Bild: AP/The Canadian Press

Hischier als «Kinder-Weltstar» zum SCB oder direkt in die NHL?

Bei der U20-WM steht ein Schweizer im Mittelpunkt: Nico Hischier. Aber erst im Sommer wird über seine Zukunft entschieden. Ein Einblick in das ganz besondere NHL-Regelwerk, dem sich unser Jahrhunderttalent unterordnen muss. Und warum er beim SC Bern landen kann.

Die Frage ist nicht, ob Nico Hischier (17) Ende Juni beim NHL-Draft bereits in der 1. Runde gezogen wird. Die Frage ist bloss, ob er als erster Schweizer die Nummer 1 im NHL-Draft wird oder nicht.

Beim NHL-Draft wählen die NHL-Klubs in umgekehrter sportlicher Reihenfolge die noch nicht in der NHL unter Vertrag stehenden Spieler aus – der sportlich schwächste Klub darf also zuerst auswählen (oder sein Wahlrecht in Transfertauschgeschäften einsetzen). Dieses Prozedere fördert die Ausgeglichenheit der Liga.

Bild: AP/The Canadian Press

Um den Überblick zu erleichtern, erstellen mehrere Büros Listen der für den Draft in Frage kommenden Spieler. Zum ersten Mal überhaupt ist ein Schweizer auf einer dieser Listen («McKeens Hockey») die weltweite Nummer 1. Auch auf der offiziellen Liste der NHL («Central Scouting List») gehört er zum exklusiven Kreis der 29 Spieler mit einer «A»-Bewertung.

Die besten Schweizer im NHL-Draft (alle 1. Runde) Nrummer 5: Nino Niederreiter (2010).

Nummer 9: Timo Meier (2015).

Nummer 11: Kevin Fiala (2014).

Nummer 13: Sven Bärtschi (2011).

Nummer 14: Michel Riesen (1996, erster Schweizer Erstrundendraft).

Nummer 19: Luca Sbisa (2008).

Nummer 24: Luca Cereda (1999).

Roman Josi, unser NHL-Superstar, war 2008 in der 2. Runde die Nr. 38.

Über keinen anderen jungen Schweizer Junior ist in Nordamerika je so viel geschrieben und gesendet worden. Er hat das Potenzial zum dominanten NHL-Center. Ein NHL-Scout hat es kürzlich im Interview mit watson so gesagt: «Normalerweise kann ich einen Spieler erst nach mehreren Partien einschätzen. Bei Nico Hischier war mir schon nach einem Drittel klar, wie gut er ist.»

Vier Optionen nach dem Draft

Die positiven Einschätzungen werden durch die Leistungen bei der U20-WM nur noch am Rande beeinflusst: Nico Hischier ist so gut, dass er sozusagen über dem Turnier steht. Falls er unter den Erwartungen bleiben sollte (was unwahrscheinlich ist), dann wird es eben heissen, das Team um ihn herum sei zu schwach gewesen.

Bild: AP/The Canadian Press

So gesehen ist für ihn diese WM nicht mehr ganz so wichtig wie für die viel weniger hoch eingestuften und noch nicht durch den Draft gegangenen Mannschaftskollegen. Sie können ihren Status durch eine gute WM noch verbessern.

Die NHL-Organisation, die beim Draft am 24. Juni 2017 in Chicago die Rechte an Nico Hischier erwirbt, hat nach der Unterzeichnung des Dreijahresvertrages vier Optionen für die nächste Saison. Sie kann

den Schweizer in der NHL einsetzen.

eine weitere Saison bei den Junioren belassen.

zum SC Bern schicken.

mit der Vertragsunterzeichnung ein Jahr zuwarten. Die NHL-Klubs haben nach dem Draft drei Jahre Zeit, dem Spieler einen Vertrag anzubieten – Florida hat das bei Denis Malgin so praktiziert. Was bei einem so hochkarätigen Spieler wie Nico Hischier jedoch ausgeschlossen werden kann.

Bild: X02835

Um Geld geht es (vorerst) nicht

Um Geld geht es vorerst noch nicht. Der Gesamtarbeitsvertrag zwischen der NHL und der Spielergewerkschaft schreibt für die NHL-Neulinge bis zu einem bestimmten Alter einen sogenannten «Entry Level Contract» («Einstiegsvertrag») vor. Die Dauer (drei Jahre) und das Salär (maximal 925'000 Dollar plus 92'500 Dollar Handgeld bei Vertragsunterschrift) sind vorgeschrieben. Dieses Salär wird jedoch nur in der NHL fällig. Bei den Junioren wird kein Lohn bezahlt. Bloss das Handgeld steht dem Spieler in jedem Fall zu. Das grosse Geldverdienen beginnt erst nach Ablauf dieses Kontraktes.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Nico Hischier nächste Saison bereits in der NHL zum Zuge kommt. Aber es bleibt die Möglichkeit, dass er eine «Warteschlaufe» bei den Junioren oder … beim SC Bern machen wird.

Umfrage Wird Nico Hischier der erste Schweizer Nummer-1-Draft? Ja!

Nein, aber er wird der beste Schweizer (Nummer 2 bis 4).

Nein, er wird höchstens wie Hischier als Nummer 5 gezogen.

Nein, er wird nicht vor Nummer 6 gezogen.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Wird Nico Hischier der erste Schweizer Nummer-1-Draft? 33% Ja!

33% Nein, aber er wird der beste Schweizer (Nummer 2 bis 4).

33% Nein, er wird höchstens wie Hischier als Nummer 5 gezogen.

33% Nein, er wird nicht vor Nummer 6 gezogen.

AHL ist keine Option

Vereinfacht gesagt: Spieler im Juniorenalter dürfen von den NHL-Organisationen während der Dauer des dreijährigen Einstiegsvertrages nicht ins Farmteam (in der AHL) geschickt werden. Der Ausbildungswert dieser Rumpelliga ist für junge Spieler zu gering. Verzichtet eine NHL-Organisation auf den Einsatz in der NHL, dann bleiben nur zwei Möglichkeiten: eine weitere Saison bei den Junioren oder bei einem europäischen Klub. Luca Sbisa ist beispielsweise zweimal aus der NHL zu den Junioren zurückversetzt worden (2008/09, 2009/10). Die Washington Capitals haben hingegen Jonas Siegenthaler diese Saison im ersten der drei Vertragsjahre zu den ZSC Lions zurückgeschickt – Einsätze im Erwachsenen-Hockey bringen einen Spieler weiter als bei den Junioren.

Erst wenn Nico Hischier nach dem ersten Tag des NHL-Drafts (24. Juni) seinen künftigen NHL-Arbeitgeber kennt, kann die nächste Saison geplant werden. Ob er direkt in die NHL einsteigen kann, hängt von vielen Faktoren ab. Wie ist die Mannschaft strukturiert? Wie schätzen der General Manager, der Cheftrainer und die Scouts sein Potenzial ein?

In der NLA geht ohne Einverständnis des SCB nichts

Eine «Warteschlaufe» in der NLA ist eher unwahrscheinlich, kann aber nicht ganz ausgeschlossen werden. Was dann passiert, ist klar. Nico Hischiers Europa-Agent Gaëtan Voisard (um die NHL-Angelegenheiten vor Ort kümmert sich sein nordamerikanischer Partner Alain Roy) macht klar: «Dann wird er für den SC Bern spielen. Er hat in Bern nach wie vor einen Ausbildungsvertrag und kann nächste Saison ohne Einverständnis des SC Bern bei keinem anderen Schweizer Team spielen.»

Bild: KEYSTONE

Die Situation von Nico Hischier ist nicht vergleichbar mit jener von Auston Matthews, dem «Kinder-Star» der letzten Saison bei den ZSC Lions. Der Amerikaner verbrachte sein letztes Junioren-Jahr VOR dem Draft in Zürich, ist dann im letzten Sommer als Nummer 1 gezogen worden und spielt jetzt in der NHL.

NHL-Team, das sich in die SCB-Taktik einmischt?

Ein «Entwicklungsjahr» in der NLA für Nico Hischier wäre für den SCB einerseits erfreulich und andererseits auch heikel: Trainer Kari Jalonen müsste dann Nico Hischier als «Eishockey-Kinder-Weltstar» eine zentrale Rolle geben – obwohl er dann ja bereits weiss, dass er diesen Spieler nach einer Saison wieder verlieren wird. «Es wären einige Gespräche zu führen», sagt Gaëtan Voisard. «Die NHL-Organisation würde sorgfältig darauf achten, wie Nico Hischier eingesetzt wird.»

Ein Titan aus der NHL, der sich in die sportlichen SCB-Belange einmischt – das wäre ganz und gar nicht nach dem Gusto von SCB-General Marc Lüthi.

Schweizer Meilensteine in der NHL

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.