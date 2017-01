Die Stationen von Bernie Ecclestone

1950: Start als Fahrer in einem Rahmenrennen eines Formel-1-Grand-Prix. 1958: Im eigenen Wagen scheitert er bei den Qualifikationen für die Formel-1-Rennen in Monte Carlo und Silverstone. 1958 bis 1959: Manager von Formel-1-Pilot Stuart Lewis-Evans (1959 tödlich verunglückt). 1966 bis 1970: Manager von Formel-1-Pilot Jochen Rindt (1970 tödlich verunglückt). 1971 bis 1987: Besitzer des Brabham-Rennstalls (Weltmeister 1983/Nelson Piquet). 1971: Ecclestone ist für den Zusammenschluss aller Formel-1-Teams verantwortlich (Formula One Constructors Association). 1977: Ecclestone kauft die Werberechte. 1978: Ecclestone kauft die TV-Rechte. 2000: Ecclestone verkauft Dreiviertel der SLEC (die Kürzel stehen für seine damalige Frau Slavica Ecclestone) Holding Ltd. an EM.TV. 2005/6: Verkauf der Formel 1 an den britischen CVC Capital Partners. Seit 2006: als Geschäftsführer Formel 1 von CVC eingesetzt. 23. Januar 2017: abgesetzt als Geschäftsführer der Formel 1 durch den neuen Besitzer Liberty Media (sda/dpa)