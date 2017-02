Dave Sutter erhält ein Vertrag bei den ZSC Lions – war's das für Seger?

Traumdebut für Dave Sutter (24). Er schlenzt die Scheibe in seinem ersten Länderspiel ins Tor (zum 4:2) und bekommt von den ZSC Lions einen Dreijahresvertrag.

Viel Lob für Biels Dave Sutter beim Länderspiel-Debüt gegen Weissrussland. Nationaltrainer Patrick Fischer rühmt ausdrücklich die Arbeit seiner Verteidiger. Im schnellen, intensiven Spiel gegen Weissrussland (wie die Schweizer haben auch die Weissrussen nicht die bestmöglichen Spieler aufgeboten) geht seine Rechnung auf. Er hat junge, grosse, kräftige, wehrhafte und doch bewegliche Verteidiger aufgeboten.

Bild: KEYSTONE

Sie haben sich in den Zweikämpfen gegen die schnellen gegnerischen Stürmer behauptet. Am Ende gewinnen die Schweizer, weil sie physisch stärker sind. Es passt also, dass der Titan Dave Sutter den Sieg mit dem 4:2 ins leere Tor sichert.

Lob hat er schon während des Spiels bekommen. Auf der Tribune sitzt auch sein Agent Gaëtan Voisard. Er nimmt amüsiert zur Kenntnis, dass sein Klient die Chronisten angeschwindelt und erzählt hat, die Zukunft sei noch ungewiss, es gebe immer noch zwei Offerten. Eine von den ZSC Lions und eine vom EV Zug. «Er ist schlau, das hat er gut gemacht.»

Dann erzählt er einem Zaungast auf eine entsprechende Nachfrage, es sei der Wunsch der ZSC Lions, den Transfer noch nicht zu bestätigten. Aber die Sache sei klar. «Dave Sutter hat bei den ZSC Lions für drei Jahre unterschrieben.» Ein Tor im ersten Länderspiel, drei Jahre mit den ZSC Lions.

Gaëtan Voisard kann dem neugierigen Zaungast nicht sagen, warum die Zürcher den Vertrag noch geheim halten. «Das ist nicht mein Business.» Kein Schelm, wer nun denkt, dass in Zürichs Verteidigung nach dem Engagement von Dave Sutter nächste Saison für Captain Mathias Seger (39) kein Platz mehr sein wird. Und erst recht kein Schelm, wer denkt, dass die Zürcher mit der Bestätigung des Sutter-Transfers warten, bis die Situation mit Mathias Seger geklärt ist.

Bild: KEYSTONE

Der Riese Dave Suter (194 cm/96 kg) hat in Hallenstadion das Potenzial zum Kultverteidiger. Er ist cool, für seine Grösse erstaunlich beweglich, schiesst krachend von der blauen Linie und wenn er in den Zweikämpfen austeilt, dann rumpelt es. Ja, er ist sogar eine Nummer grösser als Edgar Salis (46, 188 cm/94 kg), der einst von 1993 bis 1997 und von 1999 bis 2005 das Böse und Harte in der ZSC-Verteidigung verkörperte. Seit 2008 ist Edgar Salis Sportchef der ZSC Lions – aber erst jetzt hat er mit Dave Sutter endlich sein Alter Ego, sein zweites Selbst, für den Klub gefunden.

Die coolsten Zambonis

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo