NHL-Resultate vom Mittwoch San Jose (mit Meier) – Philadelphia 3:5 Winnipeg – Toronto 2:7 Pittsburgh – St.Louis 4:5 n.V. Edmonton – Calgary 3:0

Hattrick mit Traumtor! Riesenshow von «McJesus» zum NHL-Auftakt – Meiers Sharks verlieren

Timo Meier ist am ersten NHL-Spieltag der neuen Saison der einzige Schweizer im Einsatz. Mit seinen San Jose Sharks verliert der Herisauer gegen die Philadelphia Flyers zuhause allerdings mit 3:5. Für Drittlinienstürmer Meier beginnt die Partie denkbar schlecht. Claude Giroux nützt in der 9. Minute ein Missverständnis zum 1:0 für die Flyers aus. Flyers-Goalie Martin Jones will den Puck zu Meier spielen, Jakub Voracek durchschaut die Situation und bedient Giroux.

Die Sharks machen noch vor der ersten Pause einen 0:2-Rückstand (12.) wett und gleichen im letzten Drittel zum 3:3 aus. Matchwinner für die Flyers wird schliesslich Wayne Simmonds, der zum 3:2, zum 4:3 und zum 5:3 trifft. Meier steht 12:03 Minuten auf dem Eis und verlässt es am Ende mit einer Minus-1-Bilanz.

Die grossen Schlagzeilen produziert allerdings Connor McDavid! Der MVP der letzten Saison erzielt in der «Battle of Alberta» gegen die Calgary Flames alle drei Tore beim 3:0-Sieg seiner Edmonton Oilers. Besonders sehenswert ist sein zweiter Treffer: Mit über 40 km/h rast der 20-jährige Superstar an drei Gegenspielern vorbei, um den Puck dann traumwandlerisch im Tor unterzubringen.

Auston Matthews und seine Toronto Maple sind ebenfalls furios in die neue Saison gestartet. Bei den Winnipeg Jets mit dem letztjährigen Rookie-Rivalen Patrik Laine (1 Assist) gewinnen die Leafs gleich mit 7:2. Matthews zeigt wieder eine Gala zum Auftakt, allerdings nicht so wie im letzten Jahr, als ihm in seinem ersten Spiel vier Tore gelangen. Mit einem Tor und zwei Assists ist er zusammen mit James Van Riemsdyk aber trotzdem bester Skorer seines Team. Die Show stiehlt ihm allerdings Patrick Marleau, der zwei Treffer erzielt.

Einen Fehlstart erleidet Titelverteidiger Pittsburgh, der vor dem Eröffnungsspiel das grosse Siegerbanner für den Titel der Saison 2016/17 unter das Hallendach ziehen darf. Die Penguins verlieren zum Auftakt gegen die St.Louis Blues mit 4:5 nach Verlängerung. Superstar Sidney Crosby bringt die «Pens» im Schlussdrittel mit seinem 3:4-Anschlusstreffer nach einem Zweitore-Rückstand zwar nochmals heran, zu mehr als dem Ausgleich reicht es aber nicht mehr. Den entscheidenden Treffer erzielt Alex Pietrangelo nach 1:15 Minuten in der Overtime. (pre/sda)

Josi auf Rang 33 – das sind die 50 besten NHL-Spieler 2017/18

