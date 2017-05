NHL-Playoffs, Conference-Halbfinals Nashville (mit Josi, Weber) – St. Louis 2:1, Stand: 3:1 NY Rangers – Ottawa 4:1, Stand 1:2

Bild: AP/St. Louis Post-Dispatch

Dank Neals Traumkiste: Nashville fehlt ein Sieg zum Einzug in den Conference-Final

Dank zwei Toren im Schlussdrittel gewinnen die Nashville Predators das vierte Conference-Halbfinalspiel gegen die St.Louis Blues mit 2:1 und stellen in der Serie damit auf 3:1. Damit fehlt dem Überraschungsteam der Playoffs, das von bisher acht Partien deren sieben gewann, nur noch ein Sieg zum Einzug in den Conference-Final.

Erst im letzten Drittel bekamen die Zuschauer in Nashville Tore zu sehen. In der 46. Minute war Ryan Ellis im Powerplay erfolgreich, James Neal doppelte in der 54. Minute zur 2:0-Führung nach. Den Blues blieb nur noch der Anschlusstreffer (57.).

Yannick Weber kam auf eine Eiszeit von 11:43 Minuten und eine ausgeglichene Bilanz. Genau wie Roman Josi, der mit 25:18 Minuten die zweitmeiste Eiszeit aller Feldspieler erhielt und zwei Schüsse blockte, einen Check verteilte und zweimal aufs Tor schoss.

Rangers verkürzen

Im Conference-Halbfinal zwischen den New York Rangers und den Ottawa Senators haben die Rangers den ersten Sieg gelandet. Die «Blueshirts» gewannen zu Hause mit 4:1 und verkürzten in der Serie damit auf 1:2.

Im äusserst dominanten Startdrittel legten die Rangers den Grundstein für den Sieg. Mats Zuccarello und Michael Grabner sorgten für eine beruhigende 2:0-Führung. Rick Nash und Oscar Lindberg erhöhten im Mittelabschnitt schliesslich auf 4:0, ehe Jean-Gabriel Pageau in der 39. Minute das Ehrentor für die Kanadier erzielte.

Rangers-Goalie Henrik Lundqvist war mit 26 Saves ein starker Rückhalt. Spiel 4 steigt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag abermals im Madison Square Garden. (pre)

Rekordsieger Montreal und? Diese Teams haben den Stanley Cup gewonnen

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo