NHL sein werde. Und er sagte ausserdem: «Ich bin glücklich, endlich auch für ein kanadisches Team zu spielen.»

Jaromir Jagr and Keith Tkachuk were drafted in Rd. 1 back in 1990. 27 years later, Jagr will now play on the same team as Matthew Tkachuk. — Ian McLaren (@iancmclaren) 2. Oktober 2017

Mit 1914 Punkten (750 Tore) ist der Routinier aus Kladno hinter Wayne Gretzky der zweitbeste Skorer der NHL-Geschichte, seine 135 matchentscheidenden Tore sind sogar Rekord. Insgesamt absolvierte der Tscheche mit acht verschiedenen NHL-Teams (Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers) bislang 1711 Partien. (ram/sda)

