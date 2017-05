Bundesliga, 32. Runde Bayern – Darmstadt 1:0 Frankfurt – Wolfsburg 0:2 Ingolstadt – Leverkusen 1:1 Gladbach – Augsburg 1:1 Dortmund – Hoffenheim 2:1 Hertha Berlin – RB Leipzig 1:4

Bild: CLEMENS BILAN/EPA/KEYSTONE

RB Leipzig mit Gala in die Champions League – Darmstadt steigt ab

Das musst du gesehen haben

Der Aufsteiger spielt in der nächsten Saison in der Champions League. RB Lepzig sichert sich mit dem 2:0 gegen Hertha Berlin einen von drei Fix-Plätzen Deutschlands in der Königsklasse. Um den letzten direkten Startplatz duellieren sich Dortmund und Hoffenheim.

In acht Jahren von der Oberliga Nordost in Europas Königsklasse – das Leipziger Märchen ist damit perfekt. «Ich bin einfach stolz, ich bin sehr stolz», sagte Erfolgscoach Ralph Hasenhüttl. «Wir haben uns das über das Jahr verdient», sagte Doppel-Torschütze Werner. «Wir haben etwas ganz Grosses erreicht, wir gehören nächstes Jahr zu den besten Mannschaften Europas. Dafür haben wir die ganze Zeit gekämpft.»

Timo Werner brachte die Bullen in der 11. Minute per Kopf in Führung.

Werner besiegelte den Dreier mit seinem 19. Treffer. Dabei profitierte er von einem Ausrutscher von Herthas Goalie Rune Jarstein und der uneigennützigen Vorarbeit Yussuf Poulsens.

Hertha kam in der 85. Minute durch ein kurioses Eigentor Rani Khediras noch zum Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es aber nicht. Im Gegenteil: Leipzig machte in der 89. und 92. Minute mit dem Doppelpack durch David Selke den Deckel drauf.

Die Hertha-Fans übrigens taten ihre Meinung gegenüber Leipzig vor dem Spiel kund.

Bild: CLEMENS BILAN/EPA/KEYSTONE

Was eigentlich längst nicht mehr wirklich fraglich war, ist jetzt fix: Darmstadt steigt nach zwei Saisons in der Oberklasse wieder ab. Bei Meister Bayern München brachte Juan Bernat den grossen Favoriten in der 18. Minute herrlich in Führung.

Darmstadt spielt wacker mit und hätte in der 86. Minute ausgleichen können. Aber Hamit Altintop verschiesst einen Elfmeter. Torhüter Tom Starke – der die verletzten Manuel Neuer und Sven Ulreich vertritt – pariert stark.

Einen wichtigen Sieg feiert dagegen Wolfsburg. Die Wölfe bauen den Vorsprung auf den Barrage-Platz zumindest bis morgen Sonntag mit dem 2:0 bei Frankfurt auf drei Zähler aus. Mann des Spiels war Mario Gomez, der das 1:0 von Daniel Didavi vorbereitete und das 2:0 selbst erzielte.

Augsburg mit Marwin Hitz verspielt in den Schlusssekunden einen wichtigen Sieg. Die Süddeutschen spielen bei Gladbach 1:1. Der zweite Saisontreffer von Alfred Finngobason, der in dieser Saison lange verletzt ausfiel, ebnete Augsburg den Weg. Yann Sommer war zwar mit dem Fuss noch dran, reagierte aber insgesamt etwas zu früh.

Doch in der 94. Minute machte ausgerechnet der ehemalige Augsburger André Hahn den Treffer zum 1:1. Damit bleibt Augsburg mit 36 Zählern mitten drin im Abstiegskampf.

Weiterhin vom Ligaerhalt träumt auch Ingolstadt, das gegen Leverkusen einen 1:1 spielt. In der 72. Minute ist es der eingewechselte Sonny Kittel, der die verdiente Führung erzielt.

Leverkusen allerdings – mit Admir Mehmedi in der Startelf – gleicht schon fünf Minuten später durch Kai Havertz aus.

Im Kampf um Rang 3 zwischen Dortmund und Hoffenheim erwischt der BVB einen Traumstart: Marco Reus trifft nach vier Minuten zum 1:0. Allerdings stand der Stürmer im Offside.

Wenig später hätte Pierre-Emerick Aubameyang das 2:0 erzielen können. Der Topskorer setzte einen Elfmeter aber neben das Tor.

Seinen Treffer erzielte Aubameyang dann doch noch. In der 82. Minute steht er dort, wo ein Topstürmer halt steht.

Der Anschlusstreffer von Andrej Kramaric vom Elfmeterpunkt aus in der 85. Minute kam zu spät.

Die Tabelle

Die Telegramme

Hertha Berlin - Leipzig 1:4 (0:1)

62'301 Zuschauer.

Tore: 11. Werner 0:1. 54. Werner 0:2. 85. Khedira (Eigentor) 1:2. 89. Selke 1:3. 92. Selke 1:4.

Bemerkungen: Hertha Berlin mit Stocker (bis 63.), ohne Lustenberger (verletzt). Leipzig ohne Coltorti (Ersatz).

Dortmund - Hoffenheim 2:1 (1:0)

81'360 Zuschauer.

Tore: 4. Reus 1:0. 83. Aubameyang 2:0. 86. Kramaric (Foulpenalty) 2:1.

Bemerkungen: Dortmund mit Bürki. Hoffenheim mit Zuber, ohne Schwegler (Ersatz) und Schär (nicht im Aufgebot). 14. Aubameyang verschiesst Penalty.

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg 0:2 (0:0)

49'000 Zuschauer.

Tore: 48. Didavi 0:1. 63. Gomez 0:2.

Bemerkungen: Frankfurt mit Tarashaj (ab 52.) und Seferovic (ab 67.). Wolfsburg ohne Benaglio (Ersatz) und Rodriguez (verletzt).

Ingolstadt - Leverkusen 1:1 (0:0)

14'351 Zuschauer.

Tore: 73. Kittel 1:0. 78. Havertz 1:1.

Bemerkungen: Ingolstadt mit Hadergjonaj. Leverkusen mit Mehmedi (bis 74.).

Mönchengladbach - Augsburg 1:1 (0:0)

52'362 Zuschauer.

Tore: 57. Finnbogason 0:1. 94. Hahn 1:1.

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi (bis 78.), ohne Sow (Ersatz) und Drmic (verletzt). Augsburg mit Hitz.

Bayern München - Darmstadt 1:0 (1:0)

75'000 Zuschauer.

Tor: 18. Bernat 1:0.

Bemerkungen: 86. Bayern Münchens Goalie Starke hält Penalty von Hamit Altintop.

Bayern und? Diese Klubs wurden schon deutscher Meister

