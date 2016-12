In Amerika erhalten Gashi und die Hunde eines Schweizers einen Social-Media-Preis

Es gibt nichts, was es nicht gibt. In der Major League Soccer, der amerikanischen Fussball-Liga, werden auch nach der Saison noch fleissig Preise verteilt. So kommt es, dass ein ehemaliger Spieler der Super League und zwei Hunde eines Schweizers geehrt werden.

«Congratulations to the Most Social Player 2016, Shkelzen Gashi.» Mit diesen Worten gratuliert der offizielle Twitter Account der amerikanischen Fussball-Liga MSL Shkelzen Gashi zum Sieg. Der ehemalige Schweizer Torschützenkönig wurde von den Fans soeben zum «Most Social Player» des Jahres 2016 gewählt.

Die Major Soccer League weiss, dass sich Fussball längst nicht mehr nur auf dem Rasen abspielt und hat deshalb zum zweiten Mal einen Award für den beliebtesten Spieler auf Social Media vergeben. Der Titel der Wahlen: #MSLSoshies.

Doch das Ganze wird noch viel absurder, wenn man die vier Unterkategorien betrachtet, für welche die Fans ebenfalls einen Sieger wählen konnten: In den Sparten «BFFs», «Family Matters», «the bigger Picture» und «MLS Pets» wurde ebenfalls nach einem «Soshie» gesucht. So kommt es, dass neben Gashi auch Meister-Goalie Stefan Frei geehrt wird. Wobei weniger der Schweizer gewonnen hat als viel mehr dessen knuffige Hunde.

Somit können Gashi und Freis Hunde mit einem guten Gefühl das Jahr 2016 beenden. Und nach dem Meister-Pokal von Frei haben nun auch seine Hunde ihren verdienten Preis abgeholt.

