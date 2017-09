Bild: DPA dpa

Martin Schmidt wird Jonker-Nachfolger bei Wolfsburg

Der 50-jährige Walliser Martin Schmidt ist neuer Trainer beim Bundesliga-14. Wolfsburg. Der frühere Mainzer Trainer ersetzt den entlassenen Andries Jonker.

Wolfsburgs neuer Trainer Schmidt war im Mai bei Mainz entlassen worden. Er hatte das Kommando bei den Mainzern im Februar 2015 übernommen. In seinem ersten Halbjahr führte der Schweizer den Klub vom 14. auf den 11. Platz, in der Saison darauf als Sechster in die Europa League.

Insgesamt absolvierte er 81 Pflichtspiele als Trainer der ersten Mannschaft und errang dabei 29 Siege und 18 Unentschieden. Davor war er seit 2010 im Nachwuchs der Pfälzer.

Die Absetzung von Jonker in Wolfsburg kündete sich bereits nach dem 0:1 in Stuttgart an. Die erste Trainerentlassung in der laufenden Bundesliga-Saison hat ihren Grund in der enttäuschend verlaufenen ersten Phase der Meisterschaft. Nach vier Punkten aus ebenso vielen Spielen liegt Wolfsburg in der Rangliste lediglich auf Platz 14.

Der Niederländer Jonker hatte seine Arbeit in Wolfsburg Ende Februar als Nachfolger des ebenfalls freigestellten Valérien Ismaël im Februar aufgenommen und den früheren Meister in der Relegation vor dem Abstieg bewahrt. Die Bilanz von Jonkers kurzer Amtszeit in Wolfsburg war gleichwohl bescheiden. Von den 16 Spielen in der Bundesliga unter seiner Leitung gewann die Mannschaft nur fünf und gingen sieben verloren. (abu/sda)

