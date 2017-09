Champions League, 2. Runde E: Spartak Moskau – Liverpool 1:1

E: Sevilla – Maribor 3:0 F: Manchester City – Schachtar Donezk 1:0

F: Napoli – Feyenoord Rotterdam 3:1

G: Besiktas – RB Leipzig 2:0

G: Monaco – Porto 0:3

H: Dortmund – Real Madrid 1:3

H: Nikosia – Tottenham 0:3



Bürkis Dortmund taucht auch gegen Real +++ Kane erzielt Hattrick gegen Maribor

Gruppe E

Spartak Moskau – Liverpool 1:1

In Moskau geht der Aussenseiter in Führung. Fernando versenkt in der 23. Minute einen Freistoss direkt.

Das lässt Liverpool aber nicht lange auf sich sitzen. Philippe Coutinho spielt einen Doppelpass mit Sadio Mané und bezwingt dann den Torhüter in der nahen Ecke.

Das Team von Jürgen Klopp ist die klar bessere Mannschaft. Aber es spricht etwas für deren aktuelle Verfassung, dass trotz einigen Topchancen kein weiterer Treffer mehr gelingt. Die «Reds» müssen mit nur einem Punkt aus der russischen Hauptstadt abreisen.

Sevilla – Maribor 3:0

Sevilla braucht gegen Maribor rund 20 Minuten, um ins Spiel zu finden. Dann nimmt Correa den Gästen den Ball ab und läuft herrlich bis in den gegnerischen Strafraum. Dort bedient er Wissam Ben Yeder, der das 1:0 erzielt.

Wenig später fällt bereits das zweite Tor für die Spanier. Erneut ist es Ben Yedder, der perfekt bedient wird und die Kugel versenkt.

Ben Yedder schafft gar noch den Hattrick. Per Elfmeter erzielt er sein drittes persönliches Tor des Abends.

Gruppe F

Manchester City – Schachtar Donezk 2:0

ManCity braucht mehr als 45 Minuten für den ersten Treffer. Ein Ballverlust von Donezk beim Mittelkreis sorgt dafür, dass Kevin de Bruyne frei zum Schuss kommt. Der Belgier versenkt die Kugel in der rechten Ecke.

Danach mühen sich die «Citizens» weiterhin mit der ukrainischen Abwehr ab. Es dauert bis in die 90. Minute, bis der Sieg definitiv feststeht. Raheem Sterling macht mit dem 2:0 alles klar.

Napoli – Feyenoord Rotterdam 3:1

Der Favorit lässt gleich früh die Muskeln spielen. Lorenzo Insigne erobert sich den Ball im Mittelfeld und lässt nach einem kurzen Springt Bret Jones im Feyenoord-Tor keine Chance.

Kurz nach Wiederbeginn ist es Dries Mertens, der die Abwehr der Holländer alt aussehen lässt und auf 2:0 erhöht.

Die grösste Chance auf einen Treffer hatte Feyenoord in der 68. Minute. Doch Pepe Reina bewies sich als Penalty-Killer.

Auch danach wird in Neapel munter Einbahnfussball gespielt. Nach Insigne und Mertens trifft mit José Callejon auch der dritte im Bunde des süditalienischen Traumsturms.

Feneyoord gelingt kurz vor Schluss durch Sofyan Amrabat der Ehrentreffer.

Gruppe G

Besiktas Istanbul – RB Leipzig 2:0

RB Leipzig wirkt in seinem zweiten CL-Spiel früh überfordert. Ryan Babel wird im Strafraum völlig allein gelassen. Er bezwingt Leipzig-Keeper Pater Gulacsi ohne Mühe

Kurz vor der Pause zeigt Quaresma an seinem 34. Geburtstag seine absolute Spezialiät: die Bananenflanke mit dem Aussenrist. Damit bedient er Anderson Talisca, der zum 2:0 einköpft. In der zweiten Halbzeit ist dann Leipzig die bessere Mannschaft. Doch die international unerfahrene Truppe bringt keinen Treffer mehr zustande.

AS Monaco – FC Porto 0:3

Porto geht auswärts in Monaco in Führung. Diego Benaglio, der bei den Monegassen im Tor steht, zeigt zuerst zwei tolle Paraden. Beim zweiten Nachschuss von Vincent Aboubakar ist der Schweizer dann chancenlos.

In der zweiten Halbzeit tragen die Portugiesen einen mustergültigen Konter vor. Am Ende steht wieder Aboubakar, der erneut trifft. Abermals ist Benaglio chancenlos.

Auch beim dritten Gegentreffer wird Benaglio von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. In einer Art Slapstick-Einlage bringen die Monegassen den Ball nicht weg. Miguel Layun profitiert und trifft zum 3:0-Endstand.

Gruppe H

APOEL Nikosia – Tottenham Hotspur 0:3

Harry Kane macht seinem Namen als Torjäger weiterhin alle Ehre. Beinahe 40 Minuten hat man ihn kaum gesehen und dann schiesst er Tottenham mit einer einzigen Aktion in Führung.

In der zweiten Halbzeit feilt der Engländer fleissig weiter an seinen persönlich Skorerwerten. Moussa Sissoko bedient den Stürmerstar mustergültig. Kane schiebt mühelos ein.

Wenige Minuten später hat der 24-Jährige seinen Hattrick komplettiert. Im Strafraum kommt er frei zum Kopfball und bestraft die Zyprioten gnadenlos. Kurz darauf hat Kane Feierabend. Drei Punkte und drei Tore sind im Trockenen.

Borussia Dortmund – Real Madrid 1:3

Dortmund gerät früh unter Druck. Carvajal bedient Gareth Bale mit einem Traumpass. Der Waliser haut den Ball direkt in die Maschen – Roman Bürki ist chancenlos.

Den Borussen wurde aber früh ein Penalty verweigert. Ein klares Handspiel von Sergio Ramos im Strafraum wird nicht geahndet.

In der zweiten Halbzeit kriegt Bale auf der linken Seite etwas zu viel Platz. Er bedient Cristiano Ronaldo im Strafraum, der Bürki erneut ohne jegliche Abwehrchance lässt.

Dortmund gibt aber nicht auf. Nur drei Minuten später gelingt dem Leader der Bundesliga der Ausgleich durch Aubameyang.

Mit dem 3:1 durch Cristiano Ronaldo fällt dann aber die Vorentscheidung. Roman Bürki wird – wie schon gegen Tottenham zweimal – in der nahen Ecke erwischt. Dortmund kann nicht mehr reagieren. Damit gerät der deutsche Vizemeister in der Tabelle schon arg in Bedrängnis.

Telegramme und Tabellen

Gruppe E:

Spartak Moskau - Liverpool 1:1 (1:1)

SR Turpin (FRA). - 35'000 Zuschauer.

Tore: 23. Fernando 1:0. 31. Coutinho 1:1.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Moreno; Can, Henderson, Mané; Salah, Firmino, Coutinho.

Bemerkungen: Liverpool ohne Lallana (verletzt) und Gomez (gesperrt).

FC Sevilla - Maribor 3:0 (2:0)

SR Kulbakov (BUL). - 34'705 Zuschauer.

Tore: 27. Ben Yedder 1:0. 38. Ben Yedder 2:0. 83. Ben Yedder (Foulpenalty) 3:0.

Gruppe F:

Manchester City - Schachtar Donezk 2:0 (0:0)

SR De Sousa (POR). - 54'000 Zuschauer.

Tore: 48. De Bruyne 1:0. 90. Sterling 2:0.

Manchester City: Ederson; Stones, Fernandinho, Otamendi; Walker, De Bruyne, Delph, Sané; Agüero, Silva, Gabriel Jesus.

Bemerkungen: Manchester City ohne Kompany und Mendy (beide verletzt), Schachtar ohne Srna (verletzt). 72. Pjatow hält Foulpenalty von Agüero.

Napoli - Feyenoord Rotterdam 3:1 (1:0)

SR Collum (SCO). - 22'000 Zuschauer.

Tore: 7. Insigne 1:0. 49. Mertens 2:0. 70. Callejon 3:0. 93.

Napoli: Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Bemerkungen: Napoli ohne Milik (verletzt). 68. Reina hält Foulpenalty von Toornstra.

Gruppe G

Besiktas Istanbul - RB Leipzig 2:0 (2:0)

SR Karasew.

Tore: 11. Babel 1:0. 43. Talisca 2:0.

Leipzig: Gulacsi; Ilsanker, Orban (46. Kampl), Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Keïta (59. Bruma), Demme, Forsberg; Augustin, Werner (32. Klostermann).

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz) und Coltorti (nicht im Aufgebot).

Monaco - Porto 0:3 (0:1)

11'703 Zuschauer. - SR Vincic (SLO).

Tore: 31. Aboubakar 0:1. 69. Aboubakar 0:2. 89. Layun 0:3. -

Bemerkungen: Monaco mit Benaglio.

Gruppe H

APOEL Nikosia - Tottenham 0:3 (0:1)

SR Kralovec (CZE).

Tore: 39. Kane 0:1. 62. Kane 0:2. 67. Kane 0:3.

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Winks, Dier; Aurier (57. Llorente), Sissoko (75. Georgiou), Son; Kane (75. N'Koudou).

Bemerkungen: Tottenham ohne Alli, Vertonghen (beide gesperrt), Eriksen (krank) und Dembélé (verletzt).

Borussia Dortmund - Real Madrid 1:3 (0:1)

65'849 Zuschauer. - SR Kuipers (NED).

Tore: 18. Bale 0:1. 50. Ronaldo 0:2. 54. Aubameyang 1:2. 79. Ronaldo 1:3.

Dortmund: Bürki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan (60. Dahoud); Castro, Sahin (60. Weigl), Götze (76. Pulisic); Jarmolenko; Aubameyang, Philipp.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Nacho; Kroos, Casemiro, Modric (91. Ceballos); Bale (86. Vazquez), Ronaldo, Isco (76. Asensio).

Bemerkungen: Dortmund ohne Guerreiro, Schmelzer, Rode, Durm und Reus (alle verletzt). Real Madrid ohne Benzema, Marcelo und Kovacic (alle verletzt). (abu/sda)

