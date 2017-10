Streit erlebt Owetschkin-Show hautnah mit – Josis Predators gehen gegen Penguins unter

Es kam fast zur Prügelei! Wie aus Nico Hischier in ein paar Sekunden ein Mann geworden ist

Kein Tor und kein Assist. Na und? Nico Hischier (18) hat beim NHL-Debüt mit den New Jersey Devils gegen Colorado (4:1) alle Erwartungen übertroffen.

Wir können zu Nico Hischiers Debüt allerlei Zahlen bemühen. Die Statistiker haben alles notiert. Sechs Torschüsse, zwei Checks und in 19 Einsätzen 15:44 Minuten Eiszeit, davon 4:25 Minuten in Über- und 58 Sekunden in Unterzahl. Bei keinem Tor auf dem Eis. Die wichtigste Szene, die bisher wichtigsten Sekunden seiner Karriere, tauchen allerdings in keiner Statistik auf.

Die 38. Minute läuft. Colorados Verteidiger Erik Johnson erwischt New Jerseys Kyle Palmieri mit einem Kniestich. Der Stürmer, …