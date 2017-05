Lightning-Legende Mark Streit wird in Tampa tränenreich verabschiedet

Mark Streit spielt in der Nacht auf morgen mit seinem neuen Klub Pittsburgh Penguins gegen die Tampa Bay Lightning. Ausgerechnet gegen den Klub also, bei dem er nur wenige Minuten unter Vertrag stand. Kann es also sein, dass die Fans ihn trotzdem wie einen der ihren feiern? Ja, mit ein bisschen Fantasie schon.

Was war das für ein spezieller Abend für Mark Streit! Der langjährige und verdiente Spieler der Tampa Bay Lightning musste im ersten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber Pittsburgh Penguins ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub ran. Natürlich wurde der 39-jährige Berner Verteidiger, der den Abgang von seinem Stammverein lange und sorgfältig geplant hat, in der alten Heimat nochmals gebührend gefeiert. Obwohl die «Bolts» auswärts spielten, wurde in der Heimarena in Florida eine gewaltige …