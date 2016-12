Spengler Cup in Davos, Viertelfinals Mountfield HK – Team Canada 1:5 HC Davos – Jekaterinburg 3:1 Die Halbfinals Dinamo Minsk – Team Canada morgen ab 15.05 HC Lugano – Davos morgen ab 20.15

Davos morgen im Halbfinal gegen Lugano – Team Canada fordert Minsk

Heute fanden die beiden Viertelfinals am Spengler Cup statt, wo die Halbfinalgegner von Lugano und Dinamo Minsk gesucht wurden. Am Nachmittag setzte sich das Team Canada durch, am Abend zog Gastgeber Davos nach.

>>> Die Partie HCD vs. Jekaterinburg zum Nachlesen im Liveticker

Davos - Jekaterinburg 3:1

– Der HC Davos qualifiziert sich am Spengler Cup für den Halbfinal. Er siegt in der ersten K.o.-Runde gegen Jekaterinburg 3:1 und trifft nun am Freitagabend auf Lugano.

Bild: SPENGLER CUP

– Tuomo Ruutu im Powerplay und Drew Shore mit einem «Buebetrickli» brachten das Team von Headcoach Arno Del Curto in den ersten neun Minuten mit 2:0 in Front. Nach dem Anschlusstreffer von Anatoli Golyschew (18.) hatten die Davoser einige heikle Momente zu überstehen.

«Das war ein intensives, ein geiles Spiel» srf

Marc Wieser stellte 16 Minuten vor Schluss nach Vorarbeit von Ruutu den Endstand her. Überragender Akteur in den Reihen des HCD war Goalie Gilles Senn.

– In diesem Monat sind Davos und Lugano im Landwassertal schon einmal aufeinander getroffen. Den NLA-Match am 9. Dezember gewannen die Tessiner dank eines Treffers von Dario Bürgler mit 1:0.

«Vier Spiele in vier Tagen, das ist Wahnsinn. Und am 2. Januar geht's in der NLA wieder weiter.» srf

Mountfield HK – Team Canada 1:5

– Die Kanadier geben im ersten Drittel ganz klar den Ton an. Der Aufwand wird nach fünf Minuten und dem Tor durch Andrew Ebbett belohnt. Der SCB-Spieler trifft in Überzahl. Die Titelverteidiger bleiben am Drücker, müssen sich aber bis kurz vor der ersten Pause gedulden, ehe Maxime Noreau noch auf 2:0 erhöhen kann. Der Verteidiger spielt sonst ebenfalls beim SC Bern und trifft wie sein Teamkollege Ebbett im Powerplay.

– Die zweiten 20 Minuten bringen keinen Umschwung auf dem Eis. Das Team Canada bleibt die klar tonangebende Mannschaft und münzt die Überlegenheit im Mitteldrittel zu einem weiteren Tor um. Brendan Gormley schliesst einen schönen Angriff für die Kanadier ab.

Bevor es aber in die Pause geht, trifft auch Mountfield HK zum ersten Mal in diesem Spiel – der Torschütze heisst Jaroslav Bednar. Der 40-jährige Tscheche wurde in seiner Karriere unter anderem mit dem HC Davos und dem SC Bern Meister in der Schweiz.

Bild: SPENGLER CUP

– Letztes Drittel, gleiches Bild. Nach wenigen Minuten machen Mason Raymond und Francis Pare mit einem Doppelschlag alles klar. Am Ende steht das Team Canada nach einer einseitigen Partie im Halbfinal gegen Dinamo Minsk. Für das tschechische Ensemble Mountfield HK aus Hradec Kralove hingegen ist das Turnier in Davos zu Ende. (jwe)

Die Telegramme

Davos - Automobilist Jekaterinburg 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

6300 Zuschauer (ausverkauft). - SR Fonselius/Leggo, Kovacs/Wüst.

Tore: 6. Ruutu (Shore/Ausschluss Schurawljow) 1:0. 9. Shore (Dino Wieser) 2:0. 18. Golyschew (Ticar) 2:1. 44. Marc Wieser (Ruutu, Jung) 3:1.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Davos, 7mal 2 Minuten gegen Automobilist Jekaterinburg.

Davos: Senn; Jung, Kindschi; Heldner, Forster; Schneeberger, Paschoud; Forrer; Marc Wieser, Lindgren, Ruutu; Shore, Hall, Ledin; Simion, Corvi, Dino Wieser; Ambühl, Walser, Sciaroni. Automobilist Jekaterinburg: Lisutin; Cajkovsky, Wasilweski; Megalinski, Schtschitow; Turbin, Timaschow; Schurawljow, Kivisto; Buchtele, Ticar, Golyschew; Michnow, Koukal, Garejew; Monja, Tortschenjuk, Tschessalin; Mingalejew, Wolkow, Iwaschow.

Bemerkungen: Davos ohne Egli (verletzt), Van Pottelberghe, Eggenberger, Portmann (alle U20-WM), Du Bois, Kousal, Rahimi, Jäger (alle überzählig). 14. Pfostenschuss von Wolkow. (sda)

Mountfield Kralove – Team Canada 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

6012 Zuschauer. - SR Wehrli/Wiegand, Kaderli/Obwegeser. - Tore: 5. Ebbett (Katic, Raymond/Ausschluss Planek) 0:1. 20. (19:41) Noreau (DiDomenico, Gormley/Ausschluss Lhotak) 0:2. 34. Gormley (Ebbett, Raymond) 0:3. 40. (39:20) Bednar (Gregorc/Ausschluss Gormley) 1:3. 43. Raymond (Flood, Ebbett/Ausschluss Dietz) 1:4. 44. Pare (Gormley) 1:5.

Strafen: 10-mal 2 Minuten gegen Mountfield Kralove, 6-mal 2 Minuten gegen das Team Canada.

Mountfield Kralove: Kacetl; Planek, Cap; Gregorc, Dietz; Stajnoch, Newton; Pavlas, Ehrhardt; Cerveny, Dzerins, Simanek; Bednar, Kukumberg, Dej; Jarusek, Dragoun, Kohler; Lhotak, Knotek, Monnet.

Team Canada: Fucale; Noreau, Gormley; Parlett, Morrisonn; Heshka, Katic; Flood; DiDomenico, Pouliot, Micflikier; Raymond, McIntyre, Ebbett; Pare, Sheppard, Campbell; Spaling, Emmerton, Colby Genoway; Jeffrey.

Bemerkungen: Mountfield Kralove ohne Picard, Team Canada ohne Vukovic (beide überzählig) (sda)

Die Spengler-Cup-Sieger im neuen Jahrtausend

Witziges zum Eishockey Titel, Batzeli und Zürifäscht: Wir haben die Postkarten-Feriengrüsse der Eishockey-Stars abgefangen Was nach dem Playoff-Final WIRKLICH abging 10 Bilder, die zeigen, was die Playoff-Halbfinalisten während den Partien wirklich denken «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Was haben Harold Kreis und Frodo Beutlin gemeinsam? Wir gehen mit den NLA-Trainern in die zweite Witzrunde «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Schoppen, Bibeli und Divas – erkennst du alle NLA-Klubs in der grossen Emoji-Tabelle? Vom 2-Bier-Kerl bis zum Tussi am Handy: Diese 11 Typen triffst du in jeder NLA-Kurve Der HCD ist da, wo es viel Bier gibt, und Servette haut nicht nur den Lukas – wenn die NLA ein Oktoberfest wäre Wir haben Schweizer Eishockey-Grössen etwas umgestylt – erkennst du sie trotzdem? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

naja, mir - 16.4.2016

Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz! Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz!