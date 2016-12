National League A, 35. Runde Bern – Fribourg 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) Kloten – Genf 1:2 n.P. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) Lausanne – Ambrì 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) SCL Tigers – Davos 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) ZSC Lions – Lugano 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Bild: PPR

Spannung pur im Strichkampf – Bern, ZSC und Lausanne erfüllen Pflicht

In der letzten NLA-Runde des Jahrs erfüllen Bern, ZSC und Lausanne ihre Pflicht. Im Strichkampf rucken die Teams noch einmal näher zueinander. Das Ringen um die Playoff-Plätze verspricht viel Spannung fürs Jahr 2017.

Bern – Fribourg 4:3

> Hier gibt's den Derby-Liveticker zum Nachlesen.

– Zum 1000. NLA-Spiel des Berners Marc Reichert empfängt der Leader den Letzten der Tabelle, Fribourg-Gottéron. Es ist jedoch das Schlusslicht, welches in der zwölften Minute in Führung geht. Benjamin Neukom zieht mit Speed ins Drittel der Mutzen hinein und erwischt Leonardo Genoni mit einem harten Schuss unter dem linken Schoner. Ganz unhaltbar ist dieser Treffer nicht. Doch Ryan Lasch macht den Fehler seines Goalies wieder Wett und nutzt seinerseits eine Unsicherheit bei Dennis Saikkonen zum 1:1 aus.

– Kurz vor Halbzeit folgt der Auftritt des Jubilars: Reichert stochert bei Saikkonen so lange nach, bis die Scheibe die Linie überquert. Der Treffer wird nach kurzer Video-Analyse gegeben. Die Fribourger geben aber nicht auf und gleichen die Partie durch Larri Leeger wieder aus. Und wiederum lässt Genoni einen haltbaren Schuss passieren.

– Dank Martin Plüss' Tor zum 3:2 in doppelter Überzahl legen die Mutzen 14 Minuten vor Schluss wieder vor. Nur haben die Drachen keine Lust auf eine Niederlage im Zähringer Derby und bejubeln rund sieben Minuten vor Schluss dank Andrej Bykow den erneuten Ausgleich. Die Post Finance Arena macht sich auf eine Verlängerung gefasst, doch Mark Arcobello gelingt 50 Sekunden vor Schluss mit einem Geniestreich der Game Winner.

Bild: KEYSTONE

Kloten – Genf 1:2 n.P.

– Nach sechs Niederlagen in Serie will der EHC Kloten zum Siegen zurückfinden. Die Klotener vergeben dafür in Drittel eins einige gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Auch eine längere doppelte Überzahl kann der EHC nicht nutzen. So kommt es, wie es kommen muss: Zu Beginn des zweiten Drittels wird Daniel Rubin herrlich von Romain Löffel bedient, welcher den Puck im nahen hohen Eck unterbringt.

– Kloten lässt sich nicht vom Weg abbringen und kommt in der 33. Minute zum Ausgleich: Robin Leone schleicht in den Slot, wird von Praplan bedient und zieht direkt ab. Weitere Treffer fallen bis zum Schlussdrittel nicht mehr.

– Man merkt, dass es im Spiel zwischen dem Acht- und dem Neuntplatzierten um viel geht. Weder in der regulären noch in der Overtime dürfen die Fans einen Treffer bestaunen. Im Penaltyschiessen behalten die Gäste aus Genf die besseren Nerven und klettern dank dem Zusatzpunkt – auf Kosten des EHC – über den Strich.

Bild: KEYSTONE

Lausanne – Ambrì 5:1

– In der neunten Minute können die Lausanner gegen Abstiegskandidat Ambrì den ersten Treffer bejubeln. Dustin Jeffrey verwertet einen Abpraller vor Goalie Sandro Zurkirchen, nachdem Sven Ryser von der Blauen Linie abgezogen hat. Und noch vor der ersten Sirene erhöht Harri Pesonen auf 2:0.

– Im Mitteldrittel werden die Leventiner dann richtig vorgeführt: Gleich drei Gegentreffer muss das Team von Hans Kossmann hinnehmen. Daneben ist Lhotak für das einzige Ambrì-Tor verantwortlich. Alleine vor Cristobal Huet trifft er zuerst die Latte, von wo aus der Puck via Schlittschuh von Huet ins Tor kullert.

– Die letzten 20 Minuten schalten die Lausanner einen Gang zurück. Es bleibt beim 5:1, womit Lausanne nach den beiden Auswärtssiegen in Langnau (5:3) und Lugano (4:3) eine perfekte Vorweihnachtswoche mit einem souveränen 5:1-Heimerfolg gegen Ambrì-Piotta abschliesst.

Bild: KEYSTONE

National League A Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

SCL Tigers – Davos 2:1

– Langnau ist im ersten Drittel die effizientere Mannschaft und erzielt nach einer der wenigen Möglichkeiten vier Minuten vor Drittelsende den Führungstreffer. Roland Gerber lupft nach einem Doppelpass mit Claudio Moggi die Scheibe über das Bein von Gilles Senn. Doch Dario Simion schaut in der 19. Minute dafür, dass die Davoser ausgleichen können.

– In Mittelabschnitt fallen im Emmental keine Tore, weshalb die Entscheidung im Schlussdrittel fallen muss. Den ersten Schritt dazu macht Rob Schremp in der 43. Minute. Sein Schuss wird von Samuel Walser ins eigene Tor abgelenkt.

– Langnau rettet den Ein-Tore-Vorsprung über die Zeit und feiert einen wichtigen Sieg im Strichkampf.

Bild: KEYSTONE

ZSC Lions – Lugano 4:2

– Am Dienstag kassierten die Zürcher gegen Bern gleich fünf Unterzahltore und auch gegen Lugano wird gleich die erste Strafe bestraft. Lugano-Verteidiger Ryan Wilson zieht ab, Namensvetter Gardner lenkt den flachen Schuss ins hohe Eck ab. Doch Chris Baltisberger macht es Gardner gleich und trifft in der 16. Minute ebenfalls mit einem Ablenker vor Manzato.

– Nach dem ersten Pausentee drücken die ZSC Lions gehörig auf die Führung, doch nach einer Slap-Stick-Einlage von Christian Marti wird Lugano zurecht ein Penalty zugesprochen. Niklas Schlegel im ZSC-Tor verhindert Schlimmeres. Die Torflaute bleibt das gesamte Drittel über bestehen.

– Die Flaute wird Dank David Rundblad in der 45. Minute behoben. Der Schwede versenkt die Scheibe aus dem Handgelenk heraus im rechten Lattenkreuz. Und nun scheinen die Ladehemmungen abgelegt zu sein: Inti Pestoni schiesst die Löwen kurz nach Rundblads Tor gar 3:1 in Führung. Dario Bürgler bringt fünf Minuten vor Schluss mit dem Anschlusstreffer noch einmal die Spannung zurück, doch Pius Suter beendet die Tessiner Träume mit einem Empty Netter.

Bild: KEYSTONE

(qae)

Die Tabelle

Die Telegramme

Bern - Fribourg-Gottéron 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

17'031 Zuschauer (ausverkauft). - SR Prugger/Wiegand, Borga/Castelli.

Tore: 12. Neukom (Mauldin) 0:1. 20. (19:26) Lasch (Ebbett) 1:1. 29. Reichert (Kamerzin, Berger) 2:1. 38. Leeger (Rathgeb, Schmutz) 2:2. 47. Plüss (Lasch, Bodenmann/Ausschlüsse Rathgeb, Abplanalp) 3:2. 53. Bykow (Mottet, Sprunger) 3:3. 60. (59:10) Arcobello (Moser, Noreau) 4:3.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Bern, 5mal 2 plus 2mal 10 Minuten (Rathgeb, Rivera) plus Spieldauer (Rivera) gegen Fribourg-Gottéron. -

PostFinance-Topskorer: Arcobello; Sprunger.

Bern: Genoni; Andersson, Untersander; Noreau, Gerber; Jobin, Krueger; Kamerzin; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Hischier, Plüss, Scherwey; Berger, Reichert, Müller; Randegger.

Fribourg-Gottéron: Saikkonen; Stalder, Leeger; Rathgeb, Picard; Kienzle, Abplanalp; Chavaillaz; Fritsche, Rivera, Neuenschwander; Mauldin, Cervenka, Birner; Sprunger, Bykow, Mottet; Steiner, Schmutz, Neukom; Chiquet.

Bemerkungen: Bern ohne Macenauer (überzähliger Ausländer) und Blum. Fribourg-Gottéron ohne Ritola, Loichat, Schilt, Maret (alle verletzt) und Marchon (U20-Nati). - 25. Tor von Abplanalp aberkannt (Torhüterbehinderung). - 27. Lattenschuss Mottet. - 53. Saikkonen hält Penalty von Arcobello. - Timeout Bern (60.). - Fribourg von 59:25 bis 60:00 ohne Goalie.

ZSC Lions - Lugano 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

10'392 Zuschauer. - SR Eichmann/Hebeisen, Obwegeser/Wüst.

Tore: 9. Gardner (Wilson/Ausschluss Phil Baltisberger) 0:1. 16. Chris Baltisberger (Geering) 1:1 (Strafe angezeigt). 46. Rundblad 2:1. 48. Pestoni (Trachsler, Nilsson) 3:1. 55. Bürgler (Klasen) 3:2. 60. (59:34) Suter (Phil Baltisberger, Blindenbacher) 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 5mal 2 Minuten gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Nilsson; Klasen.

ZSC Lions: Schlegel; Blindenbacher, Phil Baltisberger; Rundblad, Geering; Seger, Marti; Hächler; Thoresen, Sjögren, Suter; Nilsson, Trachsler, Pestoni; Chris Baltisberger, Shannon, Künzle; Herzog, Schäppi, Kenins.

Lugano: Manzato; Chiesa, Furrer; Sartori, Wilson; Ulmer, Ronchetti; Bürgler, Zackrisson, Hofmann; Fazzini, Martensson, Klasen; Walker, Sannitz, Bertaggia; Morini, Gardner, Reuille.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Guerra, Cunti, Bärtschi (alle verletzt), Flüeler, Wick (beide krank), Karrer und Siegenthaler (beide U20-Nati). Lugano ohne Fontana, Brunner, Kparghai, Hirschi, Vauclair (alle verletzt) und Lapierre (überzähliger Ausländer). - 33. Schlegel hält Penalty von Walker. - Morini (36.) und Martensson (55.) ausgeschieden. - Lugano von 59:26 bis 59:34 ohne Goalie.

Lausanne - Ambrì-Piotta 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

6497 Zuschauer. - SR Fischer/Massy, Gnemmi/Küng.

Tore: 9. Jeffrey (Ryser, Junland/Ausschluss Fuchs) 1:0. 20. (19:41) Harri Pesonen (Froidevaux) 2:0. 32. (31:08) Miéville (Déruns) 3:0. 32. (31:31) Lhotak (Fora) 3:1. 35. Harri Pesonen 4:1. 39. Walsky (Harri Pesonen, Froidevaux) 5:1.

Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Lausanne, 10mal 2 Minuten gegen Ambrì-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Jeffrey; Emmerton.

Lausanne: Huet; Junland, Borlat; Gobbi, Fischer; Trutmann, Nodari; Lardi, Schelling; Walsky, Froidevaux, Harri Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Déruns, Miéville, Herren; Antonietti, Kneubühler, Augsburger.

Ambrì-Piotta: Zurkirchen (ab 35. Descloux); Zgraggen, Mäenpää; Ngoy, Jelovac; Fora, Collenberg; Berthon, Hall, Lauper; Monnet, Emmerton, Janne Pesonen; Lhotak, Kamber, Bastl; Guggisberg, Fuchs, Bianchi; Kostner.

Bemerkungen: Lausanne ohne Genazzi, Conz (beide verletzt), Ledin (überzähliger Ausländer) und In-Albon (U20-Nati), Ambrì-Piotta ohne Duca, Gautschi, D'Agostini, Sven Berger und Trunz (alle verletzt).

SCL Tigers - Davos 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Kurmann/Mandioni, Bürgi/Progin.

Tore: 16. Roland Gerber (Moggi, Schirjajew) 1:0. Simion (Forster, Ambühl/Ausschluss Nüssli) 1:1. 43. Roland Gerber (Schremp, Stettler) 2:1.

Strafen: je 5mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Schremp; Lindgren.

SCL Tigers: Ciaccio; Seydoux, Koistinen; Stettler, Randegger; Weisskopf, Zryd; Adrian Gerber; Elo, Schremp, Nils Berger; DiDomenico, Albrecht, Nüssli; Dostoinow, Pascal Berger, Lindemann; Roland Gerber, Schirjajew, Moggi; Kuonen.

Davos: Senn; Du Bois, Rahimi; Heldner, Forster; Schneeberger, Paschoud; Jung, Kindschi; Sciaroni, Walser, Dino Wieser; Marc Wieser, Lindgren, Kousal; Simion, Ambühl, Ruutu; Kessler, Corvi, Egli.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Haas, Murray und Blaser (alle verletzt), Müller (überzählig), Davos ohne Axelsson, Aeschlimann, Jörg (alle verletzt), Van Pottelberghe, Eggenberger, Portmann (alle U20-Nati). - Timeout Davos (49:38) und ab 59:22 ohne Torhüter.

Kloten - Genève-Servette 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) n.P.

4747 Zuschauer. - SR Koch/Vinnerborg, Kaderli/Kovacs.

Tore: 24. Rubin (Loeffel, Petschenig) 0:1. 33. Leone (Praplan/Ausschluss Gerbe) 1:1. - Penaltyschiessen: Leone -, Schweri; Lemm -, Loeffel -; Praplan -, Gerber 0:1; Shore 1:1, Almond -; Hollenstein -, Rod 1:2.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Kloten, 7mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Loeffel.

Kloten: Boltshauser; Hecquefeuille, Frick; Stoop, Gähler; Back, Harlacher; Egli; Praplan, Shore, Hollenstein; Bieber, Schlagenhauf, Sheppard; Leone, Lemm, Kellenberger; Obrist, Homberger, Bader.

Genève-Servette: Mayer; Loeffel, Mercier; Jacquemet, Fransson; Vukovic, Petschenig; Ehrhardt; Wick, Slater, Rubin; Gerbe, Almond, Rod; Simek, Kast, Impose; Traber, Heinimann, Schweri; Massimino.

Bemerkungen: Kloten ohne Von Gunten, Grassi, Tim Ramholt und Sanguinetti (alle verletzt), Bircher (NLB/Winterthur), Weber (U20-Nati), Servette ohne Spaling, Douay und Romy (alle verletzt), Antonietti (NLB/Ajoie), Riat (U20-Nati).

(sda)

Alle Schweizer Eishockey-Meister seit Einführung der Play-offs 1985/86

Witziges zum Eishockey Titel, Batzeli und Zürifäscht: Wir haben die Postkarten-Feriengrüsse der Eishockey-Stars abgefangen Was nach dem Playoff-Final WIRKLICH abging 10 Bilder, die zeigen, was die Playoff-Halbfinalisten während den Partien wirklich denken «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Was haben Harold Kreis und Frodo Beutlin gemeinsam? Wir gehen mit den NLA-Trainern in die zweite Witzrunde «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Schoppen, Bibeli und Divas – erkennst du alle NLA-Klubs in der grossen Emoji-Tabelle? Vom 2-Bier-Kerl bis zum Tussi am Handy: Diese 11 Typen triffst du in jeder NLA-Kurve Der HCD ist da, wo es viel Bier gibt, und Servette haut nicht nur den Lukas – wenn die NLA ein Oktoberfest wäre Wir haben Schweizer Eishockey-Grössen etwas umgestylt – erkennst du sie trotzdem? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Deine Katze würde catson 5 Sterne geben – wenn sie Daumen hätte.