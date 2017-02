Bild: Matt Slocum/AP/KEYSTONE

Warum Reto Berra auch Ambris Goalie-Problem löst, wenn er in der Romandie unterschreibt

Nun rockt es auf dem Transfermarkt. Gut möglich, dass Torhüter Sandro Zurkirchen doch in Ambri bleibt oder Gottérons Benjamin Conz kommt.

Ambri hat die Torhüterfrage für nächste Saison nach wie vor nicht gelöst. Sandro Zurkirchen (26) hat bereits offiziell erklärt, dass er die Leventina Ende Saison nach vier Jahren verlassen wird. Vorerst steht nur fest, dass Gauthier Descloux (20) als Nummer 2 bleibt. Aber wer wird die neue Nummer 1? Benjamin Conz (25) oder wieder Sandro Zurkirchen?

Seit Reto Berras Agent André Rufener bestätigt hat, dass sein Klient das Nordamerika-Abenteuer Ende Saison nach drei Jahren beenden und in die Schweiz zurückkehren wird, dreht sich das Goaliekarussell. In den nächsten Tagen wird sich der WM-Silberheld entscheiden, ob er seine Karriere in Lausanne oder Fribourg fortsetzen wird.

Unterschreibt Reto Berra (30) in Fribourg, dann wird Benjamin Conz trotz weiterlaufendem Vertrag überzählig. Wechselt der Zürcher zu Lausanne, dann wird dort Sandro Zurkirchen nicht mehr gebraucht. Zurkirchens Agent Gaëtan Voisard sagt: «Mit dieser Möglichkeit haben wir wirklich nicht gerechnet. Wir haben keinen Plan B, wir haben im Vertrag keine entsprechenden Klauseln und können jetzt nur abzuwarten, was Reto Berra tun wird.» Tja, manchmal bestraft das Hockey-Leben jene, die zu früh unterschreiben.

Der Torhüter-Gemischtwarenladen

Auf Gaëtan Voisard wartet nun viel Arbeit. Er vertritt nicht nur die Interessen von Sandro Zurkirchen. Der ehemalige Verteidiger kümmert sich unter anderem auch um Gottérons Benjamin Conz und sagt: «Wenn Reto Berra tatsächlich in Lausanne oder Fribourg unterschreibt, wird es zu weiteren Transfers kommen. Ich schliesse nicht aus, dass dann entweder Sandro Zurkirchen in Ambri bleibt oder Benjamin Conz nach Ambri wechselt.»

Voisard jongliert im grossen Hockey-Zirkus sozusagen mit mehreren Bällen. Ja, er vertritt als Agent von Sandro Zurkirchen, Benjamin Conz, Gauthier Descloux, Daniel Manzato (Nr. 2/Lugano) und Dennis Saikkonen (Nr, 2/Gottéron) einen ganzen Torhüter-Gemischtwarenladen.

Inzwischen habe sich aber auch Kloten gemeldet. Falls dort Martin Gerber (42) nicht mehr weitermacht, ist Klotens Sportchef Pascal Müller ebenfalls an Sandro Zurkirchen oder Benjamin Conz interessiert. Doch er hat nicht das Budget, um eine Offerte von Ambri zu kontern.

Vieles deutet darauf hin, dass Reto Berras Rückkehr in die Schweiz gleich in einem Zug die Torhüterprobleme in Lausanne, Fribourg und Ambri lösen wird. Affaire à suivre ...

Finnischer Goalie für Lausanne Lausanne verstärkt sich mit Blick auf die am 4. März beginnenden Playoffs mit dem finnischen Goalie Niko Hovinen. Der 28-Jährige war zuletzt in der höchsten finnischen Liga bei KooKoo engagiert und stösst per sofort und bis zum Saisonende zum Team von Dan Ratushny.



Hovinen wechselte seit 2013 zwölf Mal den Klub. Unter anderem spielte er ausserhalb seines Heimatlandes in der AHL, in Schweden, Österreich und in der KHL, wo er beim finanziell angeschlagenen Medvescak Zagreb die laufende Saison begonnen hatte. Erst vor zwei Wochen hatte er innerhalb Finnlands von KalPa zu KooKoo gewechselt. Bei den Romands dürfte Hovinen als Backup für Cristobal Huet amten. (sda)

