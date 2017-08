Super League, 3. Runde Luzern – GC 2:2 (0:1) YB – Lausanne 3:0 (2:0) St. Gallen – Sion 2:0 (0:0)

YB souverän jetzt alleiniger Tabellenführer – GC vergibt 2:0-Führung

Der YB-Express rollt unaufhaltsam weiter. Als einziges Team sind die Berner noch verlustpunktlos und haben weiterhin auch keinen Gegentreffer kassiert. Erstmals traf dagegen GC – zum Sieg reichte es den Zürchern aber nicht.

YB – Lausanne 3:0

– YB reitet weiter auf der Erfolgswelle. Die Berner besiegen Lausanne mühelos. Schon nach 22 Minuten war die Partie praktisch entschieden. Der neu in die Mannschaft gerückte Leonardo Bertone sorgte mit seinem Doppelschlag in der 16. und 22. Minute für das 2:0.

– Beide Tore waren sehenswert. Beim 1:0 funktionierte eine schöne Eckballvariante, beim 2:0 hämmerte der Mittelfeldspieler das Leder herrlich in die Maschen. Für das 3:0 war Guillaume Hoarau mittels Elfmeter nach der Pause besorgt.

– Da Sion gleichzeitig verliert, grüsst YB als einzige verlustpunkt- und gegentorloses Team an der Tabellenspitze. Lausanne dagegen bleibt auf einem Zähler sitzen.

Luzern – GC 2:2

– Die Grasshoppers sind in der 3. Runde in der Saison angekommen. In Luzern reicht es trotz 60-minütiger Unterzahl für ein 2:2. Allerdings gab man eine 2:0-Führung aus der Hand.

– Ridge Munsy eröffnete in der 7. Minute das Skore. Der Stürmer hatte zuvor seit Oktober 2016 (23 Partien) nicht mehr getroffen. Jetzt erzielte er das erste GC-Tor in dieser Spielzeit. Nachdem Charles Pickel sich schon in der 32. Minute die gelbrote Karte abholte, drückte Luzern auf den Ausgleich. Doch es kam anders: Nach einem Abwehrfehler kann Jeffren in der 67. Minute das 2:0 erzielen. Numa Lavanchy hätte danach das 3:0 vor dem leeren Tor erzielen müssen, vergab aber.

– Luzern aber schöpft in der 77. Minute Hoffnung: Der eingewechselte Il Gwan Jong trifft mit einem abgefälschten Schuss zum 1:2. Es ist der erste Treffer des Nordkoreaners, den in Luzern alle nur Urs nennen, in der Super League. In der 89. Minute glich Luzern durch Shkelqim Demhasaj gar noch aus. In der Folge flogen Tomi Juric und Lavanchy ebenfalls noch vom Feld.

St. Gallen – Sion 2:0

– Lange Zeit fehlen in der Partie zwischen St.Gallen und Sion die Tore. Erst in der 76. Minute fällt das 1:0. Marco Aratore krönt seine starke Leistung mit dem Kopftor.

– Die Siegsicherung besorgt der eingewechselte Albian Ajeti nach einem Konter. Die Vorarbeit leistet Aratore, der beste Mann auf dem Feld.

– Für St.Gallen ist es der erste Sieg in dieser Saison. Sion dagegen gibt erstmals Punkte ab und liegt jetzt nur noch auf Rang 4.

Die Tabelle

Die Telegramme

Luzern - Grasshoppers 2:2 (0:1)

10'168 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 7. Munsy (Vilotic) 0:1. 67. Jeffren 0:2. 77. Jong 1:2. 89. Demhasaj (Juric) 2:2.

Luzern: Omlin; Schwegler, Knezevic, Schulz, Lustenberger; Schneuwly, Kryeziu, Custodio (62. Jong), Follonier (62. Rodriguez); Juric, Itten (41. Demhasaj).

Grasshoppers: Lindner; Bergström, Vilotic, Zesiger; Lavanchy, Pickel, Sigurjonsson (85. Bajrami), Doumbia; Jeffren, Andersen (65. Pusic); Munsy (73. Bahoui).

Bemerkungen: Luzern ohne Arnold, Grether, Lucas und Schindelholz, Grasshoppers ohne Basic, Brahimi, Djuricin und Pnishi (alle verletzt). 32. Gelb-Rote Karte gegen Pickel (Foul). 90. Rote Karte gegen Juric und Lavanchy (Tätlichkeit). Verwarnungen: 11. Lustenberger (Foul) und Pickel (Unsportlichkeit). 31. Itten (Foul). 32. Vilotic (Reklamieren). 41. Schwegler (Foul). 54. Sigurjonsson (Foul). 63. Zesiger (Foul). 92. Lindner (Unsportlichkeit).

Young Boys - Lausanne 3:0 (2:0)

17'364 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tore: 16. Bertone (Ravet) 1:0. 22. Bertone (Ravet) 2:0. 67. Hoarau (Foulpenalty) 3:0.

Young Boys: Wölfli; Mbabu, Nuhu, von Bergen, Benito; Ravet, Sanogo (72. Sow), Bertone, Sulejmani (77. Fassnacht); Hoarau, Assalé (81. Nsamé).

Lausanne: Castella; Marin, Monteiro, Rochat, Gétaz (77. Mesbah); Zarate (81. Delley), Geissmann, Maccoppi, Kololli; Bojinov (58. Margiotta), Torres.

Bemerkungen: Young Boys ohne von Ballmoos (rekonvaleszent), Seferi (verletzt), Schick, Joss und Wüthrich (alle nicht im Aufgebot). Lausanne ohne Manière, Campo (beide verletzt) und Pak (nicht im Aufgebot). Pfostenschuss: 28. Assalé. Lattenschuss: 85. Hoarau. Verwarnungen: 62. Gétaz (Foul), 86. Mesbah (Foul)

St. Gallen - Sion 2:0 (0:0)

11'765 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 76. Aratore (Wittwer) 1:0. 86. Albian Ajeti (Aratore) 2:0.

St. Gallen: Lopar; Koch, Wiss, Haggui, Wittwer; Kukuruzovic, Tschernegg (81. Taipi); Aleksic (88. Tafer), Barnetta, Aratore; Ben Khalifa (69. Albian Ajeti).

Sion: Mitrjuschkin; Ricardo, Zverotic, Bamert; Lüchinger, Adão, Lenjani (83. Acquafresca); Ndoye (70. Karlen), Constant; Konaté (60. Adryan), Schneuwly.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Adonis Ajeti, Toko (beide verletzt), Musavu-King (nicht spielberechtigt), Hefti und Schulz (beide nicht im Aufgebot). Sion ohne Cümart, Carlitos, Mveng, Dimarco (alle verletzt) und Cunha (nicht im Aufgebot). Verwarnung: 87. Albian Ajeti (Unsportlichkeit)..

