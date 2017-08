SC Bern gewinnt zu Null, Davos kassiert Schlappe – ZSC Lions mit Stängeli

Bern gab sich auch im zweiten Gruppenspiel in der Champions Hockey League keine Blösse. Der Schweizer Meister bezwang TPS Turku 4:0. Während die ZSC Lions bei Gap Rapaces gleich 11:1 gewannen, verlor Davos gegen die Växjö Lakers 0:3.

Der SC Bern zeigt sich von seiner besten Seite und gewinnt gegen die Finnen aus Turku souverän mit 4:0.

Die Basis zum Sieg legte Bern mit zwei Toren im Startdrittel. Maxim Noreau brachte die Gastgeber in der 6. Minute in Führung, in der 15. Minute erhöhte Mark Kämpf auf 2:0. 16 Sekunden vor der zweiten Pause zeichnete Marc Arcobello in Unterzahl mit dem 3:0 für die Vorentscheidung verantwortlich.

Arcobello totalisierte wie der neue SCB-Captain Simon Moser drei Skorerpunkte. Goalie Leonardo …