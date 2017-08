youtube

Wüste Szenen in Luzern: Hier gehen FCZ-Chaoten und die Polizei aufeinander los

Rund um das Fussballspiel FC Luzern gegen den FC Zürich ist es am Sonntagabend in Luzern zu Ausschreitungen zwischen Fans und der Polizei gekommen. Vermummte Chaoten griffen Polizisten mit Schottersteinen an. Die Polizei antwortete mit Wasserwerfer und Gummischrot.

Ein Video zeigt aus der Vogelperspektive, wie FCZ-Fans Abschrankungen stürmen wollen. Steine fliegen gegen Einsatzkräfte. Daraufhin drängt die Polizei die Fangruppe mit einem Wasserwerfer zurück.

Verletzt wurde laut Mitteilung der Luzerner Polizei vom Sonntagabend niemand. Mehrere Polizeiautos wurden beschädigt. Die Zentralstrasse beim Bahnhof war wegen herumliegender Steine vorübergehend nicht mehr befahrbar. Während des Fussballspiels blieb es ruhig.

Nach Spielschluss wurden die FC-Zürich-Fans mit Bussen zum Bahnhof Luzern zurückgebracht, wo ein Extrazug auf sie wartete. Dabei griffen mehrere Vermummte aus dem Zug mit Schottersteinen bewaffnet Ordnungskräfte an. (amü/sda)

