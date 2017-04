Finito Ferrari! Sauber fährt in Zukunft mit Honda-Motoren

Was für eine Show! Spektakel-Fahrer Verstappen trocknet im Regen alle ab

Max Verstappen verzückt momentan die Formel-1-Fans mit seiner spektakulären Fahrweise. Nach seinem Intermezzo mit Sebastian Vettel vor zwei Wochen, legt sich Verstappen erneut mit dem ehemaligen Weltmeister an. Der Shootingstar bietet aber auch sonst wieder eine grosse Show.

Max Verstappen bietet aktuell in der Formel 1 Spektakel in jedem Rennen. Vor zwei Wochen beim GP von Mexiko legte sich der 19-jährige Holländer mit Nico Rosberg und Sebastian Vettel an. Nach dem Rennen entfachte ein Krieg der Worte um das Verhalten des jungen Ausnahmekönners.

Gestern nun stand das Rennen in Brasilien an. Der angekündigte Regen kam und am Ende siegte Lewis Hamilton in einem Chaos-GP. Fünf Mal musste das Safety-Car nach Unfällen ausrücken und zweimal wurde das Rennen …