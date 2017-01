Bild: KEYSTONE

Hoarau ist Fussballer des Jahres! Die Gewinner der SFL Award Night im Überblick

Bild: KEYSTONE

Guillaume Hoarau wird an der SFL Awards Night in Luzern als «Spieler des Jahres 2016» ausgezeichnet. Der 32-jährige Stürmer der Young Boys setzt sich im Voting mitunter gegen Matias Delgado durch.

Hoarau demonstriert seinen Torriecher seit seinem Wechsel in die Schweiz im Sommer 2014 in aller Regelmässigkeit. Bremsen lässt sich der Franzose nur von Verletzungen, die ihn auch im Kalenderjahr 2016 vorübergehend am Toreschiessen hinderten.

Ist er aber nicht verletzt, läuft es den Young Boys. In 83 Spielen für die Young Boys erzielte Hoarau 60 Tore, in der laufenden Saison traf er in 13 Spielen 13 Mal - mit ein Grund, weshalb die Young Boys der erste Verfolger des FC Basel sind.

Das sind die Sieger der SFL Awards Night 2016 im Überblick:

Fussballer des Jahres

Guillaume Hoarau (Young Boys)

Bild: KEYSTONE

Bester Spieler der Challenge League

Jean-Pierre Nsame (Servette)

Bild: KEYSTONE

Trainer des Jahres

Fabio Celestini (FC Lausanne)

Zum Trainer des Jahres 2016 wurde Lausannes Fabio Celestini gekürt. Bester Spieler der Challenge League ist Jean-Pierre Nsamé von Servette. Der 23-jährige Kameruner fand als einer von nur drei Akteuren neben lauter FCZ-Spielern Aufnahme ins Challenge-League-Team 2016.

Bild: KEYSTONE

Félicitations au FC @lausanne_sport! Fabio Celestini est elu SFL Best Coach 2016. #SFLAwardNight https://t.co/HypkmRFIac — SwissFootballLeague (@News_SFL) January 30, 2017

Publikumsliebling

Guillaume Hoarau (Young Boys)

Bild: KEYSTONE

Bester Youngster

Denis Zakaria (Young Boys)

Der Award als Youngster der Super League ging an Hoaraus Teamkollege Denis Zakaria.

Bild: KEYSTONE

Keine Zeit den Livestream auf SFL.ch zu verfolgen? Die Übergabe des Awards an Denis Zakaria, «Best Youngster 2016» im Video! #SFLAwardNight pic.twitter.com/OaXUQWd6zz — SwissFootballLeague (@News_SFL) January 30, 2017

Dream Team – Super League

Vaclik (Basel); Lang (Basel), Suchy (Basel), Ziegler (Sion), Lecjaks (Young Boys); Carlitos (Sion), Delgado (Basel), Zakaria (Young Boys), Alioski (Lugano); Hoarau (Young Boys), Marco Schneuwly (Luzern).

Dream Team – Challenge League

Vanins (Zürich); Brunner (Zürich), Nef (Zürich), Kecojevic (Zürich), Voser (Zürich); Nuzzolo (Neuchâtel Xamax), Kukeli (Zürich), Buff (Zürich), Winter (Zürich); Nsame (Servette), Karlen (Neuchâtel Xamax).

Schönstes Tor

Carlitos (Sion)

Das schönste Tor der Super League, die auch in den kommenden vier Spielzeiten mit Raiffeisen als Titelsponsor auftreten wird, erzielte Sions Carlitos mit seinem erfolgreichen Volley aus 20 Metern beim 2:0 gegen den FC Luzern am 18. Spieltag der laufenden Saison.

(sda)

