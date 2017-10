Super League, 10. Runde YB – St. Gallen 6:1 (1:0) Zürich – Lugano 3:0 (1:0) Thun – Luzern 2:0 (1:0)

YB prügelt St.Gallen im Spitzenkampf aus dem Stadion – FCZ und Thun siegen

YB setzt seinen Lauf fort und fegt St.Gallen gleich mit 6:1 aus dem Stadion. Die Berner weisen damit jetzt sechs Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze aus.

YB – St.Gallen 6:1

– Was für ein Tor! Roger Assalé dribbelt sich in der 3. Minute des Spitzenkampfs zwischen YB und St.Gallen durch die Ostschweizer Defensive und schlenzt das Leder zum 1:0 ins Netz.

– Assalé steht auch später im Mittelpunkt. Kurz vor der Pause müsste er wegen eines Ellbogenschlages Rot sehen, kommt aber mit Gelb davon. Nachdem Kevin Mbabu das 2:0 erzielte und Danijel Aleksic kurz darauf wieder verkürzte, war es dann erneut Assalé, welcher in der 55. Minute den Sieg für den Leader sicherte.

– YB siegt schliesslich 6:1 in diesem einseitigen Spitzenkampf und baut den Vorsprung an der Tabellenspitze auf den ersten Verfolger auf sechs Punkte aus. St.Gallen rutscht auf Kosten des FC Zürich auf Rang 3 ab.

FC Zürich – FC Lugano 3:0

– Lugano bekundet von Beginn an Mühe. Das 1:0 für den FCZ daher verdient, aber in der Entstehung glücklich. Denn am Ende ist es Fabio Daprela, von dessen Rücken der Ball ins Tor springt.

– Raphael Dwamena hätte nach 30 Minuten um ein Haar auf 2:0 erhöht, aber der Pfosten verhinderte bei seinem Freistosshammer den Treffer.

– Den Deckel drauf macht dann in der 2. Halbzeit Michi Frey mit einem Hammertor von der Strafraumgrenze. Für den Schlussstand sorgt Pa Modou in der 89. Minute. Während Lugano damit auf dem letzten Rang liegt, rückt der FCZ auf Platz 2 vor.

FC Thun – FC Luzern 2:0

– Thun ist im Kellerduell mit Luzern in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Nach einer halben Stunde wird dies belohnt: Dennis Hediger verwertet nach einem Eckball den Abpraller zum 1:0 für die Berner Oberländer.

– Die Thuner sichern sich den verdienten Sieg in der zweiten Halbzeit. Simone Rapp trifft in der 62. Minute und sorgt dafür, dass die Thuner neu auf Rang 7 liegen, Luzern dagegen ist nur noch Neunter.

Die Tabelle

Die Telegramme

Young Boys - St. Gallen 6:1 (1:0)

20'098 Zuschauer. - SR San. -

Tore: 3. Assalé (Sanogo) 1:0. 47. Mbabu 2:0. 53. Aleksic (Foulpenalty) 2:1. 55. Assalé 3:1. 61. Nsame (Mbabu) 4:1. 71. Nuhu (Sow) 5:1. 76. Fassnacht (Assalé) 6:1.

Young Boys: Von Ballmoos; Mbabu, Nuhu, von Bergen, Lotomba; Fassnacht, Sow (78. Aebischer), Sanogo, Sulejmani (84. Schick); Nsame (72. Moumi Ngamaleu), Assalé.

St. Gallen: Lopar; Koch, Haggui, Hefti, Lüchinger (64. Wittwer); Aleksic (59. Tafer), Wiss, Kukuruzovic, Aratore; Buess, Albian Ajeti (78. Taipi).

Bemerkungen: Young Boys ohne Benito, Bertone, Hoarau und Seferi, St. Gallen ohne Adonis Ajeti, Barnetta, Toko und Tschernegg (alle verletzt). Verwarnungen: 12. Sow (Unsportlichkeit). 42. Assalé. 50. Koch. 53. Mbabu. 63. Lüchinger. 78. Sanogo (alle wegen Fouls).

Zürich - Lugano 3:0 (1:0)

9272 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 20. Eigentor Daprelà (Corner Rodriguez) 1:0. 51. Frey (Rodriguez) 2:0. 89. Pa Modou (Dwamena) 3:0.

Zürich: Vanins; Nef, Bangura, Thelander; Brunner (62. Winter), Rüegg, Palsson, Voser; Dwamena, Frey (83. Pa Modou), Rodriguez (73. Sarr).

Lugano: Da Costa; Golemic (58. Carlinhos Junior), Sulmoni, Daprelà; Mihajlovic, Vécsei (46. Sabbatini), Milosavljevic (73. Yao), Amuzie; Bottani, Gerndt, Mariani.

Bemerkungen: Zürich ohne Alesevic, Kempter, Koné, Kryeziu, Marchesano und Schönbächler (alle verletzt). Lugano ohne Guidotti, Jozinovic, Piccinocchi und Rouiller (alle verletzt). 30. Pfostenschuss Dwamena. Verwarnungen: 7. Vécsei (Foul), 33. Da Costa (Reklamieren), 34. Rüegg (Foul).

Thun - Luzern 2:0 (1:0)

5571 Zuschauer. - SR Hänni.

Tore: 31. Hediger (Bürgy) 1:0. 62. Rapp (Tosetti) 2:0.

Thun: Ruberto; Kablan, Bürgy, Lauper, Schäppi; Tosetti, Hediger, Sutter (72. Costanzo), Da Silva (63. Ferreira); Rapp, Spielmann (82. Hunziker).

Luzern: Omlin; Christian Schneuwly, Schulz, Ziegler (39. Schmid), Lustenberger (77. Rodriguez); Follonier (46. Kutesa), Kryeziu, Custodio, Schürpf; Juric, Demhasaj.

Bemerkungen: Thun ohne Gelmi, Glarner (beide gesperrt), Alessandrini, Bigler, Facchinetti, Rodrigues und Sorgic (alle verletzt). Luzern ohne Arnold, Lucas, Schindelholz, Schwegler und Ugrinic (alle verletzt). 39. Ziegler wegen Nasenverletzung ausgewechselt. Verwarnungen: 44. Schneuwly (Foul), 90. Custodio (Foul).

Die Super League im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1980 verändert hat

