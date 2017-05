bild: nbcsn

«Es nervt gewaltig» – Kesler und Johansen plagen sich schon vor dem ersten Bully

Wenn die NHL-Saison irgendwann im Sommer zu Ende ist, dann werden Ryan Kesler und Ryan Johansen kaum gemeinsam an einem Strand liegen. Zwar würde das schöne Schlagzeilen geben wie «Ryan und Ryan fliegen mit Ryanair nach Gran Cana-ryan». Doch leider mögen sich die beiden Center nicht besonders.

Noch vor dem ersten Bully im 2. Spiel der Halbfinalserie zwischen Anaheim (Kesler) und Nashville (Johansen) kommt es zu Mätzchen; Kesler schlägt dem Gegner den Stock ans Bein. Johansen äussert sich trotz Anaheims 5:3-Sieg und dem 1:1-Ausgleich in der Serie ziemlich angefressen: «Ich weiss nicht, wie man für so einen Typen sein kann. Es macht einfach keinen Sinn, wie er spielt. Ich gehe einfach raus und versuche Eishockey zu spielen und dann nervt es gewaltig, wenn du in jedem Einsatz einen Stock zwischen die Beine erhältst.»

Kesler darf aus seiner Sicht also konstatieren, dass er vieles richtig gemacht hat, wenn er dem Gegenspieler derart auf die Nerven geht. Er sagt bloss: «Er ist ein talentierter Spieler. Aber ich spiele hart und offensichtlich mag er das nicht.» Fortsetzung folgt wohl in Spiel 3 in der Nacht auf Mittwoch (Schweizer Zeit). (ram)

