Eishockey-WM, Vorrunde Gruppe A: USA – Italien 3:0 (1:0,2:0,0:0)

Slowakei – Deutschland 2:2* (1:0,1:2,-:-)

Gruppe B: Schweiz – Weissrussland 3:0 (1:0,1:0,1:0)

Finnland – Slowenien 5:2 (0:1,2:0,3:1)

Bild: Petr David Josek/AP/KEYSTONE

Finnland setzt sich gegen Slowenien durch und bleibt der Schweiz auf den Fersen

Finnland bleibt der Schweiz auf den Fersen. Mit einem mehr oder weniger souveränen Sieg gegen Slowenien kommen die Finnen auf zwei Punkte heran.

Der erste Treffer fällt rund sechs Minuten vor dem Ende des ersten Drittels. Sloweniens Anze Kuralt schiesst die Scheibe zwischen zwei Verteidigern hindurch ins Netz. Die etwas überraschende Führung für die Slowenen, hat doch Finnland in Drittel eins die besseren Chancen als sein Gegner.

Kurz nach Wiederanpfiff machen die Suomi den Rückstand wieder Wett. Der Mann mit dem gängigen Namen, Veli-Matti Savinainen, gleicht in der 25. Minute aus. Und es kommt noch besser für die Blauen. Nicht ganz zwei Minuten später doppelt Mikko Rantanen im Powerplay mit dem 2:1 nach.

Bild: Petr David Josek/AP/KEYSTONE

Im letzten Durchschnitt erhalten die Slowenen ein Powerplay zugesprochen und nützen dieses eiskalt aus. Mit gütiger Mithilfe von Finnlands Schlussmann gelingt Rok Ticar das 2:2. Doch eine schöne Einzelleistung von Sebastian Aho und das nur 1:04-Minuten spätere 4:2 sichern den Finnen die so wichtigen drei Punkte. Der Empty-Netter in der letzten Minute ist Zugabe.

Somit sieht es immer mehr danach aus, dass die Schweiz und Finnland im letzten Gruppenspiel die Viertelfinal-Qualifikation unter sich ausmachen.

USA ohne Mühe gegen Italien

Italien befindet sich in der WM-Gruppe A in Köln in akuter Abstiegsgefahr. Der Aufsteiger kassiert gegen die USA (0:3) die vierte Niederlage im vierten Spiel.

Gegen die zum dritten Mal in Folge siegreiche USA brachten sich die Italiener mehrmals selber in die Bredouille. Vor dem 0:1 (6.) spielte Verteidiger Daniel Glira den Puck von hinter dem eigenen Tor genau auf die Schaufel von Brock Nelson, dieser liess sich nicht zweimal bitten. In Unterzahl traf Nelson in der 26. Minute zum 2:0.

116 Sekunden später zeigte Anders Lee die grosse italienische Schwachstelle auf: das Boxplay. In der 13. Unterzahl-Situation des Turniers kassierte der Letzte der Gruppe A das bereits achte Gegentor. Den ersten Schuss auf das Tor von Jimmy Howard gab Italien nach mehr als zwölf Minuten ab, am Ende kam der Keeper der Detroit Red Wings mit nur neun Paraden zum ersten Shutout. (qae/pre/sda)

Die Telegramme

USA - Italien 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Köln. - 7168 Zuschauer. - SR Hribik/Linde (CZE/SWE), Lasarew/Malmqvist (RUS/SWE).

Tore: 6. Nelson 1:0. 26. Nelson (Larkin/Ausschluss Eichel!) 2:0. 28. Lee (Gaudreau, Larkin/Ausschluss Goi) 3:0.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen die USA, 3mal 2 Minuten gegen Italien.

Bemerkungen: Italien mit Diego Kostner (Ambri-Piotta), Morini (Lugano), Zanatta (Red Ice Martigny) und Goi (Biasca Ticino Rockets).

Schweiz - Weissrussland 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Paris. - 3212 Zuschauer. - SR Gofman/Salonen (RUS/FIN), Sormunen/Suchanek (FIN/CZE).

Tore: 18. Schäppi (Untersander, Genazzi/Ausschluss Graborenko) 1:0. 36. Ambühl (Hollenstein, Loeffel) 2:0. 48. Almond (Schäppi).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 5mal 2 Minuten gegen Weissrussland.

Bemerkungen: Schweiz ohne Suri, Schlumpf (nicht gemeldet), Schlegel (überzählig) und Hiller (Ersatztorhüter). - Schüsse: Schweiz 23 (12-8-3); Weissrussland 14 (5-4-5). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 1/4; Weissrussland 0/3.​

Finnland - Slowenien 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Paris. - 3436 Zuschauer. - SR Öhlund/Stricker (SWE/SUI), Kaderli/Vnoosten (SUI/CAN).

Tore: 15. Kuralt (Pem) 0:1. 25. Savinainen (Honka, Sallinen) 1:1. 26. Rantanen (Savinainen, Aho/Ausschluss Jeglic) 2:1. 46. Ticar (Sabolic/Ausschluss Järvinen) 2:2. 50. (49:30) Aho (Rantanen, Osala) 3:2. 51. (50:34) Hännikäinen (Jani Lajunen) 4:2.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Finnland, 3mal 2 Minuten gegen Slowenien.

Die Tabellen

Gruppe A:

Gruppe B (folgt):

Alle Eishockey-Weltmeister

Eishockey WM 2017 Fischer fischt an der WM mit diesen Fischen nach dem Titel Weder dick noch doof – überragender Hardy packt gegen Finnland diese Monsterparade aus Wirst du Eishockey-Weltmeister oder musst du frühzeitig unter die Dusche? Hockey-Nationalmannschaft – so gut wie seit 2013 nie mehr Dank Genoni-Shutout und drei Punkten von Almond – die Schweiz bodigt Norwegen Jetzt zeigt sich, ob wir einen Cheerleader oder Bandengeneral haben Patrick Fischer über die WM-Absenzen: «Wenn die Motivation fehlt, macht es keinen Sinn» Was kann der neue Hexenmeister der Hockey-Nati bewirken? Diese 28 Talente musst du an der Hockey-WM auf dem Radar haben Zu wenig Wasserverdrängung? Schweiz an der Hockey-WM am kleinsten und leichtesten Top-8-Status in Gefahr – der WM-Viertelfinal ist für die Hockey-Nati Pflicht Ein Stutz ins Phrasenschwein – diese Sprüche wirst du an der Hockey-WM sicher hören Du weisst nicht, welches Team der Hockey-WM zu dir passt? Dieses Flussdiagramm hilft dir Diese 10 Spiderdiagramme musst du für die Eishockey-WM kennen Den Super-Gau nach 4:0-Führung verhindert: Nati siegt zum WM-Auftakt im Penaltyschiessen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo