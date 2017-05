Eishockey-WM, Vorrunde Gruppe A: Schweden – Russland 1:2 n.P.

USA – Deutschland 20.15 Uhr

Gruppe B: Finnland – Weissrussland 3:2

Tschechien – Kanada 20.15 Uhr

Bild: SASCHA STEINBACH/EPA/KEYSTONE

Russland schlägt Schweden nach Penaltys – Finnland muss wegen Torhüter-Patzer zittern

Zum Auftakt der Eishockey-WM erhielten die Zuschauer sogleich einen ersten Höhepunkt präsentiert. Rekordweltmeister Russland gewann das Spitzenspiel gegen Schweden mit 2:1 nach Penaltyschiessen.

In einer umkämpften Partie glichen die Russen vor 18'537 euphorischen Zuschauern in der ausverkauften Kölner Arena die Führung von Elias Lindholm (15.) in der 44. Minute durch Sergej Andronow aus. Im Penaltyschiessen blieb einzig Artemi Panarin von den Chicago Blackhawks erfolgreich.

Finnland hat in der Schweizer Gruppe B mit etwas Mühe den ersten Sieg eingefahren und Weissrussland mit 3:2 geschlagen. Sebastian Aho und Oskar Osala brachten die Finnen im ersten standesgemäss mit 2:0 in Führung, doch ein grober Schnitzer von Torhüter Joonas Koorpisalo im Mitteldrittel brachte die Weissrussen zurück.

Im Schlussabschnitt kamen sie durch Jewgeni Kowyrschin gar noch zum Ausgleich – auch dieser Treffer schien nicht unhaltbar. Doch 10 Minuten vor Schluss sorgte Veli-Matti Savinainen mit dem Siegtreffer im Powerplay doch noch für einen gelungenen WM-Start der Finnen.

Die Telegramme

Schweden - Russland 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0) n.P.

Köln. - 18'537 Zuschauer. - SR Salonen/Stricker (FIN/SUI), Kaderli/VanOosten (SUI/CAN).

Tore: 15. Lindholm (Rask, Hedman) 1:0. 44. Andronow (Barabanow, Proworov) 1:1.

Penaltyschiessen: Lindholm -, Gussew -; Ekman-Larsson -, Panarin 0:1; Nylander -.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Schweden, 1mal 2 Minuten gegen Russland.

Finnland - Weissrussland 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Paris. - 5078 Zuschauer. - SR Hribik/Piechaczek (CZE/GER), Jensen/Malmqvist (DEN/SWE).

Tore: 3. Aho (Filppula) 1:0. 6. Osala 2:0. 39. Scharanogowitsch (Stefanowitsch) 2:1. 45. Kowyrschin (Graborenko, Andrej Kostizyn) 2:2. 50. Savinainen (Rantanen, Aho/Ausschluss Korobow) 3:2.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Finnland, 3mal 2 Minuten gegen Weissrussland. (pre/sda)

Die Tabellen

Gruppe A:

Gruppe B:

