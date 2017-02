Europa League, Sechzehntelfinal-Rückspiele Osmanlispor – Olympiakos 0:3 (Hinspiel: 0:0) APOEL Nikosia – Athletic Bilbao 2:0 (2:3) Zenit – Anderlecht 3:1 (0:2) Ajax – Legia Warschau 1:0 (0:0) AS Roma – Villareal 0:1 (4:0) Ab 21.05 Uhr Schachtar Donezk – Celta Vigo (1:0) Racing Genk – Giurgiu (2:2) Kopenhagen – Lud. Rasgrad (2:1) Sparta Prag – Rostow (0:4) Fiorentina – Gladbach (1:0) Lyon – Aklmaar (4:1) Tottenham – Gent (0:1)

Party in Zypern: Nikosia wirft Bilbao aus der Europa League – René Weiler im Glück

Freinacht in Zypern! APOEL Nikosia qualifiziert sich erstmals für die Achtelfinals der Europa League. In der Runde der besten 32 eliminieren die Zyperioten die Favoriten aus Spanien, Athletic Bilbao. Viel Glück bekundet hingegen der Schweizer Trainer René Weiler mit Anderlecht.

Wer hätte dies gedacht? Trotz dem minimalen Polster eines 3:2-Sieges aus dem Hinspiel reist Athletic Bilbao als klarer Favorit nach Zypern. Doch bereits nach dem 1:0 durch Pieros Sotiriou wäre APOEL Nikosia durch gewesen.

Dank der zwei Auswärtstore reicht dem Heimteam ein 1:0, beziehungsweise ein 2:1. Und als der Unparteiische in der 53. Minute auf den Elfmeterpunkt von Bilbao zeigt, gibt es bei den Fans von Nikosia kein halten mehr. Giannis Gianniotas lässt mit dem verwandelten Penalty seine Anhänger träumen.

Weil der Torschütze zum 1:0 in der 65. Minute die Gelb-Rote-Karte holt, wird die Partie nochmals spannend. Doch Bilbao kann die nummerische Überzahl nicht nutzen.

Einen rabenschwarzen Abend zieht beinahe das Team von René Weiler ein. Trotz eines 2:0-Polsters scheidet Anderlecht in der Kälte von St. Petersburg fast aus. Zenit dominiert die Partie von Anfang an und erzielt drei Tore. Doch Weilers Mannen erzielen doch tatsächlich in der 90. Minute den entscheidenden Anschlusstreffer. Isaac Kiese Thelin erlöst seinen Trainer per Kopf.

Ebenfalls in den Achtelfinals stehen Ajax Amsterdam, die AS Roma und Besiktas Istanbul mit Gökhan Inler.

(qae)

Die Telegramme

Osmanlispor Ankara - Olympiakos Piräus 0:3 (0:0). - Tore: 47. Ansarifard 0:1. 70. Elyounoussi 0:2. 87. Ansarifard 0:3.

Besiktas Istanbul - Hapoel Beer-Sheva 2:1 (1:0). - Tore: 17. Aboubakar 1:0. 64. Nwakaeme 1:1. 87. Tosun 2:1. - Bemerkungen: Besiktas mit Inler.

AS Roma - Villarreal 0:1 (0:1). - Tor: 16. Borré 0:1. - Bemerkung: 82. Gelb-Rote Karte Rüdiger (AS Roma/Foul).

Zenit St. Petersburg - Anderlecht 3:1 (1:0). - Tore: 24. Giuliano 1:0. 72. Dsjuba 2:0. 78. Giuliano 3:0. 90. Thelin 3:1.

Ajax Amsterdam - Legia Warschau 1:0 (0:0). - Tor: 49. Viergever 1:0. - Bemerkung: 20. Pfostenschuss Ziyech (Ajax).

APOEL Nikosia - Athletic Bilbao 2:0 (0:0). - Tore: 46. Soteriou 1:0. 54. Gianniotas (Foulpenalty) 2:0. - Bemerkungen: 65. Gelb-Rote Karte Soteriou (Nikosia/Foul). 91. Gelb-Rote Karte Iturraspe (Athletic Bilbao/Foul). (sda)

