Ein Stadion der Superlative – so spektakulär ist Atléticos neuer Fussball-Tempel

Das Wanda Metropolitano Stadium ist fast fertig, und schon bald trägt Atlético Madrid in der neuen Heimstätte sein erstes Spiel aus. Die Vorfreude bei Fans, Spielern und Verantwortlichen ist riesig – und das völlig zu Recht!

Atlético Madrid steht kurz vor dem Einzug in sein neues Stadion. Am 16. September wird das Wanda Metropolitano Stadium gegen Malaga eingeweiht. Trainer Diego Simeone und seine Mannen können es kaum erwarten, schliesslich muss Atlético am Wochenende in der Liga zum dritten Mal in Serie auswärts antreten, weil es beim Bau zu Verzögerungen gekommen ist.

⚽️ ¡El primer partido oficial en el Wanda Metropolitano será ante el @MalagaCF!

🗓 16 de septiembre

⏰ 20:45h

➡️https://t.co/az8kyUGy7j pic.twitter.com/LoTtmtNLUt — Wanda Metropolitano (@Metropolitano) 24. August 2017

68'000 Zuschauern wird der neue Fussball-Tempel im Osten des Stadtzentrums Platz bieten, alle 56'000 Saisonkarten wurden bereits verkauft. Normale Tickets kosten zwischen 80 und 250 Euro. Wer als VIP ins Stadion will, muss schon tiefer in die Tasche greifen. Bis 600 Euro muss man für eine Suite pro Spiel und Person berappen.

bild: atleticodemadrid.com

Kein Wunder sind die Preise eher gehoben: 260 Millionen Franken hat die Renovierung des ehemaligen Estadio Olimpico de Madrid gekostet. Finanziert wurde das Stadion zu einem Grossteil von der namensgebenden Wanda Group, dessen chinesischer Gründer Jian Laining 20 Prozent an Atlético Madrid hält.

bild: twitter

Als im November 2011 der Umbau begann, hoffte man bei den Colochneros, bereits im Herbst 2016 einziehen zu können. Doch daraus wurde nichts. Doch jetzt hat das Warten bald ein Ende.

Wo in Madrid der Fussball zuhause ist: bild: watson

Soeben wurde der Rasen verlegt. Natürlich der Beste, den es momentan auf dem Markt gibt. 48 Sprinkleranlagen werden auf dem 109x71 Meter grossen Spielfeld für die nötige Bewässerung des Grüns sorgen. Ausserdem wird ein Heizsystem im Winter für die optimale Rasentemperatur sorgen.

TIME LAPSE ⏭🎥

Han sido unos días de intenso trabajo en la colocación del césped 🌱 ¡Os lo resumimos en 60 segundos! 👏🔝#AúpaAtleti pic.twitter.com/JNMBx3NZBV — Wanda Metropolitano (@Metropolitano) 6. September 2017

Das Herz des neuen Stadions ist natürlich die Kabine der Heimmannschaft. Dort hängen bereits die Trikots von Antoine Griezmann und Co. Aufs Spiel vorbereiten wird sich jeder Spieler auf einem persönlichen Ledersessel. Über ihnen prangt dann ein riesiges beleuchtetes Atlético-Logo.

🏧🔴⚪ Seguimos descubriendo nuevas zonas del Wanda @Metropolitano. ¡Hoy os mostramos el vestuario del primer equipo! #AúpaAtleti pic.twitter.com/lU2QCcXcM4 — Atlético de Madrid (@Atleti) 6. September 2017

Ähnlich wie die Allianz-Arena von Bayern München wird das nigelnagelneue Atlético-Stadion dank eines Lichtsystems von Philips vor den Heimspielen jeweils in den Klubfarben Rot und Weiss erstrahlen.

¡El Wanda @Metropolitano brilla en la noche de Madrid! Seguimos con las pruebas de iluminación. #AúpaAtleti pic.twitter.com/5tdQ7OABBb — Atlético de Madrid (@Atleti) 6. September 2017

Rund ums Stadion sind 4000 Parkplätze entstanden. Um ein Verkehrschaos zu verhindern, wurde ausserdem in nächster Nähe eine U-Bahn-Haltestelle umfassend renoviert. So können die Fans auch ohne eigenen fahrbaren Untersatz zum Stadion gelangen.

🚇Así es Estadio Metropolitano. ¡Una impresionante estación del @metro_madrid que respira historia atlética! 🔴⚪️🔴

➡️ https://t.co/QBdEFedLN8 pic.twitter.com/nnSKx1RSdu — Atlético de Madrid (@Atleti) 7. September 2017

Und was passiert eigentlich mit der alten Spielstätte? Das altehrwürdige Vicente Calderon – von 1966 für 51 Jahre die Heimstätte Atléticos – war schon seit längerem baufällig und wird abgerissen. Auf dem Baugrund werden 1000 neue Wohnungen und ein Uferpark entlang des Manzanares-Flusses entstehen.

