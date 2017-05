Eishockey-WM, Vorrunde Gruppe A:

Italien - Russland 1:10 (0:2,1:3,0:5)

USA - Dänemark 16:15 Uhr

Lettland - Slowakei 20:15 Uhr

Gruppe B:

Slowenien - Kanada 2:7 (0:3,1:3,1:1)

Finnland - Frankreich 16:15 Uhr

Schweiz - Norwegen 20:15 Uhr

Bild: Petr David Josek/AP/KEYSTONE

Kanada zeigt, wie man Slowenien vom Eis fegt – Russland mit «Stängeli» gegen Italien

Russland bezwingt Italien 10:1 und zeichnet für das erste «Stängeli» an den diesjährigen Eishockey-WM verantwortlich. Auch Titelverteidiger Kanada bekundet beim 7:2 gegen Slowenien keine Mühe.

Italien unterliegt Russland

Nachdem die mit vier «Schweizern» angetretenen Italiener am Vortag gegen die Slowakei (2:3 n.V.) knapp am Sieg vorbeigeschrammt waren, wurde dem Aufsteiger von den Russen die Grenzen aufgezeigt.

Bild: SASCHA STEINBACH/EPA/KEYSTONE

Der Rekordweltmeister drehte vor 10'893 Zuschauern in Köln nach dem 1:2 (24.) mächtig auf. Sechs der zehn Tore erzielten die Osteuropäer im Powerplay. Artemi Panarin (2 Tore/2 Assists), Wladislaw Namestnikow (2/2) und Nikita Kutscherow (1/3) gelangen je vier Skorerpunkte.

Kanada schiesst Slowenien ab

Wie Russland feierte auch Kanada in der «Schweizer» Gruppe in Paris im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Die Nordamerikaner dominierten die Slowenen, die am Vortag gegen die Schweiz nach einem 0:4-Rückstand erst im Penaltyschiessen verloren hatten, quasi nach Belieben.

Bild: Petr David Josek/AP/KEYSTONE

Überragender Spieler der Kanadier war Nathan McKinnon, der zuletzt bei den Colorado Avalanche mit dem Schweizer Sven Andrighetto in einer Linie gestürmt hatte. Der 21-jährige Nummer-1-Draft von 2013 erzielte drei Tore und ein Assist. Auf einen Treffer und drei Assists kam der Verteidiger Tyson Barrie.

Die Telegramme

Gruppe A

Italien - Russland 1:10 (0:2, 1:3, 0:5)

Köln. - 10'893 Zuschauer. - SR Kubus/Ohlund (SVK/SWE), Oliver/Sormunen (USA/FIN). -

Tore: 10. Andronow (Barabanow, Gawrikow) 0:1. 19. Dadonow (Panarin, Schipatschjow/Ausschluss Traversa) 0:2. 24. Traversa (Bernard, Helfer) 1:2. 25. Kutscherow (Namestnikow, Gusew/Ausschluss Morini) 1:3. 36. Namestnikow (Kutscherow) 1:4. 37. Panarin (Mosjakin, Schipatschjow/Ausschluss Diego Kostner) 1:5. 44. Plotnikow (Kutscherow, Namestnikow/Ausschluss Scandella) 1:6. 46. )45:29) Mosjakin (Schipatschjow, Panarin/Ausschluss Scandella) 1:7. 46. (45:58) Namestnikow (Kutscherow, Gusew) 1:8. 51. Panarin (Mosjakin, Schipatschjow/Ausschluss Gander) 1:9. 59. Andronow (Barabanow, Proworow) 1:10. -

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Italien, 3mal 2 Minuten gegen Russland. -

Bemerkungen: Italien mit Diego Kostner (Ambri-Piotta), Morini (Lugano), Zanatta (Red Ice Martigny) und Goi (Biasca Ticino Rockets).

Gruppe B

Slowenien - Kanada 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)

Paris. - 9128 Zuschauer. - SR Lemelin/Wehrli (AUT/SUI), Kohlmüller/Malmqvist (GER/SWE). -

Tore: 5. Barrie (Simmonds, Konecny) 0:1. 15. MacKinnon (Skinner, Barrie) 0:2. 17. Point (Konecny) 0:3. 25. MacKinnon (Giroux, de Haan) 0:4. 26. MacKinnon (Marner, Barrie/Ausschluss Mursak) 0:5. 36. Mursak (Sabolic, Pretnar) 1:5. 38. Marner (Konecny) 1:6. 48. Skinner (MacKinnon, Barrie) 1:7. 58. Urbas (Kranjc, Pretnar) 2:7. -

Strafen: je 4mal 2 Minuten.

Die Tabellen

Gruppe A

Gruppe B

Diese 28 Talente musst du an der Hockey-WM auf dem Radar haben

