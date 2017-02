Bild: KEYSTONE

Heusler und Heitz sollen beim FCB an Burgener und Streller übergeben

Glaubt man den jüngsten Medienberichten, geht beim FC Basel alsbald eine Ära zu Ende. Seit 2012 Präsident des Serienmeisters, könnte Bernhard Heusler bereits diesen Sommer die Geschicke in andere Hände legen. Auch der Sportliche Direktor an seiner Seite, Georg Heitz, würde abgelöst.

Laut «Blick» und «20 Minuten», die sich auf eigene Recherchen berufen, soll Heusler sein Amt an Bernhard Burgener übergeben. Eine Gruppe um den Medienunternehmer aus Allschwil BL habe ein Konzept für die Zukunft des FCB vorgelegt. Demnach soll in der Sportlichen Leitung des Clubs ein Altbekannter eine neue Rolle übernehmen: Ex-Stürmer Marco Streller ist als Sportdirektor vorgesehen.

Aus dem Film-Geschäft

Burgener ist beim FCB kein Unbekannter. In den 90er Jahren sass der Basler bereits im Vorstand des Clubs. Sein beruflicher Hintergrund ist das Film-Business. Er ist präsidiert den Verwaltungsrat des Medienunternehmens Highlight Communications AG mit Hauptsitz in Pratteln BL, das mit der Constantin Film AG eine Film-Produktionsfirma besitzt und mit der Team Holding AG eine Sport- und Event-Marketing-Agentur.

Jüngst geriet Burgener in die Schlagzeilen, weil eine von ihm kontrollierte Tochtergesellschaft Klage gegen den Generalversammlungsbeschluss der Constantin Medien AG eingelegt hatte. In der Angelegenheit geht es um die Neuausrichtung des Unternehmens, welche die Konzentration auf Sport- und Event-Marketing zu Lasten des Segments Film vorsieht.

Heusler und Heitz mit Aktienmehrheit

Mit Burgener und Streller würden das Ruder beim FCB in einheimischen Händen bleiben. Dass Heusler, der seit 2004 zuerst als Vizepräsident und später als Nachfolger von Gigi Oeri am Basler Erfolg beteiligt ist, an eine Nachfolgeregelung denkt, ist nicht neu. An der letzten Generalversammlung hatte er davon gesprochen, dass es in der Führung neue Köpfe brauche.

Das Konzept der Stabsübergabe wird nun von einem achtköpfigen Gremium geprüft, das vom Vorstand unabhängig ist. Darin vertreten sind Fans, Mitarbeiter, Campus-Stiftung und Sponsoren. Am Ende entscheidet die Mitgliederversammlung über die Vorlage.

Laut «Blick» ist das Prozedere auch als Schutz vor Interessenkonflikten der aktuellen Clubleitung zu sehen. Diese besitzt die Aktienmehrheit. Heusler hält 44,2 Prozent und Heitz 25 Prozent der Anteile der FCB-Holding. (kad)

Die Karriere von Marco Streller

