NHL-Resultate vom Dienstag Nashville (mit Josi, Weber) – Vancouver (mit Bärtschi, Sbisa) 4:2 Winnipeg – Minnesota (mit Niederreiter) 2:4 Buffalo – San Jose (mit Meier) 5:4 n.V. Colorado – Montreal (mit Andrighetto) 4:0 Tampa Bay (mit Vermin) – Los Angeles 5:0

Niederreiter trifft bei Wild-Sieg doppelt – Josi liefert Assist zu kuriosem Tor

Nino Niederreiter beweist in der NHL einmal mehr seine Topform. Beim 4:2-Erfolg seiner Minnesota Wild gegen die Winnipeg Jets erzielt der Bündner Power-Flügel seine Saisontore Nummer 16 und 17. Davor ist er in in drei Spielen nacheinander leer ausgegangen.

Besonders sehenswert ist das 1:0 Mitte des ersten Drittels: Nach einem Breakaway trifft Niederreiter herrlich ins hohe Eck. Der zweite Treffer ist etwas einfacher, locker kann der 24-Jährige kurz vor Schluss ins leere Tor einschieben.

Trotz seiner Zwei-Tore-Gala wird Niederreiter nicht Mann des Spiels. Warum? Sein Teamkollege Jason Pominville skort sogar vier Punkte. Er erzielt die anderen beiden Treffer und hat bei Niederreiters Toren jeweils den Stock im Spiel.

Einen wichtigen Sieg feiern die Nashville Predators mit Roman Josi und Yannick Weber gegen die Vancouver Canucks von Sven Bärtschi und Luca Sbisa. Dank dem 4:2-Sieg haben die «Preds» wieder beste Playoff-Aussichten.

Josi liefert die Assists zum 2:1 und zum wegweisenden 3:1 für Nashville. Der Treffer zum 3:1 von Filip Forsberg war äusserst kurios: Erst die TV-Bilder zeigen, dass der Puck unter dem Handschuh von Jacob Markstrom die Torlinie in vollem Umfang überschritten hatte.

Die Partie nicht beenden konnte Sven Bärtschi. Der Vancouver-Stürmer kassierte im Startdrittel nach nicht einmal zwei Minuten einen Check gegen den Kopf und kehrte danach nicht mehr aufs Eis zurück. Der 24-Jährige hat dabei eine Hirnerschütterung erlitten.

Sven Andrighetto und seine Montreal Canadiens kassieren bei Colorado eine empfindliche 0:4-Klatsche, Timo Meier muss sich mit San Jose gegen Buffalo trotz einer 4:1-Führung mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben. Joel Vermin skorte einen Assist beim 5:0-Sieg von Tampa Bay gegen die Los Angeles Kings. (pre)

