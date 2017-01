Bild: AP/The Canadian Press

Wo ist die Hockeynation Kanada? Leere Ränge beim Junioren-WM-Halbfinal

In Montreal steht an der Eishockey-U20-WM der Final zwischen den einheimischen Kanadiern und den USA an. Wird die Halle gefüllt sein? Bisher hatten die Organisatoren mit leeren Rängen zu kämpfen, weil die Ticketpreise für die Fans zu hoch sind.

Die besten Hockey-Talente der Welt sind dieses Jahr für die U20-Weltmeisterschaft in Kanada zu Gast. In Kanada, dem Eishockey-Land schlechthin. Da erwartet man doch Bilder von emotionalen Fans in den vollen Stadien. Na gut, in den Gruppenspielen vielleicht noch nicht. Aber wenn die einheimischen Junioren im Halbfinal gegen Schweden spielen, sollte doch die Eishalle in Montreal doch ein Tollhaus sein ... Doch die Bilder aus dem Stadion «Centre Bell», der Heimstätte des NHL-Team Montreal Canadiens, sehen so aus:

They may have cut prices in Montreal, but the crowd for the Canada-Sweden semi remains disappointing pic.twitter.com/d9j6Rjsd0D — Bruce Arthur (@bruce_arthur) 5. Januar 2017

Horrende Ticketpreise

An was liegt das denn im so hockeyverrückten Kanada? Es liegt am Geld, genauer gesagt an den Eintrittspreisen. Tickets für die Junioren-WM gibt es in der billigsten Variante ab knapp 100 Franken.

@TheFourthPeriod look at these prices!! This is NHL pricing for Junior hockey. pic.twitter.com/ixM4wTKDW3 — Terrence Hawryluk (@TerryHawryluk) 3. Januar 2017

Die Fans finden das gar nicht lustig.

I paid $100/ ticket to watch CBJvsMTL two years ago in Columbus. Sat four rows from the ice.



WJC price for same tickets-- $147. — Christopher Morais (@fuzzychris91) 3. Januar 2017

Let's get this clear CAN fans. You should stop bitching about the attendance & tell the @iihf_wjc to make tickets reasonable. #WorldJuniors — Philip Thorne (@2Thorny) 3. Januar 2017

Unless my son was playing in the tournament, there's simply no way I'd be willing to pay full price for tickets. Cheapest ticket almost $100 https://t.co/opcTLuFA1A — C J Casselman (@CJ_Casselman) 3. Januar 2017

Zwar haben die Verantwortlichen die Preise etwas angepasst, aber es wird nun schon über die U20-Weltmeisterschaft 2019 in Vancouver diskutiert. Ron Toigo, einer der Verantwortlichen für die WM in Vancouver, will die aktuellen Preise nicht kommentieren. Er liefert auch noch keine Details zu den Preisen für 2019, doch er sagt:

«Ich denke unsere Tickets werden dem Markt entsprechen und wir werden für alle erschwingliche Tickets haben.» theprovince.com

Umfrage Wie viel würdest du für ein U20-WM-Halbfinal der Schweizer in Bern zahlen? Der Preis spielt da keine Rolle – bei diesem Spiel will ich dabei sein.

Super Sache, das lasse ich mir auch 100 Franken kosten.

Eishockey ist ja schon toll, aber bei 80.- ist meine Schmerzgrenze.

Höchstens 50 Franken, sonst gehe ich lieber selber bizzeli Eislaufen.

In Ambri kann ich ein NLA-Spiel für 20 Stutz schauen – also zahle ich für Junioren sicher auch nicht mehr.

Dafür würde ich gar nichts zahlen, ich suche mir irgendwo im Internet einen Stream.

Das Spiel gegen Schweden konnten die Kanada-Youngsters übrigens klar mit 5:2 für sich entscheiden. Damit treffen sie im Final auf die USA. Das Spiel findet in der Nacht auf Morgen (ab 3 Uhr) in Montreal statt. (jwe)

