An Lächerlichkeit kaum zu überbieten waren gewisse Fans des HC Lausanne gestern Abend mit einem Banner, welches uns nur den Kopf schütteln lässt. Bei der Partie gegen den EV Zug (1:0) war ein Transparent mit folgender Aufschrift zu lesen: «Simic déclaration catastrophique pour une idole merdique!» Auf Deutsch übersetzt heisst das so viel wie «Simic: Katastrophales Statement eines beschissenen Idols».

Das Banner bezieht sich auf den erst 18-jährigen Axel Simic, der in dieser Saison bislang 13 Spiele für Lausanne absolviert hat. Grund des Anstosses ist ein Interview mit «La Gruyère», bei dem Simic sagt, dass er schon immer davon geträumt habe, einmal mit Julien Sprunger zusammen zu spielen.

Ebendieser Julien Sprunger spielt bei Lausannes Rivalen Fribourg – ihn als Vorbild zu erwähnen, war offensichtlich zu viel für einige Anhänger vom Lausanne HC. Hier Simics Antwort auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, einmal zu Fribourg (wo er in der Jugend spielte) zurückzukehren: