«Wir werden gewinnen» – ist Portugals Coach etwa zu siegessicher?

Mit dem mühsam erkämpften Sieg in Andorra rettete sich Portugal in die Finalissima der Gruppe B vom Dienstag in Lissabon gegen die Schweiz. «Wir werden gewinnen», ist Nationaltrainer Fernando Santos überzeugt.

Denn wer Europameister ist, am Dienstag vor über 60'000 eigenen Fans spielen kann und den besten Fussballer der Welt in seinen Reihen weiss, der fürchtet sich auch vor der Schweiz und ihrer Siegesserie nicht. «Wir haben hervorragende Perspektiven. Eine ganze Qualifikation lang sind wir der Schweiz hinterhergerannt, jetzt ist es Zeit, sie zu überholen», sagte Mittelfeldspieler João Mario. Ähnlich tönte am späten Samstagabend im Estadi Nacional von Andorra la Vella auch Portugals Nationaltrainer Fernando Santos. «Wir werden die Geschichte umkehren. Wir haben am Anfang verloren und dann nur noch gewonnen. Die Schweiz hat zuerst alles gewonnen und wird dann am Ende das letzte Spiel verloren haben.» Alles klar? Santos: «Ich glaube fest an unseren Erfolg. Wir werden gewinnen.»