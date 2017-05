Bundesliga, 34. Runde Hamburg – Wolfsburg 2:1 (1:1) Dortmund – Bremen 4:3 (2:1) Hoffenheim – Augsburg 0:0 Hertha Berlin – Leverkusen 2:6 (0:3) Frankfurt – Leipzig 2:2 (0:1) Ingolstadt – Schalke 1:1 (1:1) Köln – Mainz 2:0 (1:0) Gladbach – Darmstadt 2:2 (0:0) Bayern München – Freiburg 4:1 (1:0)

HSV schafft Liga-Erhalt in der 88. Minute – BVB mit Spektakel direkt in die Königsklasse

Der VfL Wolfsburg muss die Barrage-Spiele um den Ligaerhalt bestreiten. Er verliert das «Endspiel um Platz 16» gegen den Hamburger SV nach einem späten Gegentreffer 1:2.

Hamburg – Wolfsburg 2:1

Wolfsburg mit den Schweizern Diego Benaglio und Ricardo Rodriguez muss bis zuletzt um den Klassenerhalt bangen. Durch das 1:2 in Hamburg fallen die «Wölfe» in der letzten Bundesliga-Runde auf den 16. Platz zurück.

Zwar geht der Meister von 2009 in der 23. Minute durch Robin Knoche in Führung. Doch Filip Kostic gelingt schon neun Minuten später der Ausgleich. Den Hamburger Treffer ins Glück markiert in der 88. Minute schliesslich der erst 21-jährige Luca Waldschmidt, der 110 Sekunden zuvor eingewechselt worden ist und sein erstes Bundesliga-Tor erzielt.

Die Wolfsburger spielen nun gegen den Dritten der 2. Bundesliga in einer Barrage um den Klassenerhalt, wahrscheinlich gegen Eintracht Braunschweig. Das Hinspiel findet am kommenden Donnerstag in Wolfsburg statt, das Rückspiel vier Tage später.

Bayern München – Freiburg 4:1

Meister Bayern besiegt im letzten Bundesliga-Spiel von Philipp Lahm, Tom Starke und Xabi Alonso den SC Freiburg souverän mit 4:1. Die Tore erzielen Arjen Robben in der 4., Arturo Vidal in der 73. Minute, Franck Ribéry in der 92. Minute und Joshua Kimmich in der 94. Minute. Niels Petersen gelingt in der 76. Minute noch der zwischenzeitliche Freiburger Anschlusstreffer.

Nach dem Schlusspfiff beginnen die emotionalen Feierlichkeiten und Philipp Lahm stemmt zum letzten Mal die Meisterschale in die Höhe. Und natürlich darf die traditionelle Weissbierdusche für Trainer Carlo Ancelotti auch nicht fehlen.

Dortmund – Bremen 4:3

Borussia Dortmund mit Goalie Roman Bürki sichert sich dank einem spektakulären 4:3-Sieg gegen Werder Bremen den direkten Einzug in die Champions League. Der BVB gerät in der 7. Minute nach einem Treffer von Zlatko Junuzovic zwar 0:1 in Rückstand, dreht die Partie durch Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang aber noch vor der Pause.

Bremen – mit Ulisses Garcia – steckt aber nicht auf und kommt Sekunden nach der Pause durch Finn Bartels zum Ausgleich. Und es kommt noch besser für Werder: Einen mustergültigen Konter schliesst Max Kruse in der 68. Minute zum 3:2 ab. Dortmund müsste jetzt in die CL-Qualifiaktion, doch Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang verhindern das mit ihren Penalty-Treffern in der 75. und der 89. Minute.

Hoffenheim – Augsburg 0:0

Hoffenheim hätte gegen Augsburg mehr Punkte holen müssen als der BVB, um direkt in die Champions League einzuziehen. Am Ende resultiert aber nur ein enttäuschendes 0:0. Steven Zuber spielte auf dem linken Flügel 90 Minuten durch, Pirmin Schwegler wurde in der 65. Minute eingewechselt. Keeper Marwin Hitz fehlt bei Augsburg verletzt.

Hertha Berlin – Leverkusen 2:6

Bayer Leverkusen schliesst eine verkorkste Saison doch noch versöhnlich ab. Ohne Admir Mehmedi besiegt die Werkself Hertha BSC klar mit 6:2. Die Tore erzielen Javier Hernandez, Kai Havertz mit einem Doppelpack, Stefan Kiesssling sowie Charles Aranguiz jeweils per Elfmeter und Joel Pohjanpalo in der Nachspielzeit.

Die Berliner Ehrentreffer markieren Mitchell Weiser und Sami Allagui. Die Hertha, bei der der verletzte Fabian Lustenberger und der überzählige Valentin Stocker nicht im Aufgebot stehen, schafft trotz der Niederlage den Einzug in die Europa League.

Frankfurt – Leipzig 2:2

Eintracht Frankfurt verhindert mit einer Energieleistung eine misslungene Generalprobe für den DFB-Pokal-Final gegen Dortmund. Gegen Vizemeister RB Leipzig kommt die Eintracht trotz eines 0:2-Rückstands bis zur 83. Minute noch zu einem 2:2.

Jesus Vallejo (83.) und Danny Blum (90.) retten den Frankfurtern das späte Unentschieden, nachdem Marcel Sabitzer (25.) und Yussuf Poulsen (56.) die Leipziger in Führung gebracht hatten. Haris Seferovic spielt bei Frankfurt durch.

Ingolstadt – Schalke 1:1

Schalke kommt bei Absteiger Ingolstadt ohne den rekonvaleszenten Breel Embolo nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Donis Avijaj bringt die «Königsblauen» zwar früh in Führung, doch Pascal Gross gleicht kurz vor der Pause nach einem Naldo-Foul an Dario Lezcano per Penalty aus. Ingolstadt hätte gar noch gewinnen können: Doch Lezcano scheitert in der 64. Minute beim zweiten Elfmeter für die «Schanzer.» Florent Hadergjonaj, der nächste Woche erstmals zur Schweizer Nati stossen könnte, spielt bei Ingolstadt durch und zeigt eine starke Leistung.

Köln – Mainz 2:0

Der 1. FC Köln qualifiziert sich dank einem 2:0-Sieg gegen Mainz direkt für die Europa League. Jonas Hector in der 42. und Yuya Osako in der 87. Minute. Mainz-Trainer Martin Schmidt und Fabian Frei, der durchspielen darf, kommen dennoch nicht mehr ins Zittern, dank dem Torverhältnis war der Nicht-Abstieg schon seit einer Woche so gut wie sicher.

Gladbach – Darmstadt 2:2

Der SV Darmstadt 98 verabschiedet sich mit einem Punktgewinn aus der Bundesliga. Zweimal geht Gladbach durch Eden Hazard (50.) und Raffael (64.) gegen den Absteiger in Führung, zweimal gleichen die «Lillien» durch Sven Schipplock (63.) und Marcel Heller (90.) wieder aus. Borussia-Keeper Yann Sommer ist bei den Gegentoren machtlos.

Die Telegramme

Hamburg - Wolfsburg 2:1 (1:1)

57'000 Zuschauer.

Tore: 23. Knoche 0:1. 32. Kostic 1:1. 88. Waldschmidt 2:1.

Bemerkungen: Hamburg ohne Janjicic (Ersatz) und Djourou (nicht im Aufgebot). Wolfsburg ohne Benaglio (Ersatz) und Rodriguez (verletzt).

Bayern München - Freiburg 4:1 (1:0)

75'000 Zuschauer.

Tore: 4. Robben 1:0. 73. Vidal 2:0. 76. Petersen 2:1. 91. Ribéry 3:1. 95. Kimmich 4:1.

Bemerkungen: Freiburg ohne Sierro (nicht im Aufgebot).

Dortmund - Bremen 4:3 (2:1)

81'360 Zuschauer.

Tore: 7. Junuzovic 0:1. 32. Reus 1:1. 42. Aubameyang 2:1. 46. Bartels 2:2. 68. Kruse 2:3. 75. Reus (Foulpenalty) 3:3. 89. Aubameyang (Foulpenalty) 4:3.

Bemerkungen: Dortmund mit Bürki. Bremen mit Ulisses Garcia.

Hoffenheim - Augsburg 0:0

30'150 Zuschauer.

Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber und Schwegler (ab 65.), ohne Schär (nicht im Aufgebot). Augsburg ohne Hitz (verletzt).

Hertha Berlin - Leverkusen 2:6 (0:3)

58'000 Zuschauer.

Tore: 5. Hernandez 0:1. 31. Havertz 0:2. 45. Havertz 0:3. 64. Kiessling (Foulpenalty) 0:4. 71. Weiser 1:4. 81. Aranguiz (Foulpenalty) 1:5. 86. Allagui (Foulpenalty) 2:5. 91. Pohjanpalo 2:6.

Bemerkungen: Hertha Berlin ohne Stocker (nicht im Aufgebot) und Lustenberger (verletzt). Leverkusen ohne Mehmedi (Ersatz).

Eintracht Frankfurt - Leipzig 2:2 (0:1)

51'500 Zuschauer.

Tore: 25. Sabitzer 0:1. 56. Poulsen 0:2. 83. Vallejo 1:2. 90. Blum 2:2.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Seferovic, ohne Tarashaj (verletzt).

Ingolstadt - Schalke 1:1 (1:1)

15'200 Zuschauer.

Tore: 2. Avdijaj 0:1. 41. Gross (Foulpenalty) 1:1.

Bemerkungen: Ingolstadt mit Hadergjonaj. Schalke ohne Embolo (verletzt). 63. Rote Karte gegen Stambouli (Schalke). 64. Lezcano (Ingolstadt) verschiesst Penalty.

Köln - Mainz 2:0 (1:0)

50'000 Zuschauer.

Tore: 43. Hector 1:0. 87. Osako 2:0.

Bemerkungen: Mainz mit Frei.

Mönchengladbach - Darmstadt 2:2 (0:0)

54'014 Zuschauer.

Tore: 50. Hazard 1:0. 63. Schipplock 1:1. 65. Raffael 2:1. 90. Heller 2:2.

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, ohne Elvedi, Drmic (beide verletzt) und Sow (nicht im Aufgebot).

Die Schlusstabelle

