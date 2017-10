Bild: AP/The Canadian Press

«Im Moment unser Top-Center» – die NHL-Welt ist schon jetzt beeindruckt von Hischier

Die NHL-Saison rückt immer näher und damit auch das Debüt von Nico Hischier in der besten Liga der Welt. Nicht nur in New Jersey ist man gespannt, wie sich der Schweizer schlagen wird. Auch ligaweit wird der Nummer-1-Draft wahrgenommen.

Adrian Bürgler Adrian Bürgler Folge mirEntfolgen

Vier Spiele, vier Tore, drei Assists. Die Zahlen von Nico Hischiers Saisonvorbereitung beeindrucken. Er ist bei den New Jersey Devils der beste Skorer der Preseason. Mit seinen Leistungen hat er sich, so wie es aussieht, einen Platz im Kader der Devils beim allerersten Saisonspiel gesichert – und Fans und Experten über New Jersey hinaus beeindruckt.

«Meine Teamkollegen haben es mir einfach gemacht, mich zu integrieren.»

Hischier selbst gibt sich auch nach der hevorragenden Vorbereitung bescheiden. «Mit jedem Spiel läuft es mir besser. Die Jungs in der Garderobe helfen mir enorm. Sie haben es mir einfach gemacht, mich im Team einzufügen», sagt der 18-Jährige.

Gleichzeitig ist ihm auch bewusst, dass er trotz überzeugenden Leistungen weiter nachlegen muss. New Jersey habe in der Vorbereitung gut gespielt, aber sie hätten immer noch null Punkte auf dem Konto. «Bald beginnt die Saison. Dann müssen wir bereit sein, dann zählt es.»

«Hischier hat sich die Top-6-Rolle verdient»

Devils-Chefcoach John Hynes lobt seinen Schützling: «Im Moment ist Nico ein Top-6-Stürmer. Er hat sich mit seinem Spiel und seinem Einsatz diese Rolle verdient.» Hischier habe die Vorbereitung nicht in dieser Rolle begonnen, aber er habe sich aufgedrängt.

«Im letzten Testspiel trat er erstmals gegen ein richtiges NHL-Kader an und brillierte. Das ist ein grosser Schritt für unser Team.»

Der Schweizer habe auch gezeigt, dass er die Rolle als Center mühelos übernehmen kann. «Natürlich gibt es immer noch Dinge, die er verbessern kann. Aber im Moment ist er einer unserer Top-Center», erklärt Hynes weiter.

Auch Taylor Hall, Nummer-1-Pick von 2010, ist beeindruckt von Hischiers Spiel. «Man konnte sehen, dass sich Hischier mit jedem Training wohler fühlt. Wichtig ist, dass er mit Selbstvertrauen spielt. Im letzten Testspiel trat er erstmals gegen ein richtiges NHL-Kader an und brillierte. Das ist ein grosser Schritt für unser Team.»

Bild: AP/FR51951 AP

Teamkollege Kyle Palmieri gefällt der Hockey-IQ des 18-Jährigen. Es sei überraschend, wie gut Hischier auf dem Eis mitdenkt. «Er ist immer am richtigen Ort und macht die Fehler nicht, die Rookies in seinem Alter typischerweise machen.» Und CJ Torturo vom Devils-Blog «All About The Jersey» schreibt, Hischier solle der Nummer-1-Center der Devils sein. Die Begründung: «Seine Preseason war elektrisch.»

«Hischier wird viel Erfolg haben»

Auch ausserhalb New Jerseys und der Schweiz wird Nico Hischiers Erfolg in der Vorbereitung wahrgenommen. Guy Boucher, der frühere SCB-Trainer, der mittlerweile bei Ottawa an der Bande steht, ist nicht überrascht von den Leistungen des Schweizers: «In Bern spielte Hischier mit 16 Jahren gegen Profis die 25 oder 30 Jahre alt waren und er machte nie einen Fehler. Er bringt alles mit, um sich bei New Jersey durchzusetzen. Ich glaube er wird viel Erfolg haben.»

«Nico ist der heisseste Kandidat auf die Calder Trophy.»

NHL-Journalist Mike Morreale traut dem Walliser ebenfalls Grosses zu. Hischier habe alle Zweifel aus der Welt geschafft und in der Vorbereitung beeindruckt. Die Mehrheit der NHL-Experten sei sich einig, dass der Schweizer der heisseste Kandidat auf die Calder Trophy, die Auszeichnung zum besten Rookie der Saison, sei.

Bild: AP/AP

Dan Marr, Direktor von «NHL Central Scouting» ist sich sicher: «Hischier hat die nötigen Skating-Skills und die Intelligenz um in der NHL zu bestehen. Sein motivierter Charakter wird ihm helfen, sich durchzusetzen.»

Im ersten Spiel dabei

An Lobpreisung mangelt es dem jungen Center also noch nicht. Aber was bedeutet der Wirbel jetzt für seine erste NHL-Saison? Bis jetzt ist vor allem etwas klar: Hischier ist beim ersten Saisonspiel der Devils am siebten Oktober mit dabei. Höchstwahrscheinlich wird er die Partie als Center in der zweiten Linie bestreiten.

@nicohischier Dude. You’re the best thing to happen to NJ since sliced bread, the Jersey Shore, Lou Lamoriello and John J. McMullen @KenDaneykoMSG too. — Brian Cass (@BuryMeAtBalty) 30. September 2017

Wie sich die Saison danach entwickelt ist schwer vorauszusehen und hängt auch etwas davon ab, wie sich die Gesundheitszustände von Bryan Boyle (Leukämie) und Travis Zajac (Operation nach Verletzung der Brustmuskulatur) entwickeln. Man darf aber erwarten, dass Nico Hischier gleich zu Beginn die benötigten neun Spiele bei den Devils absolvieren wird.

Nico Hischier futur meilleur joueur de hockey, préparez-vous. — lalo (@blaugrvna) 28. September 2017

Danach beginnt sein NHL-Vertrag offiziell zu laufen und er dürfte dann die ganze Saison bei den Devils verbringen. Eine Rückkehr zum SC Bern scheint derzeit unwahrscheinlich. Es gibt Leute, die ihm diese Saison rund 60 Punkte zutrauen. Auch der Gewinn der «Calder Memorial Trophy» ist eine reelle Möglichkeit.

Wie oft punkteten andere Spieler? Sollte Hischier in seiner ersten Saison tatsächlich 60 Punkte sammeln, wäre dies sensationell. Ausnahmekönner Auston Matthews sammelte vergangene Saison als Rookie 69 Punkte – nur wenige haben ihm das im Vorfeld zugetraut. Nino Niederreiter skorte 2016/17 57 Mal, allerdings war das bereits seine fünfte volle NHL-Saison. Roman Josis beste Marke liegt bei 61 Punkten in der Saison 2015/16.

Ein wahrer Hockey-Fan lernt dieses Lied auswendig 2m 44s Despacito mit Eishockey-Spielern Video: watson/Laurent Aeberli, Reto Fehr, Lea Senn

Die Schweizer in der NHL und AHL 2017/18

Eishockey Saison 2017/18 National-League-Vorschau Teil 3 – die Herausforderer der Titanen Wie werden im Eishockey eigentlich alle Statistiken erfasst? Zu Besuch im Hallenstadion Eishockey von A bis Z – mit diesen Begriffen wirst du vor dem Saisonstart zum Experten Als Eishockey-Fan musst du dich nicht nur an neue Liga-Namen gewöhnen National-League-Vorschau Teil 1 – auf der Suche nach einer neuen Identität Kopf oder Zahl? Das 50:50-Quiz zum Schweizer Eishockey Cup Teamkollege gesucht – so sehen die Kader der National-League-Teams vor den Testspielen aus Routiniers, Scharfschützen, Verrückte – die neuen NL-Söldner im Überblick Doppelt so viele Hockey-Einzelrichter wie bisher – und wie böse ist der nächste Antisin? «Das ging mir unter die Haut» – Streithähne McSorley und Kurmann im Versöhnungs-Gespräch Deine Tinder-, Sex- und WhatsApp-Gewohnheiten verraten uns, welcher Hockey-Spieler du bist Die Captains des SCB und ZSC im Doppel-Interview: «Es gab noch keine Lohnerhöhung» Du willst in eine Schweizer Hockey-Fankurve? Diese 13 Starter-Kits rüsten dich perfekt aus National-League-Vorschau Teil 2 – zwischen Ruhm und Absturz «Kein Schüssli von Nüssli» – dafür lässt der Tigers-Oldie den ZSC uralt aussehen National-League-Vorschau Teil 4 – die meisterlichen Titanen herrschen Mathias Seger, eine überzählige Symbolfigur 16 Dinge, die kein Schweizer Eishockey-Fan jemals sagen würde Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo