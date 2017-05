Genoni ist bester Keeper der WM-Vorrunde – und seine Stürmerkollegen?

Der Mythos «Smashville» – Josi und Co. sind zuhause nicht zu schlagen

Zum zehnten Mal in Folge haben die Nashville Predators in den Playoffs zuhause gewonnen. In der lautesten Arena der NHL werden Roman Josi und sein Team von den Fans getragen. Der Mythos «Smashville» lebt.

Die Hölle war los in Nashville. Roman Josi hatte im dritten Conference Final gegen die Anaheim Ducks gerade das erlösende 2:1 erzielt. Es war bereits der fünfte Treffer für Josi in den diesjährigen Playoffs. Kein anderer Verteidiger in der Liga hat in der entscheidenden Phase dieser Saison mehr getroffen als er.

Josi und seine Verteidigerkollegen waren einmal mehr die Basis für einen dominanten Auftritt der Predators. Alle Nashville-Verteidiger haben im dritten Spiel dieser Serie zusammen …