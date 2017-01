Champions Hockey League, Halbfinals, Hinspiele Frölunda – Fribourg 5:1 (1:1,2:0,2:0) Växjö – Sparta Prag 1:2 (0:2,0:0,1:0) Rückspiele am Dienstag, 17. Januar.

Bild: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Huras: «Vier Tore Rückstand? Alles ist möglich im Hockey»

Fribourg-Gottéron verliert das Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Frölunda Göteborg 1:5. Die Fribourger benötigen im Rückspiel in der eigenen Halle eine sehr klare Steigerung.

» Der Liveticker zum Nachlesen

Das Spiel in Göteborg wurde für die Fribourger zur erwartet schwierigen Aufgabe. Frölunda, das in der heimischen Meisterschaft die Tabelle mit zwölf Punkten Vorsprung auf Växjö anführt, hatte in der Anfangsphase zwar mehr vom Spiel, die besseren Chancen besass in den ersten 20 Minuten aber das NLA-Schlusslicht. Entsprechend zufrieden zeigte sich Fribourg-Trainer Larry Huras im SRF über die Leistung im Startdrittel.

«Wir haben drei, vier wirklich schwere Fehler gemacht», stellte Huras allerdings fest, «und Göteburg hat sie alle ausgenutzt.» Mit 1:5 ist die Hypothek für das Rückspiel natürlich gross. Doch Huras wäre kein Sportler, würde er nicht mehr an die Chance auf den Vorstoss in den Final hoffen: «Vier Tore Rückstand, das wird nicht einfach. Aber es ist ein Hockeyspiel und im Hockey ist alles möglich!»

Fribourg-Gottéron braucht am nächsten Dienstag im Rückspiel ein Wunder, um dem Titelverteidiger und grossen Favoriten die dritte Finalteilnahme hintereinander streitig zu machen. Die Statistik spricht immerhin für einen Heimsieg: In der Champions Hockey League haben die Fribourger bisher sämtliche fünf Heimspiele gewonnen und dabei nie mehr als zwei Tore kassiert. Zudem bietet dieses Spiel dem NLA-Letzten die Chance, eine verkorkste Saison zu retten. (ram/sda)

Bild: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Die Telegramme

Frölunda Göteborg - Fribourg-Gottéron 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Frölundaborgs Isstadion, Göteborg. - 4042 Zuschauer. - SR Fonsulius, Kaukokari (FIN), Haster/Pihlblad (SWE).

Tore: 13. Nyberg (Donovan, Lundqvist) 1:0. 15. Neuenschwander (Stalder, Leeger) 1:1. 27. Rosseli-Olsen (Stalberg, Norstebo) 2:1. 30. Tömmernes 3:1. 41. (40:19) Rosseli-Olsen (Lasu, Stalberg) 4:1. 44. Larsson (Olsen, Stalberg) 5:1.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Frölunda, 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

Frölunda Göteborg: Gustafsson; Donovan, Nyberg; Westerlund, Tömmernes; Norstebo, Larsson; Johannesen; Grundström, Figren, Sundström; Hjalmarsson, Lundqvist, Wellman; Rosseli-Olsen, Lasu, Stalberg; Ehn, Olofsson, Fjellström; Bergenheim.

Fribourg-Gottéron: Conz (ab 44. Saikkonen); Picard, Rathgeb; Kienzle, Abplanalp; Stalder, Leeger; Chavaillaz; Sprunger, Cervenka, Birner; Mottet, Mauldin, Ritola; Steiner, Schmutz, Neukom; Fritsche, Rivera, Neuenschwander; Chiquet.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Bykow, Schilt, Maret und Loichat (alle verletzt). Fribourg-Gottéron von 19:57 bis 20:00 ohne Torhüter.

Växjö Lakers - Sparta Prag 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

1'347 Zuschauer.

Tore: 2. Gernat (Netik, Forman) 0:1. 13. Kudrna (Cingel, Kumstat) 0:2. 55. Hennessy 1:2.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Växjö Lakers, 2mal 2 Minuten gegen Sparta Prag. (sda)

