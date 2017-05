Eishockey-WM, Halbfinals Kanada – Russland 4:2 (0:0,0:2,4:0) Finnland – Schweden 19.15 Uhr

Bild: Petr David Josek/AP/KEYSTONE

Wow! Kanada macht gegen Russland einen 0:2-Rückstand wett und zieht in den WM-Final ein

» Hier gibt's den Liveticker der Partie zum Nachlesen.

Kanada erhält am Sonntag in Köln die Möglichkeit, zum dritten Mal hintereinander den WM-Titel zu gewinnen. Die Nordamerikaner setzten sich gegen Russland nach einem 0:2-Rückstand nach 40 Minuten mit 4:2 durch.

Nachdem Mark Scheifele nach 17 Sekunden im letzten Drittel im Powerplay mit einem Ablenker der Anschlusstreffer gelungen war, wendeten Nathan MacKinnon (56.) und Ryan O'Reilly (57.) die Partie mit zwei Toren innert 111 Sekunden zum 3:2. MacKinnon erzielte bereits seinen sechsten Treffer an diesem Turnier. 67 Sekunden vor dem Ende machte Sean Couturier mit einem Schuss ins leere Tor alles klar.

Nach 40 Minuten hatte wenig auf einen Sieg der Kanadier hingedeutet. Die Russen liessen die spielstarken Nordamerikaner bis zu einer Strafe in der 39. Minute kaum zur Entfaltung kommen und nutzten deren Fehler zu einer 2:0-Führung (35.).

Namestnikows grosse Chance

In der 33. Minute konnte Jewgeni Kusnezow am rechten Pfosten mutterseelenalleine darauf warten, bis ihn WM-Topskorer Artemi Panarin mit einem Querpass bediente. Der Rest war nur noch Formsache. 154 Sekunden später erhöhte Nikita Gusew mit dem 15. Überzahl-Treffer der Russen an diesem Turnier auf 2:0. Es war allerdings kein klassisches Powerplay-Tor, traf doch der Stürmer von SKA St. Petersburg nach einer 4:2-Situation. In der 38. Minute vergab Wladislaw Namestnikow nach einem Konter die grosse Chance zum 3:0.

Bild: Martin Meissner/AP/KEYSTONE

Das rächte sich bitter. Die Kanadier standen nach der Strafe gegen Artjom Sub in der 39. Minute schon vor der zweiten Pause dem 1:2 mehrmals nahe. Das Tor von Scheifele war dann die Initialzündung zur Wende. Im letzten Drittel lautete das Schussverhältnis 19:5 zu Gunsten der Kanadier. Der Ausgleich fiel allerdings erst nach drei ungenutzten Überzahl-Möglichkeiten.

Im Final am Sonntagabend um 20.45 Uhr treffen die Kanadier auf den Gewinner der Partie zwischen Schweden und Finnland, die am Samstagabend gegeneinander spielten. Mit einem Sieg würden sie zum 27. Mal den WM-Pokal in die Höhe stemmen und zu Rekordweltmeister Russland aufschliessen.

Das Telegramm:

Kanada - Russland 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Köln. - 16'469 Zuschauer. - SR Lemelin/Stricker (AUT/SUI).

Tore: 33. Kusnezow (Panarin, Kutscherow) 0:1. 34. Gusew (Schipatschjow, Panarin/Ausschluss Simmonds) 0:2. 41. (40:17) Scheifele (MacKinnon, Parayko/Ausschluss Sub) 1:2. 56. MacKinnon (Konecny) 2:2. 57. O'Reilly (Matheson) 3:2. 59. Couturier (O'Reilly, Parayko) 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Kanada, 6mal 2 plus 10 Minuten (Below) gegen Russland.

Kanada: Pickard; Demers, De Haan; Parayko, Vlasic; Morrisey, Matheson; Lee; Duchene, Couturier, Killorn; Simmonds, Giroux, O'Reilly; MacKinnon, Scheifele, Skinner; Marner, Point, Konecny; Schenn.

Russland: Wassilewski; Gawrikow, Kisselewitsch; Below, Antipin; Sub, Orlow; Proworow; Nitschuschkin, Andronow, Telegin; Kutscherow, Kusznezow, Panarin; Dadonow, Schipatschjow, Gussew; Barabanow, Tkatschjow, Plotnikow; Namestnikow.

Bemerkungen: Kanada ohne Barrie. Russland ohne Mosjakin (beide verletzt). - Russland von 58:25 bis 58:53 und ab 59:15 ohne Goalie. (pre/sda)

Alle Eishockey-Weltmeister

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo