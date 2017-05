«Mordversuch» oder bloss ein «unglücklicher Zwischenfall?»

Die Attacke des Slowenen Ziga Jeglic auf unseren Nationalstürmer Thomas Rüfenacht bei der Hockey-WM in Paris sorgt nach wie vor für Gesprächsstoff und spaltet die Hockey-Welt.

Es ist eine verrückte Attacke. Sloweniens Nationalstürmer Ziga Jeglic tritt wie ein Kickboxer mit dem messerscharf geschliffenen Schlittschuh nach dem Hals von Thomas Rüfenacht. Es fehlten Millimeter. Ein Treffer hätte den Tod durch Verbluten des Schweizer Nationalstürmers bedeuten können.

Slovenia's Jeglic suspended 2 games...TWO GAMES?!?!...for this act against the Swiss.#IIHFWorlds pic.twitter.com/CIjZ4FYyPb — Pete Buchanan (@Buc07) 7. Mai 2017

Weder Schiedsrichter noch Spieler, noch der Angegriffene selber bemerkten den Zwischenfall. Erst die Video-Wächter des internationalen Hockey-Verbandes (IIHF) entdeckten den Vorfall. Zigla Jeglic ist nun nachträglich für zwei Partien gesperrt worden – und die Hockey-Welt ist gespalten.

Schlittschuh-Attacken sind das schlimmste Vergehen im Hockey überhaupt. Ja, ein Tabubruch. Weil sie – wie dieses Beispiel zeigt – lebensgefährlich sind. Die Kufen sind messerscharf geschliffen.

Zu diesem Fall gibt es zwei Meinungen. Entweder wird das Ganze als «unglücklicher Zwischenfall» gewertet. Dann wäre das Urteil ein Freispruch.

Wird hingegen eine Verletzung der Regeln konstatiert, dann müsste die Bestrafung hart sein. Aber Ziga Jeglic ist lediglich für zwei Spiele suspendiert worden. Dieses milde Urteil hat inzwischen zu heftigen Reaktionen quer durch die Hockeywelt geführt. Der Tenor: eine viel zu milde Strafe. Es müsste mindestens ein Ausschluss für den Rest des Turniers sein.

Wenn der Fasel von einer gerechten Strafe faselt

«Eine Sperre von zwei Spielen bedeutet den Ausschluss von fast einem Drittel des Turniers. Es ist eine angemessene Strafe.»

Die Sache beschäftigt auch René Fasel, als Präsident des Internationalen Hockeyverbandes (IIHF) der höchste Hockeyfunktionär der Welt. Die Gewaltentrennung gestattet es ihm nicht, direkt in die Urteile seiner Justiz einzugreifen. Aber er hat eine interessante Erklärung und Meinung zur milden Bestrafung.

Bild: Mark Humphrey/AP/KEYSTONE

«Eine Sperre von zwei Spielen bedeutet den Ausschluss von fast einem Drittel des Turniers (7 Spiele – die Red.) Dies entspricht beispielsweise in der Schweizer Meisterschaft rund 15 Spielsperren und in der NHL wären es 25. Es ist also eine angemessene Strafe.»

«Bei dieser Aktion ist keine Absicht zu erkennen.»

Aber kann es sein, dass ein so verrückter, ja lebensgefährlicher Angriff nach diesem Massstab bestraft werden kann? Müsste hier nicht ein Exempel statuiert werden? René Fasel räumt ein, dass Angriffe mit dem Schlittschuh, in welcher Form auch immer, nicht geduldet werden dürfen. «Solche Angriffe sind im Hockey eigentlich tabu.»

Müsste also ein Tabu-Bruch doch eine viel längere Sperre nach sich ziehen? René Fasel meidet die Bezeichnung «Tabu-Bruch» wie der Teufel das geweihte Wasser. Wohlwissend, dass dann ein internationaler Sturm der Polemik über seine Verbandsrichter hinwegfegen würde. Deshalb klammert er sich an eine mildere, diplomatische Formulierung. Er sagt: «Bei dieser Aktion ist keine Absicht zu erkennen. Es ist ein unglücklicher Zwischenfall.» Voilà. Ende der Polemik. René Fasel hat den Königsweg aus der Verantwortung gefunden.

Bild: EPA/KEYSTONE

Die Franzosen kennen einen etwas frivolen Spruch, wenn in einem heiklen Fall angeblich keine Absicht steckt:«Sucer c’est pas tromper».

Keine Absicht? Wer das Video betrachtet, hat gelinde gesagt ein bisschen Mühe mit dieser Interpretation.

Für die Schweiz ist es irrelevant, wie hoch die Strafe ausfällt

Ziga Jeglic, unter Vertrag beim KHL-Team Slovan Bratislava, ist nicht «vorbestraft». Will heissen: der kräftige Stürmer ist in der Vergangenheit nie mit ähnlichen Ausrastern aufgefallen. So mag, wer will, auch ein ordentliches Vorleben als Entlastung heranziehen.

Bild: KEYSTONE

Der Vorfall beschäftigte am Montag auch unsere Verbands-Generäle. Man habe die Sanktion von nur zwei Sperren erstaunt zur Kenntnis genommen, sagte Verbands-Sportdirektor Raeto Raffainer. Für den weiteren Verlauf der WM sei es aus Schweizer Sicht nicht relevant, wie hoch die Sperre ausfalle. «Im Sinn des Eishockeys» überlege man sich aber in Ruhe weitere Schritte.

Gemäss den Reglementen der IIHF ist der Entscheid der Disziplinarkommission endgültig. Selbst das Internationale Sportgericht (CAS) in Lausanne kann nach aktuellem Stand nicht angerufen werden – dies, weil der Schweizer Verband offiziell unbeteiligt ist.

