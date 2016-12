NHL-Resultate vom Donnerstag Florida (mit Malgin – Montreal (ohne Andrighetto) 2:3 n. V. Tampa Bay (ohne Vermin, Richard) – Toronto 2:3 n. V. Minnesota (mit Niederreiter) – NY Islanders 6:4 Nashville (mit Fiala, Weber, Josi) – Chicago 2:3

Bild: X02835

Niederreiter erzwingt 12. Minnesota-Sieg in Serie – Matthews trifft erneut

Minnesota baut seine Rekordserie in der NHL weiter aus. Das Team von Nino Niederreiter gewinnt beim 6:4 gegen die New York Islanders zum zwölften Mal in Folge. Niederreiter hatte wesentlichen Anteil daran, dass der Lauf seines Teams weiter anhält.

Der Churer stand in der 51. Minute am Ursprung des vorentscheidenden fünften Treffers, als sein Handgelenkschuss vom Bein des Teamkollegen Erika Haula unhaltbar für Islanders-Goalie Jean-François Berube abgelenkt wurde. 101 Sekunden vor Schluss traf Mikael Granlund ins leere Tor.

Noch erfolgreicher als Minnesota sind derzeit die Columbus Blue Jackets. Bei den Winnipeg Jets gelangten sie zum 14. Sieg in Folge. Den NHL-Rekord für die längste Siegesserie halten die Pittsburgh Penguins, die 1992/93 17-mal am Stück gewannen. Morgen kommt es zum direkten Duell der beiden aktuell heissesten NHL-Franchises.

Den übrigen Schweizern lief es in der Nacht auf Freitag nicht nach Wunsch. Denis Malgin verlor mit Florida gegen die Montreal Canadiens (ohne den verletzten Sven Andrighetto) 2:3 nach Verlängerung, Nashville unterlag den Chicago Blackhawks 2:3. Roman Josi, Yannick Weber und Kevin Fiala blieben bei den Predators wie Malgin ohne entscheidende Inputs.

Der Ex-Bieler Patrick Kane erzielte fünf Minuten vor Schluss den Siegtreffer für Chicago, als ihm Josi zu viel Platz gewährte. Für Kane, der während des NHL-Lockouts in der Saison 2012/13 für Biel spielte, war es der 700. Punkt in der NHL.

700 points in 696 games. Pretty good pace for @88PKane. pic.twitter.com/6O4Z1ytneB — NHL (@NHL) 30. Dezember 2016

Immer besser in Fahrt kommt auch Auston Matthews. Auch im vierten Auswärtsspiel in Serie punktet der ehemalige ZSC-Center, beim 3:2-Sieg nach Verlängerung in Tampa Bay erzielte er das 1:0 selbst und bereitete das Siegtor vor. Mit 30 Punkten (18 Toren und 12 Assists) liegt er nun gleichauf mit seinem Rookie-Rivalen Patrik Laine von den Winnipeg Jets. (pre/sda)

