Exklusiv! Die Reaktionen aus aller Welt auf die 48er-WM

Es ist beschlossene Sache: Der FIFA-Rat hat heute die Erhöhung der Teilnehmerzahl von 32 auf 48 Teams von 2026 an einstimmig durchgewunken. Statt der bislang acht Gruppen mit jeweils vier Teams wird es dann in der Vorrunde 16 Gruppen mit je drei Mannschaften geben. Voraussichtlich werden die Teams auf den Plätzen 1 und 2 jeder Gruppe in die K.o.-Runde einziehen. Der genaue Modus wird aber erst noch bekannt gegeben.

Der neue Modus kommt vor allem der FIFA Panini kleineren Nationen zu Gute. Wer sich bislang nur in Ausnahmefällen qualifiziert hat oder in der Qualifikation stets knapp gescheitert ist, darf sich nun berechtigte Hoffnungen auf eine Endrunden-Teilnahme machen.

Die Reaktionen auf den neuen Modus der Fussball-WM liessen natürlich nicht lange auf sich warten:

Fans und Fussballer

Die schottischen Fans (letzte WM-Teilnahme 1998): gif: youtube

So gehen die Iren ab (letzte WM 2002): gif: twitter

Und so freut man sich in Burkina Faso (noch nie an der WM): gif: youtube

Der Gabuner Pierre-Emerick Aubameyang ist begeistert (noch nie an der WM): gif: gfycat

San-Marino-Fan Thomas Müller dagegen weniger (schon oft an der WM):

Die Sticker-Firma

Währenddessen im Panini-Hauptsitz: gif: youtube

Und so reagiert Panini-CEO Aldo Hugo Sallustro: gif: youtube

Die Stadien-Baufirmen

Beim alljährlichen CEO-Treffen: gif: youtube

Das muss doch schneller gehen: gif: youtube

Der Boss

Wahrlich ein Geniestreich, Herr Infantino!

Der Ex-Boss

Sepp Blatter kommt die Idee irgendwie bekannt vor:

Schweizer Nati

Medienchef Marco von Ah organisiert eiligst einen Geographie-Kurs:

Neutrale Fussball-Fans

Wir so zu Hause auf dem Sofa:

Dieser Artikel erschien bereits am 8. Dezember 2016, als Gianni Infantino seine Pläne einer WM mit 48 Teams vorstellte.

Jetzt wieder ernst: Alle Weltmeister der Fussball-Geschichte

