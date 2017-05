Testländerspiel

Kanada führt die Schweiz vor – Romy, Baltisberger, Sutter und Paschoud nicht an der WM

Dem Schweizer Nationalteam ist die Hauptprobe vier Tage vor dem WM-Startspiel missglückt. Das Team von Trainer Patrick Fischer blieb in Genf gegen den Olympiasieger und aktuellen Weltmeister Kanada chancenlos und verlor das letzte Vorbereitungsspiel 1:4.

Bild: KEYSTONE

Die kanadische NHL-Auswahl war den Schweizern in Genf von Beginn weg und in allen Belangen überlegen. Nach weniger als sechs Minuten führten die WM-Titelverteidiger und neuerlichen Favoriten bereits 2:0, nach gut 13 Minuten und dem 0:3 aus Schweizer Sicht war die Entscheidung bereits gefallen.

Den einzigen Schweizer Treffer vor 6697 Zuschauern, der grössten Kulisse an einem Heimspiel seit drei Jahren, erzielte Pius Suter nach einem Schuss von Cody Almond in der 19. Minute. Suter profitierte von einem Abpraller des kanadischen Keepers Chad Johnson und erzielte seinen vierten Treffer im zwölften Länderspiel.

Umfrage Wie weit kommt die Nati an der WM in Paris und Köln? Sie holt den Weltmeistertitel.

Silber liegt drin.

Es wird Bronze.

Im Halbfinal ist Schluss.

Es reicht für den Viertelfinal.

Nach der Gruppenphase ist das Turnier vorbei.

Die Nati steigt sogar ab.

Ich will nur das Resultat sehen.

Abstimmen 2,972 Votes zu: Wie weit kommt die Nati an der WM in Paris und Köln? 14% Sie holt den Weltmeistertitel.

5% Silber liegt drin.

6% Es wird Bronze.

16% Im Halbfinal ist Schluss.

39% Es reicht für den Viertelfinal.

14% Nach der Gruppenphase ist das Turnier vorbei.

1% Die Nati steigt sogar ab.

5% Ich will nur das Resultat sehen.

Nervös zum Auftakt

Nach den mehrheitlich ansprechenden Leistungen in der WM-Vorbereitung erlitten die Schweizer ausgerechnet im letzten Test einen Rückschlag. Gegen Kanada darf eine Schweizer Auswahl zwar immer verlieren. Zu denken geben muss Fischer aber, wie nervös und inkonsequent sich die Schweizer in der Startphase präsentierten.

Noch nicht in der Form des Playoff-Finals befindet sich auch Leonardo Genoni. Der Meistergoalie des SC Bern erwischte wie bereits bei seinem letzten Einsatz in der Vorwoche gegen Dänemark (4:5) nicht seinen besten Abend. Den Schuss zum 0:2 musste er unter den Armen passieren lassen, vor dem 0:3 missglückte ihm eine Stockabwehr.

Romy, Paschoud, Sutter und Baltisberger aus Kader gestrichen

Den letzten Cut nicht überstanden haben Claude-Curdin Paschoud, Chris Baltisberger, Dave Sutter und Kevin Romy — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) May 2, 2017

Patrick Fischer hat nach dem Spiel gegen Kanada seinen letzten Kaderschnitt vollzogen. Claude-Curdin Paschoud (Davos), Dave Sutter (Biel), Chris Baltisberger (ZSC Lions) und Kevin Romy (Genf) sind nicht Teil der WM-Mannschaft.

Die überraschendste der vier Personalien ist jene von Romy, der gegen die Kanadier nur noch als 13. Stürmer aufgelaufen war. Der Center von Genève-Servette war mit 153 Länderspielen der zweiterfahrenste Spieler des Aufgebots nach Andres Ambühl (237 Partien). Romy war seit 2004 an vielen grossen Turnieren dabei (7 Weltmeisterschaften, 1 olympisches Turnier). Letztes Jahr an der WM in Moskau hatte der 32-Jährige verletzungsbedingt gefehlt. Bei Chris Baltisberger wird eine Verletzung als Grund für den Schnitt gemeldet.

Am Samstag, dem Tag des ersten Spiels der Schweiz an der WM in Paris, wird Patrick Fischer 20 Feldspieler und die drei Torhüter melden. Das bedeutet, dass es für zwei mögliche Verstkärkungen aus Nordamerika noch Platz im Kader hätte.

Das Schweizer Kader für die WM in Frankreich Torhüter (3): Leonardo Genoni (Bern), Jonas Hiller (Biel), Niklas Schlegel (ZSC Lions).

Verteidiger (8): Raphael Diaz (Zug), Philippe Furrer (Lugano), Joël Genazzi (Lausanne), Dean Kukan (Cleveland Monsters/AHL), Romain Loeffel (Genève-Servette), Christian Marti (ZSC Lions), Dominik Schlumpf (Zug), Ramon Untersander (Bern).

Stürmer (14): Cody Almond (Genève-Servette), Andres Ambühl (Davos), Simon Bodenmann (Bern), Damien Brunner (Lugano), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog (ZSC Lions), Denis Hollenstein (Kloten), Denis Malgin (Florida Panthers/NHL), Vincent Praplan (Kloten), Damien Riat (Genève-Servette), Thomas Rüfenacht (Bern), Reto Schäppi (ZSC Lions), Reto Suri (Zug), Pius Suter (ZSC Lions).

Trainer: Patrick Fischer - Assistenten: Tommy Albelin, Christian Wohlwend.

Das Telegramm

Schweiz - Kanada 1:4 (1:3, 0:1, 0:0)

Genf. - 6697 Zuschauer. - SR DiPietro/Wiegand, Borga/Kovacs (SUI).

Tore: 5. (4:16) Lee (MacKinnon) 0:1. 6. (5:42) Couturier (Simmonds) 0:2. 14. Giroux 0:3. 19. Suter (Almond) 1:3. 37. Simmonds (Skinner, Giroux/Ausschluss Untersander) 1:4. -

Strafen: je 3mal 2 Minuten.

Schweiz: Genoni; Diaz, Marti; Untersander, Kukan; Loeffel, Genazzi; Sutter, Schlumpf; Rüfenacht, Richard, Bodenmann; Brunner, Malgin, Ambühl; Herzog, Schäppi, Suter; Chris Baltisberger, Almond, Suri; Romy.

Kanada: Johnson (30. Pickard); Barrie, De Haan; Demers, Matheson; Lee, Morrissey; Card; O'Reilly, Scheifele, Skinner; Duchene, Giroux, MacKinnon; Simmonds, Couturier, Killorn; Marner, Point, Schenn; Konecny.

Bemerkungen: Schweiz ohne Hollenstein (verletzt), Hiller, Furrer, Paschoud, Praplan, Haas (alle überzählig) und Schlegel (Ersatztorhüter). - Pfostenschuss Point (46.). -

Schüsse: Schweiz 17 (7-6-4); Kanada 41 (11-15-15). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 0/3; Kanada 1/3. (abu/sda)

Fischer fischt an der WM mit diesen Fischen nach dem Titel

Eishockey WM 2017 Fischer fischt an der WM mit diesen Fischen nach dem Titel Wirst du Eishockey-Weltmeister oder musst du frühzeitig unter die Dusche? Diese 10 Spiderdiagramme musst du für die Eishockey-WM kennen Patrick Fischer über die WM-Absenzen: «Wenn die Motivation fehlt, macht es keinen Sinn» Hockey-Nationalmannschaft – so gut wie seit 2013 nie mehr Ein Stutz ins Phrasenschwein – diese Sprüche wirst du an der Hockey-WM sicher hören Was kann der neue Hexenmeister der Hockey-Nati bewirken? Damien Brunner – Tore fürs Vaterland, schweigen über Lugano Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo