Bild: AP/The Canadian Press

Der Kampf um die Nummer 1 im NHL-Draft: Das sind Hischiers härteste Konkurrenten

Mit Nico Hischier hat die Eishockey-Schweiz für den NHL-Draft 2017, der am 23. und 24. Juni in Chicago stattfinden wird, ein ganz heisses Eisen im Feuer. Die Konkurrenz um die Nummer 1 ist allerdings gross. Hier seine fünf grössten Rivalen.

Nolan Patrick (CAN)

Center, Brandon Wheat Kings (WHL); 191 cm, 90 kg

*19. September 1998

2015/16: 72 Spiele, 102 Punkte (41 Tore/61 Assists)

2016/17: 6 Spiele, 9 Punkte (4 Tore/5 Assists)

Nolan Patrick ist für die meisten Experten der Favorit, im Draft als erster gezogen zu werden. Kein Wunder, ist doch die NHL schon in seinen Genen verankert: Sowohl sein Vater Steve (250 Spiele) wie auch sein Onkel James (1280) spielten bereits dort.

Der Jüngste der Patricks hat alles, was ein NHL-Stürmer mitbringen muss, um erfolgreich zu sein: Ein solides Körpergerüst, Explosivität auf den Kufen, grosse Spielübersicht und dazu den Riecher für das Tor oder den tödlichen Pass. An der U20-WM steht er Kanada leider nicht zur Verfügung, weil er an einer Oberkörperverletzung laboriert. Auf seinen Status im Draft wird diese aber keinen Einfluss haben.

Die Draftreihenfolge Neben der Qualität der Spieler bestimmt noch ein anderer wichtiger Faktor, wer die Nummer 1 im Draft werden wird: Das Team, das als erstes ziehen darf. Denn benötigt dieses unbedingt Verstärkung auf der Verteidigerposition, wird es nicht Nico Hischier oder einen anderen Stürmer wählen.

Aber welches Team darf denn als erstes ziehen?

Das wird in der Draft-Lotterie entschieden, die nach Abschluss der Regular Season abgehalten wird. Dafür zugelassen sind sämtliche Teams, die die Playoffs verpasst haben, wobei die Chancen auf den Nummer-1-Pick umso grösser sind, je schlechter das Team abgeschnitten hat. Speziell an der Lotterie 2017 ist, dass auch das neue Team aus Las Vegas daran teilnehmen wird. Die Golden Knights werden die gleichen Gewinnchancen haben wie das drittschlechteste Team, aber spätestens als sechstes zum Zug kommen. (drd)



Timothy Liljegren (SWE)

Verteidiger, Rögle BK (SHL); 183 cm/90 kg

*30. April 1999​

2015/16: 19 Spiele, 5 Punkte (1 Tor/4 Assists)

In der U20: 29 Spiele, 22 Punkte (7 Tore/15 Assists)

2016/17: 10 Spiele, 3 Punkte (3 Assists)

In der U20: 9 Spiele, 6 Punkte (5 Tore/1 Assist)

Verteidiger Timothy Liljegren hat in der Juniorenabteilung von Rögle – insbesondere in der U20 – auf sich aufmerksam gemacht. Er spielte so gut, dass er bereits vergangene Saison erste Einsätze mit der ersten Mannschaft in der Swedish Hockey League (SHL) für sich verbuchen konnte. Etwas überraschend wurde er von den Schweden nicht für die laufende U20-WM berücksichtigt.

Liljegren zeichnet sich aus durch ein breites Skillset. Er ist für einen Defensivspieler aussergewöhnlich wendig und daher auch in der Offensive wirkungsvoll, gerade weil er auch über einen guten Schuss verfügt.

Gabriel Vilardi (CAN)

Center, Windsor Spitfires (OHL); 188 cm/87 kg

*16. August 1999

2015/16: 62 Spiele, 38 Punkte (17 Tore/21 Assists)

2016/17: 18 Spiele, 26 Punkte (11 Tore/15 Assists)



Auch wenn sich Vilardi im Sommer eine (nicht näher präzisierte, aber nicht so schlimme) Knieverletzung zugezogen hat, wird Gabriel «Gabe» Vilardi 2017 zu den Top-Picks im Draft gehören. Der kanadische Center, der als U17-Junior bei der WM geglänzt hatte, ist als guter Skorer bekannt, hat aber auch in der Defensive seine Qualitäten.

Klim Kostin (RUS)

Flügel, Dynamo Moskau/Balaschicha (KHL/VHL); 191 cm/89 kg

*5. Mai 1999​

2015/16: 30 Spiele, 21 Punkte (8 Tore/13 Assists)

2016/17: 18 Spiele, 2 Punkte (1 Tor/1 Assist)

Der heisseste potenzielle Export aus Russland heisst im kommenden Draft Klim Kostin. Das obwohl der U18-Captain der «Sbornaja» in der angebrochenen Saison weder mit Dynamo Moskau in der KHL noch mit der Reservemannschaft (Balaschicha) in der zweithöchsten Liga glänzen konnte. Experten attestieren dem rechten Flügel einen grossen Hockey-Sachverstand und sehen in ihm ungemein grosses Potenzial.

Eeli Tolvanen (FIN)

Flügel, Sioux City Musketeers (USHL), 178 cm/81 kg

*22. April 1999​

2015/16: 49 Spiele, 38 Punkte (17 Tore/21 Assists)

2016/17: 23 Spiele, 27 Punkte (16 Tore/11 Assists) ​

Er habe die Werkzeuge, der beste pure Skorer seiner Draftklasse zu sein, meint TSN-Experte Bob McKenzie über Eeli Tolvanen. Das hört sich besonders gut an, wenn man bedenkt, dass sein Landsmann Patrik Laine mit ähnlichen Attributen in seiner NHL-Rookie-Saison richtig eingeschlagen hat. An der U20-WM mussten Tolvanen mit Finnland, immerhin amtierender Weltmeister, allerdings überraschend in die Relegation, im Duell mit der Schweiz (2:0 für Finnland) zeigte er mit einem Treffer und einem Assists seine Skorerqualitäten. Die Saison 2017/18 wird der linke Flügel trotz Draft noch nicht in NHL bestreiten: Er hat dem Boston College eine Zusage erteilt.

Körpermasse und Saisonstatistiken gemäss eliteprospects.com. Stand: 31.12.2016

