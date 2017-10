Champions League, 3. Spieltag: Alle Tore im Video

Sport

Champions League, 3. Runde A: Benfica – Manchester United 0:1 (0:0) A: ZSKA Moskau – Basel 0:2 (0:1) B: Anderlecht – PSG 0:4 (0:2) B: Bayern München – Celtic Glasgow 3:0 (2:0) C: Karabach – Atlético Madrid 0:0 C: Chelsea – AS Roma 3:3 (2:1) D: Barcelona – Olympiakos 3:1 (1:0) D: Juventus – Sporting Lissabon 2:1 (1:1)

ManU siegt dank unglaublichem Goalie-Blackout – Bayern und Co. souverän

Benfica Lissabon – Manchester United 0:1

Was für ein Tor in Lissabon: Marcus Rashford bringt eine Freistossflanke aufs Tor, Keeper Mile Svilar – der mit 18 Jahren jüngste Goalie, der je in der Champions League spielte – fängt den Ball – aber er bewegt sich dann deutlich hinter die Linie! 1:0 für Manchester United. Dabei bleibt's.

ZSKA Moskau – FC Basel 0:2

Anderlecht – PSG 0:4

Blitzstart für den PSG: Die Franzosen gehen mit dem ersten Angriff nach drei Minuten in Führung. Kylian Mbappé trifft aus spitzem Winkel zum 1:0. Damit ist der Angreifer derjenige Teenager, der in der CL am meisten traf (bisher 8-mal):

Anderlecht spielt in der Folge munter mit, aber der Treffer fällt für die Gäste: Edinson Cavani schliesst kurz vor der Pause zum 2:0 ab. Damit ist er nach Ruud van Nistelrooy und Cristiano Ronaldo der dritte Spieler, der in sieben aufeinanderfolgenden CL-Partien mindestens einmal trifft:

Der PSG legt in der zweiten Halbzeit dank Neymar und Angel di Maria noch zwei Treffer nach und siegt klar 4:0.

Bayern München – Celtic Glasgow 3:0

So sieht's aus, wenn Celtic Fans mal kurz München einnehmen. Zumindest vor dem Spiel:

Auf dem Platz übernehmen dann die Bayern. Erst wird Thiago Alcantara ein Tor zu unrecht aberkannt, in der 18. Minute bringt Thomas Müller die Deutschen dann aber standesgemäss in Führung:

Joshua Kimmich sorgt nach einem Drittel der Spielzeit für klare Verhältnisse:

Den Deckel drauf macht Mats Hummels kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit:

Karabach Agdam – Atlético Madrid 0:0

Atlético Madrid blamiert sich in Baku gegen das bescheidene Karabach Agdam bis auf die Knochen. Die Spanier bringen gegen die Aserbaidschaner keinen Treffer zustande und müssen sich mit einem 0:0 begnügen. Für Karabach ist es der erste Punktgewinn in der Königsklasse, Atlético dagegen steht mit zwei Zählern aus drei Partien schwach da. Und Atléti hatte auch noch Glück: In der 75. Minute suchte Karabachs Dino Ndlovu den Elfmeter etwas zu stark, aber ein anderer Schiedsrichter hätte hier auch auf den Punkt zeigen können:

Chelsea – Roma 3:3

Chelsea legt im Spitzenspiel gegen die Roma mit dem ersten Schuss aufs Tor vor. David Luiz schlenzt das Leder in der 11. Minute herrlich zum 1:0 in die Maschen:

Chelsea kontert in der Folge im eigenen Stadion. Das sieht dann so aus: Alvaro Moratas Schuss wird abgelenkt, Eden Hazard schiesst ein.

Die Roma aber reagiert: Aleksandar Koralov bringt die Hoffnung für die Gäste drei Minuten später wieder zurück:

Und tatsächlich: Die Partie nimmt verrückte Züge an. Erst gleicht Edin Dzeko aus, sechs Minuten später trifft er gar zum 3:2 für die Roma:

Aber auch Chelsea hat einen Doppelpacker: Hazard köpft in der 75. Minute zum 3:3 ein:

Barcelona – Olympiakos Piräus 3:1

Auch in Barcelona geht der Favorit früh in Führung. In der 18. Minute hilft Dimitris Nikolaou, welcher den Flankenball von Gerard Deulofeu ins eigenen Gehäuse lenkt:

Die Katalanen schwächen sich danach selbst: Gerard Piqué trifft zwar zum vermeintlichen 2:0, aber der Barça-Profi benutzt die Hand dazu. Die Quittung folgt sofort: 2. Gelbe Karte und ab unter die Dusche:

Barcelona aber behält die Ruhe. Lionel Messi bringt mit seinem 100. Tor im Europacup seine Farben 2:0 in Front, drei Minuten später entscheidet Lucas Digne die Partie.

Das 1:3 für Piräus durch Eigentorschütze Nikolaou ist nur noch Resultatkosmetik:

Juventus Turin – Sporting Lissabon 2:1

Kaltstart für Juventus. Der italienische Meister gerät in der 12. Minute kurios in Rücklage: Gigi Buffon wehrt einen Schuss ab, der Ball springt MItspieler Alex Sandro ans Bein und von dort ins verwaiste Gehäuse:

Juventus lässt das nicht auf sich hocken und reagiert mit diesem Traumfreistoss von Miralem Pjanic in der 29. Minute:

Und Mario Mandzukic schiesst die Juve in der 84. Minute tatsächlich noch zum Sieg:

Die Telegramme und Tabellen

Gruppe A

Benfica Lissabon - Manchester United 0:1 (0:0)

SR Zwayer (GER).

Tor: 65. Rashford 0:1.

Benfica Lissabon: Svilar; Douglas, Luisão, Dias, Grimaldo; Pizzi (59. Zivkovic), Fejsa, Augusto; Salvio (83. Cervi), Jimenez, Gonçalves (69. Jonas).

Manchester United: De Gea; Valencia, Lindelöf, Smalling, Blind; Mata (83. Lingard), Herrera, Matic, Rashford, Mchitarjan; Lukaku.

Bemerkungen: Benfica Lissabon ohne Seferovic (Ersatz), André Almeida (gesperrt) und Jardel (verletzt). Manchester United ohne Ibrahimovic, Pogba, Carrick, Fellaini, Rojo und Bailly (alle verletzt). 92. Gelb-Rote Karte gegen Luisão. Verwarnungen: 5. Luisão (Foul), 41. Valencia (Foul), 54. Gonçalves (Foul).

ZSKA Moskau - Basel 0:2 (0:1)

27'996 Zuschauer. - SR Kuipers (NED).

Tore: 29. Xhaka 0:1. 90. Oberlin (Xhaka) 0:2.

ZSKA Moskau: Akinfejew; Wassin, Ignaschewitsch (66. Natcho), Alexej Beresuzki; Wernbloom; Fernandes, Golowin, Milanov (70. Kutschajew), Schennikow; Vitinho, Schamaletdinow (77. Schalow).

Basel: Vaclik; Akanji, Suchy, Balanta; Lang, Xhaka, Zuffi, Petretta; Steffen (86. Bua), Ajeti (61. Oberlin), Elyounoussi (93. Fransson).

Bemerkungen: ZSKA Moskau ohne Wassili Beresuzki, Dsagojew und Makarow, Basel ohne Vailati und Van Wolfswinkel (alle verletzt). 52. Tor von Ajeti aberkannt. Verwarnung: 73. Natcho (Foul).

Gruppe B

Bayern München - Celtic Glasgow 3:0 (2:0)

SR Karassew (RUS).

Tore: 17. Müller 1:0. 29. Kimmich 2:0. 51. Hummels 3:0.

Bayern München: Ulreich; Kimmich (80. Rafinha), Boateng, Hummels, Alaba; Rudy, Thiago Alcantara (67. Vidal); Robben, Müller, Coman (78. Rodriguez); Lewandowski.

Bemerkungen: Bayern München ohne Neuer, Ribéry, Bernat und Martinez (alle verletzt).

Anderlecht - Paris Saint-Germain 0:4 (0:2)

SR Kralovec (CZE).

Tore: 3. Mbappé 0:1. 44. Cavani 0:2. 66. Neymar 0:3. 88. Di Maria 0:4.

Paris Saint-Germain: Aréola; Alves, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Verratti (75. Lo Celso), Motta (71. Draxler), Rabiot; Mbappé, Cavani, Neymar.

Bemerkungen: Paris Saint-Germain Thiago Silva und Ben Arfa (beide verletzt).

Gruppe C

Karabach Agdam - Atletico Madrid 0:0

SR Buquet (FRA).

Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Gaitan (64. Thomas), Niguez, Gabi, Carrasco (72. Correa); Gameiro (72. Torres), Griezmann.

Bemerkungen: Atletico Madrid ohne Koke (verletzt), Juanfran und Vietto (beide nicht aufgeboten). 75. Gelb-Rote Karte gegen Ndlovu (Karabach Agdam).

Chelsea - Roma 3:3 (2:1)

SR Skomina (SLO).

Tore: 11. David Luiz 1:0. 37. Hazard 2:0. 40. Kolarov 2:1. 64. Dzeko 2:2. 70. Dzeko 2:3. 75. Hazard 3:3.

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Zappacosta (77. Rüdiger), Fabregas, David Luiz (57. Pedro), Bakayoko, Alonso; Morata, Hazard (80. Willian).

Roma: Alisson, Peres, Fazio, Juan, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Strootman (83. Florenzi); Gerson (74. Pellegrini), Dzeko, Perotti (88. El Shaarawy).

Bemerkungen: Chelsea ohne Kanté, Moses, und Drinkwater (alle verletzt). Roma ohne Emerson, Nura, Manolas, Schick und Defrel (alle verletzt).

Gruppe D

Barcelona - Olympiakos Piräus 3:1 (1:0)

SR Collum (SCO).

Tore: 18. Nikolaou (Eigentor) 1:0. 61. Messi 2:0. 64. Digne 3:0. 90. Nikolaou 3:1.

Barcelona: ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Digne; Paulinho, Busquets (80. Gomes), Iniesta (67. Rakitic); Messi, Suarez, Deulofeu (46. Mascherano).

Bemerkungen: Barcelona ohne Dembélé, Vidal, Alba und Rafinha (beide verletzt). 25. Kopfball von Paulinho an die Latte. 42. Gelb-Rote Karte gegen Piqué.

Juventus Turin - Sporting Lissabon 2:1 (1:1)

SR Oliver (ENG).

Tore: 12. Alex Sandro (Eigentor) 0:1. 29. Pjanic 1:1. 84. Mandzukic 2:1.

Juventus Turin: Buffon; Sturaro (84. Costa), Benatia (46. Barzagli), Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira (62. Matuidi); Quadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Bemerkungen: Juventus Turin ohne De Sciglio, Höwedes, Marchisio (alle verletzt) und Lichtsteiner (nicht im Kader für die Champions League).

