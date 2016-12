Bild: PPR

Hollenstein darf 700'000 Lohn behalten – sonst wären wohl vier Sponsoren weg

Nach zehn Niederlagen in den zwölf letzten Spielen beginnt für Präsident Hans-Ulrich Lehmann die Wirklichkeit. Hält Klotens «Sozialromantik» der Belastungsprobe auf und neben dem Eis stand?

Nun haben die Klotener auch in Ambri verloren (2:4). Sechs Niederlagen de Suite, nur zwei Spektakel-Siege in den letzten zwölf Partien (8:3 Lugano, 8:1 Bern) – Krise? Nein. Der EHC Kloten steht jetzt dort, wo er vor Saisonbeginn erwartet worden ist. Nur dank einem milden, goldenen Herbst (sieben Siege in den ersten zwölf Spielen) stehen die Zürcher noch nicht am Tabellenende.

Der neue Besitzer und Präsident Hans-Ulrich Lehmann setzt in Kloten seine Revolution durch: keine Schuldenwirtschaft mehr. Ausgegeben wird nur so viel wie eingenommen wird.

Die Wirklichkeit beginnt für den «Maximo Lider des Zürcher Hockeys» allerdings erst jetzt. Die Umgestaltung der wirtschaftlichen Verhältnisse (die in Kloten einer Revolution gleichkommt) ist auf dem Verhandlungsweg möglich. Der sportliche Erfolg hingegen nicht. Da ist auch der kühle Rechner Hans-Ulrich Lehmann den Unabwägbarkeiten eines Sportes ausgeliefert, der auf einer rutschigen Unterlage ausgetragen wird.

Bild: KEYSTONE

Jetzt spielen Emotionen eine Rolle

Bisher war bei der Rettung der ältesten NLA-Kultur (seit 1962 ununterbrochen in der höchsten Liga – Rekord) Rechnen und Kostenkontrolle, also kühler Verstand gefragt. Jetzt kommen Emotionen dazu. Bleibt Hans-Ulrich Lehmann auch unerbittlich vernünftig, wenn seine Mannschaft bis ans Tabellenende durchrutscht? Pünktlich zum hundertjährigen Jubiläum der Russischen Revolution (von 1917) kommt nun die Revolution in Kloten auf den Prüfstand.

Auch wenn Lenin vor seiner Abreise in die Heimat noch in den Wirtshäusern Zürichs polemisiert hat – frivole Vergleiche mit seinem sozialistischen Experiment gehören sich eigentlich nicht. Zu viel Unheil hat seine Politik in die Welt gebracht. Und doch gibt es eine Anekdote, die uns direkt in die Kabine des EHC Kloten führt.

An einer der ersten Sitzungen nach der Machtübernahme ist damals vor hundert Jahren in St.Petersburg darüber beraten worden, ob auch die Führungskräfte der Partei aus Solidarität mit dem einfachen Volk die gleichen bescheidenen Lebensmittelrationen bekommen sollten. Lenin, der etwas von Führung verstand, wischte diese gutgemeinte Idee als Unsinn vom Tisch. Mit der Begründung: Die Besten können ihre Führungs-Aufgabe nur wahrnehmen, wenn ihnen die Entbehrungen des gewöhnlichen Volkes nicht zugemutet werden. Die Geburtsstunde der Nomenklatura (der Eliten im Sozialismus).

Umfrage Behält Hans-Ulrich Lehmann auch jetzt die Nerven? Ja, er zieht sein Ding (Sparkurs) durch

Ja, zumindest solange Kloten nicht akut vom Abstieg bedroht ist

Nein, bald wird er schwach und investiert

Abstimmen 1'234 Votes zu:Behält Hans-Ulrich Lehmann auch jetzt die Nerven? 33% Ja, er zieht sein Ding (Sparkurs) durch

33% Ja, zumindest solange Kloten nicht akut vom Abstieg bedroht ist

33% Nein, bald wird er schwach und investiert

Lohnkürzungen und Verzichte nur für die «Gewöhnlichen»

Der Chronist hat sich ein wenig umgehört, bei Agenten und Gewährsleuten, um zu ergründen, wie das soziale Hockeyexperiment in Kloten eigentlich durchgeführt worden ist – also die flächendeckenden Lohnkürzungen und Verzichte. Und dabei versucht, sich zwischen «Propaganda» und Wirklichkeit zurechtzufinden.

Verlässliche Quellen berichten, Hans-Ulrich Lehmann haben führungstechnisch ähnlich wie Lenin entschieden: Entbehrungen für die «Gewöhnlichen» – aber nicht für die Führungspersönlichkeit. Denis Hollenstein (27), so wird durchaus glaubhaft versichert, sei von allen Kürzungen ausgenommen worden und verdiene weiterhin ziemlich genau 700'000 Franken brutto – pro Saison. Sein Vertrag ist halt noch ein Vermächtnis der Jahre des Grössenwahnes. Ausgehandelt vom «Geldagenten» Georges Müller.

Bild: PPR

Steigen vier Sponsoren aus, wenn Hollenstein geht?

Allerdings sei im Falle von Hollenstein junior nicht ganz freiwillig auf eine Lohnkürzung verzichtet worden. Offenbar haben vier wichtige Sponsoren unisono erklärt auszusteigen, wenn der junge Hollenstein gehe. Eine Lohnreduktion hätte dem Leitwolf juristisch die Möglichkeit eröffnet, aus dem Vertrag (läuft bis 2020) auszusteigen. An Offerten fehlte es auf Georges Müllers Schreibtisch nicht.

Nun gehört Denis Hollenstein zu den ganz grossen Spielerpersönlichkeiten, die wirklich jeden Franken ihres Gehaltes wert sind. Er ist der beste Schweizer Skorer der Liga. Die Frage ist berechtigt: Wo wäre Kloten ohne Hollensteins Tore, Assists und Führungsqualitäten? Wahrscheinlich jetzt schon am Tabellenende.

Santala wurde mit Salärkürzung vertrieben

Dass Salärkürzungen heikel sind, zeigt das Beispiel von Tommi Santala. Der 37-jährige Finnen sei eine sechsstellige Reduktion seines Nettogehaltes von 360'000 Franken zugemutet worden, die er mangels Alternativen akzeptiert hat. Und nun ist er, als sich doch eine Alternative ergeben hat, bei der erstbesten Gelegenheit halt doch gegangen. Nach Russland.

Schau, Tommi Santala, so schön ist es in Magnitogorsk!

Kloten hat mit Tommi Santala nicht einfach seinen wichtigsten Center verloren. Der Finne war der einzige wirklich «böse» Spieler eines spielstarken Tempoteams. Der einzige Klotener, dem die Gegenspieler lieber aus dem Weg gegangen sind. Ist Kloten nun ohne Tommi Santala zu weich? Zu wenig «böse»? Wir werden sehen.

Klotens «Hockey-Sozialromantik» des kollektiven Verzichtes hält also der Wirklichkeit nicht ganz stand und der Chronist verzichtet darauf, jede einzelne Lohnkürzung eingehend zu analysieren. Eine solche Arbeit würde den Rahmen dieser Abhandlung sprengen. Schliesslich ist er Geschichtenerzähler und nicht Buchprüfer.

Bild: KEYSTONE

Klotens Obergrenzen: 150'000 netto für einen Ausländer, 200'000 brutto für Schweizer

Hans-Ulrich Lehmann, so erzählen Gewährsleute weiter, habe nun seinem tüchtigen Sportchef Pascal Müller enge Grenzen gesetzt. Künftig dürfe ein Ausländer in Kloten höchstens 150'000 Franken netto verdienen. Für Schweizer Transfers gebe es ebenfalls eine klare Vorgabe: es dürfen keine Spieler mehr verpflichtet werden, die brutto 200'000 Franken oder mehr kosten. Die Zielvorgabe liege bei höchstens 130'000 Franken brutto – aber mit etwas «Spatzig» (Verhandlungsspielraum).

Im Interesse unseres Hockeys ist zu wünschen, dass Hans-Ulrich Lehmann mit seiner Politik der Vernunft Erfolg hat. So oder so ist der Zusammenhalt dieser Mannschaft bemerkenswert, die in den letzten vier Jahren bei der wilden Fahrt auf der kapitalistischen Achterbahnfahrt nicht auseinandergefallen ist. Und Leitwolf und Lohnkrösus Denis Hollenstein sollte sich über die Festtage nicht lumpen lassen und seinen Teamkollegen eine Runde Bier und Pizza spendieren. Denn er alleine kann es nicht richten. Der beste Einzelspieler ist auf die Mannschaft angewiesen.

Die grössten Dramen auf Schweizer Eis

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen