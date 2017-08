Erfolge für Manchester-Klubs – United bezwingt Leicester, City siegt in der 97. Minute

Dank einem Tor in der Nachspielzeit der Nachspielzeit kommt Manchester City zum Auswärtssieg gegen Bournemouth. Weiterhin und als einziges Top-Team noch ohne Makel ist Tabellenführer Manchester United. Das Team von Jose Mourinho ist nach dem 2:0 gegen Leicester City auch nach drei Spielen ohne Punktverlust und Gegentreffer.

Manchester United scheitert immer wieder am überragenden Kaspar Schmeichel im Tor von Leicester City. In der 53. Minute scheitert Romelu Lukaku sogar vom Elfmeterpunkt am Keeper.

In der 70. Minute ist dann auch Schmeichel machtlos. Der soeben eingewechselte Marcus Rashford trifft nach einer Ecke volley in die Maschen.

Der Bann ist nun gebrochen und Marouane Fellaini erzielt mit einem Ablenker das 2:0.

Bournemouth startet gegen die Millionen-Truppe von Pep Guardiola ohne Angst und erzeugt von Beginn …